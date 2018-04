Thư Thiếu Nhi: Vẫn Chuyện Bắn Súng Trong Trường Học

Trường Trung Học Great Mills.

Các bạn thân mến,Thật là nguy hiểm, khi việc bán súng quá dễ dãi, ai cũng có thể mua mà không hề có sự kiểm soát nào. Từ lúc có những vụ nổ súng trong trường học, dân chúng Mỹ, nhất là phụ huynh học sinh đã hết sức lo lắng cho sự bất an tính mạng của con em mình. Dù đã có hàng trăm, hàng triệu người dân phản đối bằng những cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ, chính phủ vẫn chưa hề có một biện pháp nào lưu tâm đến vấn nạn này. Và lại những vụ nổ súng tại các trong học vẫn tiếp tục xẩy ra vào lần thứ 16 trong năm.Mới đây, một hung thủ, nam học sinh 17 tuổi tên là Rollins, đã đem súng vào trường trung học Great Mills ở tiểu bang Maryland, vào lúc 7:55 sáng ngày thứ Ba, bắn vào một nam sinh 14 tuổi và một nữ sinh 16 tuổi ngay trong hành lang trường học. Blaine Gaskill, cảnh sát trực duy nhất đã có mặt tại hiện trường trong vòng 1 phút, đối đầu với nghi can và bắn một phát súng. Nghi can cũng bắn một phát gần như cùng lúc. Nghi can bị thương và sau đó qua đời tại bệnh viện. Chưa rõ cảnh sát bắn chết nghi can hay là tay súng tự sát. Nạn nhân nữ đang trong tình trạng nguy kịch, nạn nhân nam bị thương nhưng đã tạm ổn. Thống đốc Maryland Larry Hogan nói rằng vụ nổ súng đã được giải quyết”theo đúng cách nó cần được giải quyết”. “ Chúng ta đã có một cảnh sát rất có năng lực, anh ấy cũng là thành viên của đội đặc nhiệm SWAT”. Ông Hogan nói thêm về cảnh sát Gaskill: “Anh ấy là một người can đảm, phản ứng nhanh và hành động đúng đắn. Anh ấy có thể đã cứu sống sinh mạng của nhiều người khác”.Hành động của cảnh sát Gaskill đã được nhiều người ca ngợi, nhất là khi nó trái ngược hoàn toàn với nhân viên an ninh trong vụ nổ súng vào tháng trước đó tại trường học ở Florida. Trong vụ tấn trường trung học Marjory Stoneman Douglas, người cảnh sát trực đã chờ bên ngoài trường học, trong lúc tay súng bắn chết nhiều học sinh ở bên trong.Tất cả phụ huynh, thầy cô, dân chúng nước Mỹ đều báo động về việc học sinh đem súng vào trường. Mong có được một biện pháp đứng đắn, hữu hiệu, không vô ý thức như đề nghị thầy cô cũng có súng, để khi có sự bất như ý xẩy ra thì giữa thầy trò lại có cuộc đấu súng và nhà trường sẽ thành bãi chiến trường! (Như Liên góp ý).