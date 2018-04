THUYẾT TIẾN HÓA CỦA DARWIN KHÔNG PHẢI LÀ TUYỆT ĐỐI





Chu Tất Tiến





Trong mấy thập niên gần đây, những kẻ vô thần tin theo Thuyết Tiến Hóa đã thắng phe tin theo Thuyết Sáng Tạo nhiều vụ kiện. Trước hết là Thuyết Tiến Hóa được chính thức giảng dậy tại các trường học trong khi Thuyết Sáng Tạo bị cấm. Một cô giáo giảng về Thuyết Sáng Tạo đã bị ngưng chức. Một Luật Sư vô thần đã kiện đòi di chuyển một kiến trúc về sách Thánh Kinh ra khỏi vị trí đã được đặt từ cả trăm năm nay. Tượng Thánh Giá được xây giữa một vùng hoang vu cũng bị kiện, yêu cầu dời đi chỗ khác vì đó là đất công. Những lời tuyên thệ có chữ “Chúa - God” trong lớp học cũng bị kiện. Nhiều kẻ vô thần còn đòi bỏ lời thề tại tòa án vì có chữ “Chúa – God”. Một em thiếu niên muốn gia nhập Boy Scout nhưng lại kiện tổ chức này vì có lời tuyên hứa với “Chúa – God”. Ngay cả tờ đô la có chữ “Chúa – God” cũng bị kiện đòi bỏ đi những dấu ấn lịch sử từ thời lập quốc. Người ta dựa trên quyền Tự Do Không Tín Ngưỡng mà tấn công Thuyết Sáng Tạo, tấn công nhà thờ (Church). Điều không may cho những người tin theo Thuyết Sáng Tạo lại đang gặp khó khăn vì nội bộ có nhiều sự kiện xấu xẩy ra: sách nhiễu tình dục trong nhà thờ, tài chánh luộm thuộm, quyền hành bị lợi dụng... Vì thế mà những kẻ tin theo Thuyết Tiến Hóa lại có cơ hội mà phổ biến rộng rãi hơn những lý thuyết mà Charles Darwin đã nghiên cứu từ hơn 100 năm nay.





Thực tế, Thuyết Tiến Hóa do Charles Darwin chủ xướng có phải là một thuyết đứng đắn, chính xác mà chúng ta phải tin theo hay không?

Nhà Bác Học người Anh, Charles Darwin, sinh năm 1809, mất năm 1882, là một nhà Tự Nhiên Học (Naturalist), Địa Chất Học (Geologist) và Sinh Vật Học (Biologist) được hầu như cả thế giới khoa học ngưỡng mộ. Ông đã từng được coi là người sáng tạo ra thuyết Tiến Hóa (Theory of Evolution), qua cuốn sách “Nguồn Gốc Muôn Vật” (On the Origin of Species ) và thuyết “Sinh Tồn cho sự Tự Thích Hợp” (Survival for the Fittest). Thực tế, ông không phải là “người sáng tạo” ra các thuyết trên vì đã từng bị ảnh hưởng của nhiều bác học đi trước như Jean Baptist Lanmarck, Charles Lyell, Thomas Malthus, Alfred Wallace và chính ông nội của ông là Charles Galton Darwin. Công trình vĩ đại của ông là dựa vào các ý tưởng của các nhà bác học nói trên rồi hy sinh cả cuộc đời còn lại mà nghiên cứu, sưu tập các mẫu vật của các sinh vật, chọn lọc rồi phân loại, và cuối cùng là tổng hợp thành những triết thuyết trên. Ông đã lập nên một danh mục thứ tự sự tiến hóa của các sinh vật với các chứng minh cụ thể là các mẫu vật mà ông sưu tầm được tại nhiều vùng hoang sơ trên thế giới. Cũng từ công trình nghiên cứu có tính cách khoa học này, mà ông đã đi đến một kết luận quan trọng: Khởi đầu của thế giới sinh vật chỉ là môt đơn bào, sau đó, tự phát triển thành những tế bào phức tạp, để nẩy sinh ra các chủng loại hiện tại. Đặc biệt với sinh vật thông minh nhất, khôn ngoan nhất, và xinh đẹp nhất trên mặt đất là “Con Người”, lại là hậu duệ của giống Khỉ (Primates). (“Descent of Man”, Darwin, 1871). Cũng theo lý thuyết của ông và của nhiều nhà khoa học tiếp nối, Thủy tổ của “Con Người” vốn sống trên cây, đi bằng bốn chân, rồi dần dần tụt xuống để sinh sống trên mặt đất, đi trên hai chân (Homo Erectus). Con người hiện tại (Homo Sapiens) mới xuất hiện khoảng 120,000 năm đến 130,000 năm nay, sau khi đã “tự mình” cho rơi hết lông, “tự mình” bóp nhỏ xương đầu, “tự minh rút ngắn xương hàm” để biến thành hoàn mỹ như bây giờ. Từ những tiếng “hú” vô nghĩa của giống Khỉ cách đây hơn trăm ngàn năm, Con Người tự phát ra các lọai ngôn ngữ khác nhau để thông tin và trao đổi phẩm vật theo nhu cầu để sống còn. Với kết luận trên, ông đã gạt bỏ thuyết Sáng Tạo của người Thiên Chúa Giáo, và dĩ nhiên, phủ nhận vai trò của Thượng Đế, Thần Linh của mọi tôn giáo khác.

Vì công trình nghiên cứu của ông có tầm vóc quá lớn, bao gồm nhiều chủng loại từ cá, chim, và mọi loại thú vật... mang tính cách thuyết phục với nhiều mẫu vật, nên nhiều nhà khoa học đã tôn sùng ông như một nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại. Thuyết tiến hóa đã dần dần chinh phục học đường trên khắp thế giới, và đã được giảng dậy như một thứ Luật bắt buộc trí thức con người phải tin theo.





Tuy nhiên, sau thời đại Darwin, nhiều nhà bác học khác đã phản bác lại lý thuyết này, vì Thuyết Tiến Hóa của con người còn nhiều lỗ hổng nhất là về niên đại hay về DNA. Nhiều cuốn sách phản bác lại Thuyết Tiến Hóa đã được viết bởi các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới: Science on Trial – The case for Evolution (Douglas J. Futuyma), Finding Darwin’s God (Kennethe R. Miller), Battles of Beginnings (Del Ratzsch) và Darwin on Trial (Phillip E Johson)... Những lý luận và chứng minh một cách khoa học từ những cuốn sách này đã có thể đánh tan lý luận của Darwin, tuy nhiên, vì nước Mỹ cũng như Châu Âu là những xứ tin vào quyền Tự Do Tư Tưởng và Phát Biểu của mọi người, cho nên, những điều phản bác của phe theo Thuyết Sáng Tạo cũng không được một cơ sở, một tổ chức chính quyền nào quyết định, ngay cả tổ chức Tư Pháp, mà để mặc cho ai thích điều nào thì làm theo điều đó. Vì thế, Thuyết Tiến Hóa vẫn được thịnh hành và phổ biến tại các trường học một cách chính thức.

Bài viết dưới đây, dựa trên những sự phản bác đó, cố gắng sắp xếp lại những yếu tố chứng minh rằng Thuyết Tiến Hóa cũng chỉ là một Thuyết, một Lý Thuyết, (Theory) chứ chưa phải là Luật (Law) , buộc mọi người phải tuân theo như nhiều thứ Luật khác, chẳng hạn Luật Trọng Lực, Luật Bảo Tồn Năng Lượng, Luật về Sự Bất Động, Luật về sự di truyền, và những định luật Vật Lý hay Toán Học khác. Theo thiển ý, nếu đặt Thuyết Tiến Hóa, một cố gắng của Khoa Học Thực Nghiệm, bên cạnh các khoa học khác, thì Thuyết Tiến Hóa còn thiếu sót rất nhiều, có thể nói đó mới chỉ là một cánh cửa nhỏ mở vào một lâu đài Khoa Học mênh mông.





1)Thuyết Tiến Hóa, khi phủ nhận vai trò của Đấng Sáng Tạo, đã tỏ ra hoàn toàn vô nghĩa trước hoạt động Vĩ Mô của Khoa Thiên Văn Học, các cũng như các hoạt động Vi Mô của các vi sinh vật.

Về Vi Mô, nếu thuyết Tiến Hóa cho rằng sinh vật đầu tiên trên mặt đất là một sinh vật đơn bào và “tự nó” phát triển thành chim, muông, cá, thú...thì thuyết này không thể giải thích về các vi sinh vật vẫn sống trong lòng biển cả từ triệu năm nay mà không hề biến thể. Thuyết Tiến Hóa không giải thích được tại sao từ một đơn bào, mà có thể biến hóa thành các tế bào khác nhau nhưng cùng một kinh nghiệm như nhau: Tế bào xương khác tế bào da, tế bào thần kinh khác tế bào móng tay, móng chân... Trên hết, Luật nào buộc các tế bào da là phải sinh trưởng giống nhau để chỉ trở thành da, mà không trở thành xương? Nếu chẳng may có sự thay đổi, ngưng lại, hoặc phát triển không theo luật lệ: các tế bào đó sẽ thành tế bào ung thư và giết chết mọi con người cũng như mọi con vật! Thuyết này cũng ú ớ khi nói đến mầu sắc của các sinh vật. Tại sao các giống cá biển nhỏ lại có mầu sắc và hình dáng vô cùng đẹp hoặc vô cùng xấu? Tại sao mỏ chim Hồng Hạc hay đuôi chim Vẹt Phi Châu là sặc sỡ kỳ lạ, trong khi chim sẻ, chim sáo, chim quạ lại chỉ một mầu xám úa? Thuyết “Sinh Tồn cho Sự Tự Thích Hợp” gặp phản ứng ngược khi chim chóc có mầu sắc quá đẹp lại là cái đích cho những con vật ham ăn khác, tức là “đẹp để mà chết sớm” chứ không “đẹp để mà sinh tồn?”

Về Vĩ Mô, Thuyết Tiến Hóa không giải thích được các hiện tượng về khí hậu, về mưa, nước nguồn, các hoạt động của núi lửa, sấm, chớp, bão, lụt, sóng thần. Thuyết Tiến Hóa im lặng trước sự nổi lên của các đảo trong đại dương cũng như ngơ ngác trước sự phát sinh của các thềm lục địa. Thuyết Sinh Tồn cho Sự Tự Thích Hợp (Survival For the Fittest) không có ý nghĩa gì trước thiên nhiên vô cùng mênh mông với các khoảng cách giữa Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái đất, từ hàng tỷ năm không thay đổi. Thuyết này cùng hoàn toàn bế tắc khi đề cập đến khí hậu vùng này khác khí hậu vùng kia. Tại sao chỉ cách nhau một lằn gạch nhỏ mà bên này là nóng, bên kia là lạnh? Tại sao ngay giữa đường Xích Đạo, người ta có thể để quả trứng chín mà không cần nấu, trong khi ở sát ngay bên cạnh, thì trứng sống vẫn là trứng sống?





2)Thuyết Tiến Hóa chỉ nói về bề ngoài, về hình thái của muôn vật, nhưng quên lửng bề trong, tức là phần “Hồn” của muôn vật. Thuyết Tiến Hóa im lặng trước thuyết Luân Hồi và Tái Sinh của nhà Phật! Thuyết Tiến Hòa không giải thích được sự thông minh của súc vật, thú dữ, mỗi loại có một sự thông minh riêng? Làm thế nào mà từ một đơn bào lại nẩy sinh ra các sinh hoạt khác nhau của các động vật khác nhau? Có nhà khoa học nào dám nói con kiến không thông minh? Có thể nói rằng đó là vì nguyên tắc “tự thích hợp để sinh tồn”, nên mọi loài “phải” biến thái trong từng môi trường sống, nhưng “Ai”, “Yếu Tố” nào đã thúc đẩy con kiến gió đen chỉ biết bay mà không biết cắn, con kiến đỏ chỉ biết cắn mà không biết bay? Lực nào dậy cho giống kiến voi, kiến độc đi từng đàn hàng triệu con, bò tới đâu tàn sát tới đó? Cây cỏ, muông thú trên đường chúng đi đều bị tiêu diệt? Tại sao muông thú và cây cỏ lại không biết tự tạo ra “vũ khí” gì chống lại được giống kiến kinh khủng này? Tại sao các giống hươu, nai, thú nhỏ lại không thể “tự biến đổi để sinh tồn” trước cọp, beo, sư tử mà cứ cúi đầu chịu khuất phục? Chỉ trừ một số thú vật nhỏ biết đổi mầu sắc, ngụy trang để trốn những con vật lớn hơn, còn đa số đều cúi đầu chịu chết, từ thế kỷ này đến thế kỷ kia, chẳng biết biến đổi để sinh tồn. Chính Con Người trong lịch sử thế giới cũng là nạn nhân của sự độc ác, của chiến tranh, của Luật Kẻ Mạnh, của các kẻ cầm quyền giết người nhanh hơn giết ruồi, mà hàng vạn năm nay, không biết tự mọc ra áo giáp đỡ đạn hay kéo dài móng tay ra thành khí giới để sinh tồn. Con Người phải chế ra Vũ Khí là những vật ngoại thân, còn Tự Thân thì chỉ có từ Bị Thương đến Chết nếu bị áp bức. Nếu thuyết Tự Biến Cải để sinh tồn mà thực hiện được với Loài Người thì không có nạn nhân bị hiếp dâm, bị đầy ải làm nô lệ. Ngược lại, có những dân tộc thiểu số, đang là Người bỗng biến thành Vật cho Người khác dầy vò. Trên hết, Thuyết Tiến Hóa không giải thích được Sự Chết! Có phải đó luật Thoái Hóa không?





3) Thuyết Tiến Hóa chỉ có thể giải thích được vài trường hợp: Có những con vật thông minh biết tìm cách chốn sự Chết. Con chồn thông minh có thể lừa gạt cả thợ săn giỏi. Con chuột nhắt khi cùng đường thì cũng biết giả bộ chết. Con giun khi thấy vật gì chạm vào mình, liền dẫy dụa và tìm cách trốn đi, cố tìm một khe nhỏ nào mà chui vào! Ngay cả một số cây cỏ cũng biết chuyển mình để sống còn như Cây Bắt Ruồi, cây Độc dược cứ hả miệng ra, chờ con vật nào xấu số đậu vào thì chụp dính rồi lôi vào trong ruột! Nhưng con đà điểu thì khi thấy sư tử, lại chúi đầu vào cát để cho ác thú tiến đến ăn thịt! Một số những con sóc khi gặp rắn trừng mắt lên thì bất động cho rắn nuốt. Nói chung, Sự Thông Minh, hoặc Sự Ngu thay đổi tùy giống vật. Vậy Sự suy nghĩ đó ở đâu mà ra? Thuyết Tiến Hóa đến đây thì ngừng lại, ngắc ngoải..





4)Thuyết Tiến Hóa đã tỏ ra bất lực trước Khoa Học Tâm Sinh Lý của con người. Một con khỉ thông minh đến mấy cũng chỉ biết ghen, giận, làm oai, nhưng con người thì vô cùng phức tạp. Không những phức tạp khi phải đối xử với người ngoài, mà còn phức tạp với chính mình nữa. Những vị tu sĩ phải đối phó với nhu cầu của một con người bình thường vô cùng gian khổ. Những năm đầu đi tu, phải nghiến răng từ bỏ mọi thú vui vật chất, bỏ bạn bè, gia đình, bỏ các trò chơi thời trẻ, phải cố quên đi những hình bóng thân yêu cũ. Căng thẳng nhất là nhu cầu tình dục, và dục vọng nam nữ. Mỗi khi xác thịt đòi hỏi sinh hoạt tình dục, thì phải dùng hết ý chí để dẹp bỏ. Lúc đó, ý chí muốn đàn áp sự thôi thúc của cơ thể lại hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc “tự biến đổi để sinh tồn!” mà là “biến đổi để hủy hoại!” Bên cạnh đó, thuyết Tiến Hóa giải thích làm sao với sự Hy Sinh, lòng Biết Ơn, tình Yêu Nước? Những anh hùng xông pha ra mặt trận và chấp nhận chết cho đất nước có biết “tự biến đổi để sinh tồn” không? Những người xả thân cứu người thì sao? Họ có muốn sinh tồn không? Chắc là có! Nhưng tại sao họ lại chấp nhận hủy thân thể mình, cuộc sống mình cho bạn?

Nói về tâm sinh lý của con người, thực sự, cần cả triệu trang giấy cũng không diễn tả được. Nay yêu, mai ghét. Có những phụ nữ trông bề ngoài hiền như “ma sơ” mà khi vung tay làm chuyện độc ác, hạ thủ giết người cũng vẫn cười dịu dàng? Những thiếu phụ phản bội chồng con chỉ vì tiền, vì tình, vì người chồng mình không thỏa mãn tình dục, vì ham muốn trèo cao hơn.. những yêu cầu không cần thiết để sinh tồn. Họ đã sinh tồn nhưng vẫn muốn sinh tồn mạnh hơn, nên đã ra tay giết sự sinh tồn của người khác. Các ông cũng thế, cũng có thể bất chấp sự đau khổ của người khác mà làm chuyện tồi bại. Trong khi lại có những phụ nữ âm thầm chịu đựng lòng ác độc của ông chồng, chỉ để bảo vệ danh dự của chồng, con, mà quên đi hạnh phúc của chính mình. Có những người đàn ông hay đàn bà luôn thích thay đổi bạn tình, mặc dù biết rằng không bao giờ thấy hạnh phúc trong sự thay đổi đó, ngược lại có những tình yêu ngây ngất, đam mê chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười... Với những vấn đề Tâm Sinh Lý như thế, “Hạnh Phúc và Đau Khổ” như thế, Darwin chắc phải ngả mũ chào thua... Và giả như ông có sự nghiên cứu về các vấn đề này, chắc ông sẽ phải tuyên bố rằng lý thuyết “Sinh Tồn cho Sự Tự Thích Hợp” của ông là chưa hoàn chỉnh, cần thêm 200 năm nữa mới kết luận được.





Như thế, tất cả công trình nghiên cứu của Darwin, đối với thiên nhiên rộng lớn không cùng, cũng như đối với những vấn đề “ma quỷ”, thần linh, những phép lạ không hiểu nổi, là một sự nghiên cứu chưa thấy kết quả. Chỉ có mỗi một giải đáp: Tín Ngưỡng, hay lòng tin vào Thiên Chúa, Ông Trời, Thượng Đế là Chủ Tể Vũ Trụ, Đấng Sáng Tạo đã tạo ra muôn vật (sinh vật, động vật, thực vật) theo ý Ngài. Con Người được tạo ra để làm chủ trái đất. Sự thông minh hay ngu muội là một sự phân bổ thích hợp để con người tồn tại. Giả sử như trái đất này toàn là người thông minh, thì trái đất này, sẽ chiến tranh liên miên, giết lẫn nhau mà chết. Nếu trái đất này toàn là kẻ ngu ngốc, thì cũng chết tiệt vì ngu quá, không biết bảo vệ mình trước thiên nhiên hung ác. Vì thế, trái đất này luôn phải gồm cả Thông Minh và Ngu Ngốc, kẻ khỏe mạnh ở bên cạnh người yếu, trẻ thơ cần sống bên cha mẹ lớn tuổi, người bịnh tật ở nhờ người mạnh mẽ... Có hoa đẹp thì cũng có hoa hôi. Người hiền lành ở cạnh kẻ dã tâm. Thuyết Tiến Hóa, vì thế đã trở thành một phương tiện nghiên cứu khoa học trong cả ngàn môn nghiên cứu khác, chứ không phải là Duy Nhất, Độc Tôn, và là Luật buộc mọi người phải tin theo.

Chu Tất Tiến. 4 tháng 4 năm 2018.