(Xem: 273)

Bản tin Vinanet ghi rằng xuất cảng của Việt Nam sang Australia 2 tháng đầu năm nay đạt gần 590 triệu USD, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 2 tháng đầu năm 2018, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Australia đạt hơn 1 tỷ USD (tăng 32% so với 2 tháng đầu năm 2017), trong đó xuất cảng của Việt Nam sang Australia đạt gần 590 triệu USD, tăng 46,2%, kim ngạch nhập cảng của Việt Nam từ Australia đạt gần 443 triệu USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2017.