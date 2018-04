LĐ Thẩm Phán Đức Phản Đối Bản Án 6 Nhà Dân Chủ VN

Sau đây là bản dịch tiếng Việt của Thông Cáo Báo Chí của Liên đoàn Thẩm phán Đức.Bản Dịch Của VETO! Mạng Lưới Người Bảo Vệ Nhân Quyền(VETO! Human Rights Defenders‘ Network)Thông cáo báo chí của Liên đoàn Thẩm phán ĐứcLiên đoàn Thẩm phán xúc động và bất bình trước bản án dành cho các nhà hoạt động dân quyền Việt NamBerlin, ngày 06/04/2018 - Liên đoàn Thẩm phán Đức lên tiếng phê phán gay gắt bản án dành cho các nhà hoạt động dân quyền Việt Nam. Có sáu (06) nhà hoạt động dân quyền đã bị tuyên án nặng nề từ 7 đến 15 năm tù vào ngày thứ Năm 05/04/2018 vừa qua tại Hà Nội. Trong số này có luật sư Nguyễn Văn Đài là người được Liên đoàn Thẩm phán Đức trao Giải Nhân quyền năm 2017 trong sự vắng mặt để tuyên dương những đóng góp của ông.„Không có gì có thể biện minh cho bản án này“, theo lời của chủ tịch Liên đoàn Thẩm phán Đức, ông Jens Gnisa, vào ngày thứ Sáu 06/04/2018. „Tất cả những người bị kết án đều là những người đã chỉ dấn thân cho các giá trị vững bền như quyền tự do, chế độ Pháp quyền và dân chủ. Những quyền này được Việt Nam tự nguyện cam kết tôn trọng nên người thực hiện chúng không thể bị truy tố về mặt hình sự.“Trong vụ này, ngay cả những quyền về tố tụng cũng bị vi phạm nặng nề. Dưới cái nhìn của Liên đoàn Thẩm phán Đức thì việc tuyên đọc bản án dành cho sáu (06) nhà hoạt động nhân quyền chỉ vài tiếng đồng hồ sau phiên xử cũng đủ cho thấy điều này. Toàn bộ vụ án kể cả việc tạm giam trên hai (02) năm trời làm cho người ta thất vọng. “ông Gnisa nói. Chế độ Việt Nam đã đứng trên luật Pháp hiện hành để bóp chết tiếng nói của những người chỉ trích họ. Tất cả kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng khát vọng tự do của con người sẽ vượt qua được mọi trở lực.”Nguồn:Richterbund ber Verurteilung von Brgerrechtlern in Vietnam bestrzthttp://www.drb.de/newsroom/mediencenter/pressemeldungen/pressemeldung/news/richterbund-ueber-verurteilung-von-buergerrechtlern-in-vietnam-bestuerzt/