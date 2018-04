VC Kêu 6 Nhà Dân Chủ Án Tù: Luật Sư Đài 15 Năm, Mục Sư Tôn 12 Năm; LS Nguyễn Văn Đài Vững Vàng, Nhưng Tóc Đã Bị Bạc Trắng

HANOI -- Nhà nước CSVN tuyên án nặng các nhà hoạt động dân chủ, theo tổng hợp nhiều nguồn tin.Bản tin VOA ghi rằng sáu nhà hoạt động của Hội Anh em Dân chủ, trong đó có Luật sư Nguyễn Văn Đài, bị tuyên án tổng cộng lên tới 66 năm tù về tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam.Một tòa án ở Hà Nội ra các bản án này vào tối muộn hôm 5/4.Theo bản án tuyên vào lúc 7 giờ tối giờ địa phương được Luật sư Nguyễn Văn Miếng chép tay đăng trên trang Facebook của Hội anh em Dân chủ, Luật sư Nguyễn văn Đài nhận mức án nặng nhất trong số 6 người bị xét xử: 15 năm tù giam và 5 năm quản chế.Bản tin RFI ghi rằng tòa án Hà Nội hôm 05/04/2018 mở phiên xử sáu nhà tranh đấu bị cáo buộc có hoạt động với âm mưu « lật đổ chính quyền », trong bối cảnh gia tăng trấn áp các nhà ly khai. Nhiều người biểu tình đã bị công an câu lưu trước khi đến được tòa án.Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cùng với năm người khác thuộc Hội Anh Em Dân Chủ (Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Lê Thu Hà), bị cho là «hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân».Theo cáo trạng, sáu nhà tranh đấu đã liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để chống đối Nhà nước, tìm cách thay đổi hệ thống chính trị, tiến đến lật đổ chính quyền. Hãng tin AP cho rằng sáu nhà hoạt động có nguy cơ lãnh án tử hình.Viện Kiểm sát Tối cao xác định ông Nguyễn Văn Đài là chủ mưu, trực tiếp soạn ra cương lĩnh hoạt động của Hội, tuyển mộ các thành viên mới và tìm kiếm tài trợ từ các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài, với tổng số tiền lên đến trên 80.000 đô la.Phiên tòa dự kiến kéo dài hai ngày, báo chí ngoại quốc và các nhà ngoại giao không được tham dự. Nhiều người biểu tình mang biểu ngữ có dòng chữ «Dân chủ không phải là tội phạm» đã bị ngăn chận hoặc câu lưu, một số nhà đấu tranh dân chủ khác bị canh giữ không cho ra khỏi nhà. Bà Vũ Minh Khánh, vợ ông Nguyễn Văn Đài nói với hãng tin Pháp AFP là trong lần cuối thăm gặp, ông vẫn tỏ ra vững vàng, nhưng tóc đã bị bạc trắng.Các tổ chức nhân quyền kêu gọi trả tự do cho sáu nhà ly khai. Trong thông cáo hôm qua, Amnesty International (Ân Xá Quốc Tế) còn nhận định 97 tù nhân lương tâm ở Việt Nam - mà tổ chức này biết được - «bị mất tự do chỉ vì xúc tiến nhân quyền». Còn Human Rights Watch cho rằng số tù nhân chính trị ở Việt Nam lên đến 119 người. Hôm nay phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng tuyên bố «Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm».AP cho biết thêm, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tuần trước nhắc nhở, nhân quyền vẫn là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt Nam.Luật sư Nguyễn Văn Đài, 48 tuổi, bị bắt vào tháng 12/2015, ban đầu bị cáo buộc tuyên truyền chống Nhà nước. Trước đó vào năm 2007, ông bị tuyên án 5 năm tù cũng với tội danh này, và bị rút giấy phép hành nghề luật sư.Luật sư Nguyễn Văn Đài bị 15 năm tù giam và 5 năm quản chế, ông Nguyễn Trung Tôn và Trương Minh Đức 12 năm tù và 3 năm quản chế, ông Nguyễn Bắc Truyển 11 năm tù và 3 năm quản chế, bà Lê Thu Hà 9 năm tù, 2 năm quản chế, ông Phạm Văn Trội 7 năm tù, 1 năm quản chế.Bản tin RFA phỏng vấn cô Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Đài cho biết cảm xúc và suy nghĩ về bản án dành cho chồng cô:“Tôi cực lực phản đối bản án này, nó quá vô lý. Toàn bộ phiên tòa Viện Kiểm sát không hề đưa ra một chứng cứ cụ thể nào để buộc tội cả mà hoàn toàn bằng luận điệu của sự suy diễn. Trong khi đó các luật sư và chồng tôi có bài bào chữa riêng của mình cũng như vặn lại rất nhiều câu hỏi của Viện Kiểm sát nhưng Viện Kiểm sát gần như cứng lưỡi không trả lời được mà cứ nói tho kiểu suy diễn và cố tình áp đặt chứ không đưa ra được một chứng cớ nào cả. Cuối cùng họ vẫn áp đặt một bản án như vậy. Đây là bản án oan sai, bất công và chà đạp lên công lý.”Bà Nguyễn Thị Lành, vợ mục sư Nguyễn Trung Tôn cũng bày tỏ với RFA sự phẫn nộ trước bản án 12 năm tù chính quyền tuyên cho chồng bà:“Tôi thấy sự bất công của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và tòa án nhân dân tối cao. Họ đã tuyên chồng tôi 12 năm tù giam, và một số anh em khác dù họ không có tội gì cả. Họ chỉ đấu tranh cho quyền lợi người dân và cho đất nước được thăng tiến và phát triển mọi mặt nên mới dấn thân.Bà Lành cho biết tòa án không hề đếm xỉa đến những lời bào chữa của các luật sư mà cứ vòng vo rồi quy chụp tội cho các bị cáo bằng những lời lẽ và bản án bà nghi là có sự sắp đặt trước.Khi buổi xét xử diễn ra, bên ngoài tòa án, các nguồn tin cho chúng tôi biết có ít nhất 13 người bị bắt giữ, trong đó có bà Cấn Thị Thêu, người vừa mãn án 20 tháng tù vì đấu tranh bảo vệ dân oan mất đất.Đến chừng 8 giờ tối cùng ngày thì con trai bà Thêu là Trịnh Bá Tư mới được thả, còn bà Cấn Thị Thêu lúc đó vẫn chưa rõ đang ở đâu. Anh Trịnh Bá Tư và một người dân từ Quảng Bình bị giữ tại đồn công an Quang Trung, và bị hành hung nặng nề.Những người ủng hộ các bị cáo vào buổi sáng trước khi phiên xử diễn ra diễu hành và cầm biểu ngữ với các dòng chữ như ‘Công lý cho Hội Anh Em Dân Chủ’ và ‘Dân chủ không phải là tội’.Nhà hoạt động Thảo Teresa cũng cho biết cô phải hóa trang mới có thể qua mặt an ninh đến tòa án. Theo lời cô Thảo, công an được bố trí khắp các nẻo đường đến tòa, dày đặc tới mức cô so sánh như dàn trận khủng bố.Nhận được thông tin về các bản án được cho là quá nặng nề và bất công, cô Thảo Teresa chia sẻ:Bây giờ mọi người đều rất buồn và đau lòng vì bản án quá nặng nề, có thể nói là cả đời ngồi tù. Đây là điều khốn nạn, là một cái tát vào mặt chế độ. Mình rất phẫn nộ, chỉ muốn gào lên đả đảo phiên tòa bất công này. Bởi vì họ là những người yêu nước và có tâm với đất nước. Họ không làm gì ác cả.Anh Đài là người vừa có tâm vừa có tầm. Một người mẫu mực như anh rất hiếm. Anh hi sinh cả đời mình cho tiến trình dân chủ.”Bản tin BBC ghi nhận:“Bà Vũ Minh Khánh cho biết trước đó, bà cùng thân nhân các bị cáo khác đã phải đấu tranh "hết sức quyết liệt" mới được cho vào dự phiên tòa..."Nếu kéo thêm một ngày nữa, tôi tin rằng Viện Kiểm sát sẽ không thể tranh luận nổi với các luật sư và những người mà họ đưa ra xét xử," bà Minh Khánh nói với BBC."Các luật sư và các bị cáo đã lập luận phản bác và vặn hỏi lại bên công tố, và họ chứng minh rõ ràng rằng bên công tố không đủ cơ sở để kết tội các bị cáo.""Bản thân chồng tôi cũng có phần trình bày hết sức mạnh mẽ," bà Minh Khánh nói....Bà Minh Khánh nói rằng đây là một phiên tòa "vô lý, suy diễn, không có bằng chứng, không có hành vi cụ thể nào nhưng bên công tố vẫn cố tình kết tội"."Những lời bào chữa mạnh mẽ và các lập luận của họ cho thấy các bị cáo là những người yêu công lý, yêu hòa bình, yêu đất nước. Bên công tố đã cố tình áp đặt, và đã không đủ chứng cứ để trả lời trong cuộc tranh luận.""Chúng tôi rất uất ức. Cả năm chị em chúng tôi [thân nhân các bị cáo] đã òa khóc sau phiên tòa. Chúng tôi đã thét lên tại tòa rằng đây là một phiên xử bất công."...”