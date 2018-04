Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562-2018 Đã Tổ Chức Thành Công Buổi Tiệc Chay Gây Qũy Phật Đản

Trong tiệc chay.

Westminster (Bình Sa)- - Để có phương tiện cho việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2562-2018 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam California sẽ được tổ chức tại Công Viên Mile Square Park, Thành Phố Fountain Valley, Miền Nam California, vào các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, 05 và 6 tháng 5 năm 2018.Một buổi tiệc chay gây qũy đã được tổ chức vào lúc 05 giờ chiều, Chủ Nhật, ngày 1 tháng 4 năm 2018 tại Nhà Hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.Tham dự tiệc chay gây qũy hơn 750 Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, Gia Đình Phật Tử một số các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử.Chư Tôn Giáo Phẩm có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (HĐĐH/GHPGVNTNHK); HT. Thích Nhật Quang Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH/GHPGVNTNHK; HT. Thích Nguyên An, Phó Chủ Tịch, Ngoại Vụ HĐĐH/GHPGVNTNHK; HT. Thích Thông Hải, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐĐH/GHPGVNTNHK; HT. Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên HĐĐH/GHPGVNTNHK; HT. Thích Giác Sĩ, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp HĐĐH/GHPGVNTNHK cùng một số qúy Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Mở đầu chương trình với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút Nhập Từ Bi Quán do Đại Đức Thích Đức Trí điều hợp.Sau phần nghi thức, Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Viện Chủ Chùa Khánh Hỷ, Trưỡng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2562-2018 lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị mạnh thường quân, qúy cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử đã đến tham dự buổi tiệc chay hôm nay.Thượng Tọa cho biết: “Được sự thương mến của Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã giao trọng trách cho con với vai trò Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản năm nay, con rất mong được sự quan tâm và hết lòng chiếu cố của qúy Ngài, chúng tôi cũng xin qúy đồng hương, qúy vị mạnh thường quân hãy tiếp tay hổ trợ về tinh thần cũng như vật chất đễ Đại Lễ Phật Đản năm nay được thành tựu mỹ mản.. .”Sau đó là lời Đạo Từ của HT. Thích Nguyên Trí, mở đầu HT. Cảm ơn Chư Tôn Đức, cảm ơn đồng hương Phật tử đã có mặt đông đủ trong buổi tiệc gây qũy. HT. tiếp: “Tre già măng mọc”, như qúy vị biết, bao nhiêu năm qua những ngày lễ, những công tác Phật sự lớn đều do Chư Tôn Đức đứng ra đảm nhận việc tổ chức, nhưng nhận thấy những năm gần đây chư tôn đức càng ngày càng già đi vì vậy nên Giáo Hội đã quyết định công cử Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, một người trẻ năng động đứng ra đảm nhận chức Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản năm nay và hy vọng trong những năm tới, những Tăng Ni trẻ tiếp bước để đảm nhận những công tác Phật sự nầy.Nhưng để cho những người trẻ hoàn thành được công tác Phật sự giao phó, Kính xin qúy ngài, qúy đồng hương Phật tử hết lòng yểm trợ về phương diện tinh thần cũng như vật chất. Đựợc sự quan tâm chiếu cố của tất cả qúy vĩ thì những người trẻ mới mạnh dạn gánh vác việc Phật sự trong những ngày tháng tới.”Buổi tiệc bắt đầu, chương trình gây qũy do MC Việt Thảo phụ trách, MC Việt Thảo một khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng Người Việt chúng ta tại hải ngoại. Trong lúc nầy không khí trở nên sôi động khi MC. Việt Thảo kể chuyện vui và kêu gọi mọi người tiếp tay cùng ban tổ chức để Đại Lễ Phật Đản năm nay được hoàn thành mỹ mản.Mở đầu là phần phát tâm của qúy Chư Tôn Đức, của qúy vị mạnh thường quân, sau đó là phần đấu giá những kỷ vật, phần nầy rất sôi động, nhiều món qùa cũng được đồng hương, Phật tử tranh nhau trả giá, kết qủa phần gây qũy đã thành công ngoài sự mong ước của Ban tổ chức.Chương trình văn nghệ với sự đóng góp của các nghệ sĩ thân hữu, Gia Đình Phật Tử và Phật Tử Đạo Tràng Chùa Khánh Hỷ.Trong dịp nầy Thượng Tọa Thích Pháp Tánh đã lên thông báo Thư mời tham dự Đại Lễ Phật Đản PL. 2562 – 2018 với nội dung như sau:Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtKính bạch chư Tôn Thiền Đức,Kính thưa quý Nam Nữ Cư Sĩ Phật Tử, Quý Đồng Hương Phật tử xa gần,Nhân ngày kỷ niệm Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, để báo đền thâm ân hóa độ của Ngài, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Miền Nam California long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Chung.Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức và chúng tôi chân thành kính mời quý Đồng Hương Phật tử hoan hỷ tham dự ngày Lễ Hội. Sự hiện diện quý báu của Quý Ngài và Quý Đồng Hương Phật tử sẽ góp phần long trọng cho ngày Đại Lễ được thành tựu mỹ mãn.Thời gian: Thứ bảy 05.05.2018 từ 2:00pm đến 8:30pm (Lễ Phật Đản cho tuổi trẻ)Chủ nhật 06.05.2018 từ 8:am đến 9:00 pm (Lễ Phật Đản chính thức của Giáo Hội)( Chương trình tổng quát sẽ được loan báo qua các hệ thống truyền thanh truyền hình và báo chí.)Địa điểm: tại Miles Square Park, 16801 Euclid Street, Fountain Valley, CA 92708Mọi chi tiết liên lạc BTC: Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (714) 548-4148Trưởng ban tổ chức: TT. Thích Pháp Tánh: (714) 333-8924Trân Trọng Kính MờiThượng Tọa Thích Pháp tánh cho biết đặt biệt Đại Lễ Phật Đản năm nay Ban tổ chức có tổ chức cuộc thi làm vườn Lâm Tỳ Ni mô hình và xếp lồng đèn có giải thưởng lên tới $2000.00 cho các em từ 8 tuổi đến 20, quý phụ huynh muốn cho con em tham gia xin liên lạc BTC để nhận Tượng Phật, khuôn mẩu và giấy màu. LL: Diệu Ngọc: (714) 515-0815, Mai Thy: (714) 443-1210.