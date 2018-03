Bao Che Để Nhà Thầu TQ Vào Phá

HANOI -- Nhà thầu Trung Quốc vẫn ưa gài bẫy tại Việt Nam... Và các cán bộ nhà nước CSVN cũng cứ giả vờ để dính bẫy...Báo Người Lao Động có bản tin nhan đề: Ôm hận vì nhà thầu Trung Quốc...Sai lầm trong thiết kế - có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự cố tại hầm dẫn dòng công trình Thủy điện Sông Bung 2 khiến 2 người chết.Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết EVN đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật, kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan đến sự cố hầm dẫn dòng công trình Thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), xảy ra cách đây gần 2 năm....Dự án Thủy điện Sông Bung 2 được phê duyệt năm 2009, dự kiến phát điện năm 2016. Dự án có vốn đầu tư ban đầu hơn 3.600 tỉ đồng, sau đó đội vốn thêm hơn 1.600 tỉ đồng.Trong khi đó, báo Thanh Niên nêu lên vấn đề qua bản tin “Vỡ van hầm dẫn dòng tại thủy điện Sông Bung 2: Nhà thầu Trung Quốc không có giấy phép vẫn được liên danh...”Có nghĩa là, cán bộ bao che cho nhà thầu TQ...Các đơn vị liên quan trong sự cố vỡ hầm dẫn dòng công trình thủy điện Sông Bung 2 ở H.Nam Giang (Quảng Nam) xảy ra ngày 13.9.2016, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân.Ngày 23.3, theo nguồn tin của Thanh Niên, các đơn vị liên quan trong sự cố vỡ hầm dẫn dòng công trình thủy điện Sông Bung 2 ở H.Nam Giang (Quảng Nam) xảy ra ngày 13.9.2016, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân.Trước đó, Bộ Công thương kết luận đây là “sự cố công trình cấp 2” gây thiệt hại về người và vật chất, liên quan đến nhiều tập thể, cá nhân... cần được xem xét, xử lý nghiêm. Cụ thể, do việc tổ chức thi công của nhà thầu tại hiện trường chưa tốt dẫn đến chất lượng bê tông không đạt mác thiết kế, khoảng cách bố trí cốt thép lớn hơn so với yêu cầu thiết kế. Đặc biệt, kết cấu tháp van hầm dẫn dòng là kết cấu chịu lực quan trọng, phức tạp nhưng tư vấn thiết kế không thực hiện tính toán kết cấu ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật (TKKT).Ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn thiết kế có tính toán nhưng phương pháp chưa phù hợp nên vẫn thiếu cốt thép chịu lực trụ pin tháp van hầm dẫn dòng. Đây được xác định là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự cố công trình. Ngoài ra, chất lượng thi công bê tông cốt thép không đạt yêu cầu thiết kế...Bản tin này viết:“Như Thanh Niên đã thông tin, sau sự cố vỡ van hầm dẫn dòng, hơn 25 triệu m3 nước trong hồ đổ xuống khiến 2 công nhân lái máy xúc bị cuốn tử vong, đồng thời gây thiệt hại nhiều tài sản, nhà cửa của người dân phía hạ du. Đây cũng là dự án đội vốn lên hơn 1.600 tỉ đồng (so với vốn đầu tư ban đầu hơn 3.600 tỉ đồng).”