Hội Anh Em Dân Chủ Trước Tòa

Nhiều nhà hoạt động nhân quyền của Hội Anh Em Dân Chủ sắp ra tòa...Bản tin RFA ghi rằng Hội Anh Em Dân Chủ tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 công bố Bản Lên Tiếng về phiên tòa xử 6 người, trong đó có những thành viên của Hội này.Bản Lên Tiếng cho biết vào ngày 31 tháng 12 vừa qua Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao tống đạt cáo trạng và kết luận về việc khởi tố 6 nhà hoạt động gồm 5 cựu tù chính trị là Luật sư Nhân Quyền Nguyễn Văn Đài, Kỹ Sư Phạm Văn Trội, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, Ký Giả Độc Lập Trương Minh Đức, Blogger Nguyễn Bắc Truyển.Một người nữa cũng nằm trong số này là cô Lê Thị Thu Hà, người cộng sự cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài.Tất cả bị cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.Tuy nhiên Hội Anh Em Dân Chủ nêu ra 5 hoạt động của những người vừa nêu và cho rằng đó là những hoạt động ôn hòa, phù hợp với các quyền cơ bản của người dân được định rõ trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Về Nhân Quyền đối với các quyền dân sự, chính trị mà chính phủ Hà Nội đã ký và cam kết.Năm hoạt động của nhóm mà Hội Anh Em Dân Chủ nêu ra gồm tổ chức hội họp các hội viên trên mạng xã hội; xây dựng cương lĩnh với quan điểm chính trị của Hội Anh Em Dân Chủ dựa trên nền tảng kinh tế tư nhân và xây dựng thể chế dân chủ đa đảng với tam quyền phân lập; kêu gọi các tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO) lên tiếng về tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, vận động và tiếp xúc với các phái đoán quốc tế đến Việt Nam nhằm xây dựng mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ, Úc, Canada, EU…; phối hợp và giúp đỡ những dân oan và công nhân khiếu kiện đòi hỏi quyền lợi chính đánh của họ cũng như hỗ trợ ngư dân phản đối Công Ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây thảm họa môi trường biển tại miền trung Việt Nam.Chị Nguyễn Thúy Quỳnh, phát ngôn nhân Hội Anh Em Dân Chủ, nói với Đài Á Châu Tự Do về mục tiêu việc công bố Bản Lên Tiếng:“Mục tiêu chính của Hội muốn kêu gọi Quốc tế, các cộng đồng người Việt hải ngoại cùng quan tâm tới phiên tòa sắp tới diễn ra ở Việt Nam xét xử các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ. Có thể bản án rất nặng nề đối với họ. Nhưng vì đấu tranh cho quyền tự do dân chủ không phải là tội, cho nên tiêu chí của Hội và Bản kêu gọi mong muốn lên tiếng cho những chủ trương của Hội là thành viên nhằm thúc đẩy một Việt Nam thực sự dân chủ. Kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do ngay lập tức cho các anh em, kêu gọi các tổ chức quốc tế đồng lòng lên tiếng để chế tài nhà cầm quyền Việt Nam, để thả tự do cho những người tù nhân lương tâm ngay tại Việt Nam, kể cả những thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ.”Vào tuần trước, Tòa Án Hà Hội thông báo về phiên xử 6 người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ diễn ra vào ngày 5 và 6 tháng 4 tới.Luật Sư Nhân Quyền Nguyễn Văn Đài và người cộng sự Lê Thu Hà bị bắt hồi ngày 16 tháng 12 năm 2015. Bốn cựu tù chính trị Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển bị bắt vào cuối tháng 7 năm ngoái.Trong khi đó, bản tin BBC ghi rằng vào hôm 26/3, trả lời BBC từ TP Hồ Chí Minh, Luật sư Đặng Đình Mạnh, Trưởng văn phòng luật mang tên ông, nói: "...Những vụ án loại này, chính quyền cho rằng những người bị đưa ra xét xử đã vi phạm các quy định về xâm phạm an ninh quốc gia, nhưng với họ, trái lại, họ chỉ cho rằng mình là người có quan điểm xây dựng đất nước khác với chính quyền mà thôi.""Trong thời gian gần đây, mặc dù việc bắt giữ và đưa ra xét xử những người này ngày càng nhiều hơn, nhưng rõ ràng nhà tù đã chưa bao giờ là giải pháp hiệu quả như chính quyền mong muốn. Rõ ràng, người ta không thể cầm tù được tư tưởng!"Luật sư Đặng Đình Mạnh cũng bình luận thêm: "Tôi tin rằng, với tấm gương của nhiều quốc gia đã từng trải qua những giai đoạn lịch sử tương tự Việt Nam như: Nam Phi, Đức Quốc, Miến Điện…, sự đối thoại chân thành bao giờ cũng là giải pháp tối ưu, nếu gác quyền lợi của đảng phái, tư tưởng sang một bên, chúng ta mới có thể nhận chân được đâu là lợi ích cao nhất của dân tộc.""Với tư cách cá nhân, tuy chưa thể đánh giá về mục đích mà những người đấu tranh theo đuổi, nhưng với sự dấn thân quả cảm, sẵn sàng hy sinh của họ vì lý tưởng, tôi thật sự khâm phục họ. Đất nước này cần họ hơn là cầm tù họ!"