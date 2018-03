Chào Thua Tham Nhũng?

Trần KhảiCó vẻ như không bứng gốc nổi tham nhũng... Đơn giản vì hệ thống quyền lực không cho dân tiếng nói. Và hễ ai lên tiếng, là bị trù dập.Báo Pháp Luật hôm 20/3/2018 kể: 'Nhiều người từng tố cáo tham nhũng gửi đơn kêu cứu'...Ông Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đã thông tin như thế tại Hội thảo Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi diễn ra tại Đà Nẵng vào sáng 20-3.Đề cập đến các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, PGS-TS Vũ Công Giao (khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng: “Về cơ bản các quy định pháp luật hiện hành của nước ta đã hình thành nên cơ chế bảo vệ người tố cáo. Điều này thể hiện ở việc đã trả lời được các câu hỏi như: Ai được bảo vệ? Bảo vệ trước/khỏi điều gì? Ai là người bảo vệ? Bảo vệ như thế nào?Bản tin Pháp Luật ghi lời ông Giao rằng, trong thời gian qua, tình hình tố cáo của công dân ngày càng tăng, nhiều vụ tham nhũng lớn được phát hiện qua nguồn tin người tố cáo và báo chí. Tuy nhiên, sau khi góp phần giúp Nhà nước thu lại những khoản tài chính bị thất thoát, những sai phạm bị xử lý, nhiều người tố cáo phải gánh chịu nhiều hậu quả, thiệt hại. Nhà nước không thể không đứng ra bảo vệ an toàn cho họ.Trong khi đó, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Đình Quyền cũng cho rằng việc bảo vệ người tố cáo là vấn đề phức tạp, nan giải ở các nước chứ không riêng Việt Nam.Bản tin viết:“Ông Quyền cũng cho biết Ủy ban Tư pháp nhận được không ít đơn kêu cứu của những người từng tố cáo tham nhũng. Có người bị trù dập, mất việc. Thậm chí "Có chỉ đạo ngầm nhằm "tiêu diệt" luôn người tố cáo" - ông Quyền nói.”Bản tin RFA hôm 23/3/2018 nói chuyện cấp cao tham nhũng: Bỏ tù nhưng khó thu tài sản...Cuộc chiến chống tham nhũng do ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ giữa năm 2016 đến nay được nói là quyết liệt và cũng gặt hái được một số thành tựu nhất định.Hầu hết những vụ án tham nhũng được phanh phui bấy lâu nay đều là những vụ đại án, mà số tiền thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng cho mỗi vụ. Nhưng cho đến nay VN cho biết số tiền thiệt hại này không thu hồi được là bao. Tình trạng này bị cho ‘chống tham nhũng nửa vời’.Bản tin ghi rằng Thanh Tra Chính Phủ vào cuối năm 2016 đã ra một bản phúc trình tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng Chống Tham Nhũng, trong đó nêu rõ trong suốt 10 năm chỉ có 7,8% số tiền tham nhũng được trả lại cho ngân sách nhà nước, còn 92% số tài sản gồm tiền mặt và đất đai tham nhũng đã bị tẩu tán và không thể thu hồi được.Nghĩa là, 92% tài sản tham nhũng biến mất.RFA cũng phỏng vấn luật sư Nguyễn Ngọc Lan, thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội. Luật sư Lan nhận định nguyên nhân gốc rễ dẫn đến khó khăn trong thu hồi tài sản là việc kê khai tài sản chưa rõ ràng:“Nó chưa đảm bảo rõ ràng bởi vì cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có được một cơ chế, một quy trình cụ thể để kê khai tài sản. Khi đến giai đoạn thu hồi tài sản đã là giai đoạn sau rồi, cho nên có thể tài sản đã bị tẩu tán. Một khi tài sản bị tẩu tán thì việc thu hồi hết sức khó khăn vì tài sản không còn nữa.”Bản tin BBC ghi nhận rằng: Chống tham nhũng 'đang gặp phản ứng mạnh'...Bải viết của PGS. TS. Phạm Quý Tho từ Hà Nô gửi BBC nêu một sự thực:“...Đảng Cộng sản Việt Nam càng quyết liệt chống tham nhũng các nhóm lợi ích càng lộ rõ bản chất.Tham nhũng lớn nhỏ diễn ra trong chính quyền, gắn liền với nó là các nhóm lợi ích hình thành và hoạt động ở cả ba cấp theo phân loại cán bộ cấp thấp, trung và cao.Các cán bộ 'biến chất' ở cơ sở phường xã, phòng ban trong các công sở thường gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp bằng cách gây phiền hà, nại ra các lý do thủ tục hay 'bận công tác' để vòi vĩnh đưa hối lộ hoặc chiếm đoạt như khai khống tiền cứu trợ cho người nghèo, tham ô tiền đóng góp từ cộng đồng.Nhóm lợi ích cấp thấp chỉ sản sinh tham nhũng 'vặt'.Các cán bộ cấp trung 'thoái hóa' ở tỉnh, huyện và các doanh nghiệp nhà nước lớn thường trục lợi khi lạm dụng chức quyền để thao túng môi trường kinh tế hay pháp lý thay vì thực hiện chức trách và hoạt động kinh doanh trên thị trường.Họ tạo ra các 'ekip' bởi họ hàng, người thân trong guồng máy để dễ bề điều khiển, luồn lách hoặc hợp pháp hóa các quy trình thực thi chính sách. Họ có thể thâu tóm quyền lực và tạo ra 'vương quốc riêng' tại địa phương hay doanh nghiệp.'Nhóm lợi ích cấp cao' ở bộ máy chính quyền trung ương trục lợi có xu hướng 'tự diễn biến' thông qua tham nhũng chính sách....”Chỉ cần nhìn tới trường hợp Cần Thơ: Vụ 7 thanh tra giao thông ăn hối lộ: Cảnh cáo Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GTVT...Nghĩa là, giơ cao đánh sẻ...Báo Dân Trí kể: Ngày 23/3, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, UBND TP Cần Thơ vừa triển khai quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ.Nghĩa là, tham nhũng không bị khởi tố ra tòa, mà chỉ kỷ luật thôi.Bản tin Dân Trí viết:“...Như Dân trí đã thông tin, từ năm 2013 đến 2016, hai “cò” là Trần Tường An và Nguyễn Văn Cần đã cấu kết với nhóm 7 Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT Cần Thơ ép buộc các nhà xe, doanh nghiệp phải “chung chi” để được bỏ qua hoặc giảm nhẹ lỗi vi phạm.Hàng tháng hoặc mỗi lần vi phạm, nhà xe, doanh nghiệp phải nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản ít nhất là 1 triệu đồng, nhiều nhất là 28 triệu đồng, thông qua 2 "cò" Cần hoặc An. Có khi cán bộ Thanh tra giao thông trực tiếp đứng ra nhận tiền. Tổng số tiền các bị cáo đã nhận của các doanh nghiệp là 4 tỷ đồng.”Nghĩa là, bó tay với tham nhũng... vì không ai sợ kỷ luật cả.