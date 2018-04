Thư Thiếu Nhi: Giỡn Mặt Với Tử Thần

Bảo Ngọc.

Các bạn thân mến,Hàng chục, rồi hàng trăm ngàn nghìn người khắp các thành phố trên nước Mỹ đã xuống đường biểu tình đề đòi hỏi siết luật về việc bán súng để bảo vệ các trường học. Khoảng 75% người dân Mỹ nói rằng, họ muốn bảo vệ an toàn cho con em họ đến trường. Việc bán súng bừa bãi, ai cũng có quyền được mua, đã xẩy ra bao nhiều vụ giết người do thanh thiếu niên xách súng vào trường. Mà cũng không chỉ ở nhà trường, ngay chính trong mỗi gia đình, thảm kịch cũng đã xẩy ra với các em thiếu nhi. Mới đây, một bé trai mới 9 tuổi, vì giành chơi game điện tử đã bắn chết người chị mới 13 tuổi. Vụ nổ súng xảy ra nào khoảng 12:30 trưa ngày thứ Bảy 11 tháng 3 vừa qua tại một ngôi nhà ở miền đông Mississippi.Hai chị em chơi game trong một phòng ngủ, trong khi những người lớn ở những phòng khác. Cậu em 9 tuổi đã giành máy với chị, nhưng cô chị không cho. Bé trai lôi được một khầu súng từ cái bàn thấp trong phòng ngủ, và rồi cầm bắn chị.Em bé gái 13 tuổi được đưa vào một bệnh viện tại thành phố trong hạt Monroe, và được trực thăng đưa đến bệnh viện nhi đồng Le Bonheur Children’s Hopital ở Mempis. Viên đạn ghim vào bộ não của em gái từ phía sau đầu.Theo một bản phúc trình năm 2017 trên tạp chí Nhi Khoa Pediatrics , những vụ bị thương tích liên quan tới súng đạn là nguyên nhân thứ ba hàng đầu gây tử vong cho trẻ em từ 1 đến 17 tuổi ở Hoa Kỳ. Từ năm 2012 đến năm 2014, trung bình mỗi năm có 1,297 trẻ em ở Mỹ thiệt mạng do thương tích liên quan đến súng. Và ban biên tập tờ báo Post cho biết mỗi ngày có khoảng 23 trẻ em bị bắn ở Mỹ trong năm 2015. Tổng cộng trong số chừng 8,400 vụ bắn súng, có 1,458 vụ chết người. Số trẻ em tử vong vì súng đạn cao hơn tổng số tử vong của quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan trong thập niên này.Mong rằng chính phủ lưu ý vấn đề này, siết chặc luật buôn bán súng dễ dàng cho người dân để giúp sự an toàn cho trường học và con em của mình. (BN)