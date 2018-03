Thánh Lễ Rước Tượng

(Xem: 129)

Bản tin VietnamBiz/Báo Đầu Tư cho biết tuy được cho xuất cảng hơn 2 triệu tấn than trong năm 2018, nhưng xem ra các doanh nghiệp ngành than bán được hàng cũng sẽ không dễ dàng: Cuối tháng 12/2017, Vinacomin đã có báo cáo về khó khăn trong xuất cảng than sang thị trường Trung Quốc do nước này siết chất lượng các loại than nhập cảng. Theo đó, các loại than nhập cảng vào Trung Quốc, trước khi pha trộn, sử dụng, phải được giám định lại chất lượng theo hàng rào tiêu chuẩn các nguyên tố vi lượng như thủy ngân, arsen, photspho, clo, flo… do Chính phủ Trung Quốc yêu cầu. Trong khi đó, than atraxit của Vinacomin lại không đáp ứng được các yêu cầu về hàng rào tiêu chuẩn các nguyên tố vi lượng theo quy định này, khiến Vinacomin không ký được hợp đồng xuất cảng chủng loại than cám 4b.3, 5a.3 và 5b.3 khu vực Vàng Danh - Uông Bí sang thị trường Trung Quốc trong năm 2017, dẫn tới tồn kho khoảng 2,5 triệu tấn than.