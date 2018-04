Liên Âu, Mỹ Chống bản án 6 Nhà Dân Chủ

Trong hình, phiên tòa xét xử các thành viên Hội Anh em Dân chủ, Hà Nội, ngày 5/4/2018.

Sau khi tòa án CSVN kêu án tổng cộng 66 năm tù đối với 6 nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền tại VN làm cho dư luận quốc tế phẫn nộ, mà cụ thể là Hoa Kỳ và Liên Âu liền lên tiếng phản đối các bản án bất công đó và kêu gọi chính quyền CSVN thả tự do cho những nhà hoạt động dân chủ ôn hòa Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 6 tháng 4.Bản tin Đài VOA viết rằng, “Hoa Kỳ, EU vừa lên tiếng phản đối bản án đối với các nhà hoạt động trong Hội Anh em Dân chủ, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân ngay lập tức.“Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert hôm 5/4 nói rằng “Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc” về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức với các án tù nặng nề dưới tội danh mơ hồ “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”“Trong một thông cáo, bà Nauert nói: “Chúng tôi lo ngại nhận thấy rằng chính quyền Việt Nam đã tạm giam Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà trong hơn hai năm trước khi xét xử.”“Tất cả mọi người có quyền cơ bản như tự do biểu đạt, quyền lập hội và tụ họp ôn hòa, cả trên mạng và ngoài đời. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc trước những nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm hạn chế những quyền này thông qua xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa,” bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.“Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức, và cho phép tất cả cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt.“Người phát ngôn của Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh Châu Âu (EU) hôm 5/4 cũng ra tuyên bố rằng việc tuyên án đối với sáu nhà hoạt động dân chủ này “là một phần của sự áp dụng rộng rãi các điều khoản về ninh quốc gia của Bộ luật Hình sự tiếp tục là xu hướng tiêu cực trong việc truy tố và kết án các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger ở Việt Nam.”“Các cá nhân này đã vận động một cách ôn hòa cho việc phát huy và bảo vệ nhân quyền như đã được đảm bảo bởi Hiến pháp Việt Nam, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, và bởi Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Việc tuyên án họ là sự vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, và Liên minh châu Âu mong muốn tôn trọng hoàn toàn các nghĩa vụ đó,” bản thông cáo của EU viết tiếp.”Bản tin VOA cũng cho biết thêm rằng, “Hôm 6/4 Đặc ủy Nhân quyền của Đức Brbel Kofler cũng lên tiếng về bản án đối với các thành viên của Hội Anh em Dân chủ. Bà Brbel Kofler nói: “Tôi cảm thấy quan ngại về bản án dành cho sáu nhà hoạt động nhân quyền người Việt Nam. Những người bị kết án đã đấu tranh để thúc đẩy nhà nước pháp quyền cũng như sự minh bạch của bộ máy hành chính và sự tham gia của xã hội dân sự – cụ thể là: vì một nước Việt Nam tốt đẹp hơn.”