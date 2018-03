Biển Đông Thêm Sôi Động

Vi AnhNhiều lý do cho thấy những tháng ngày sắp tới, Mỹ và các nước trong vùng Á châu Thái Bình dương sẽ dấn thân hoạt động mạnh hơn trong công cuộc chống TC bành trướng, xâm lấn, chiếm cứ, quân sự hoá biển, đảo trong vùng này.Mỹ xông tới, làm mạnh hơn ở Biển Đông sau khi Ngoại Trưởng Tillerson bị ngưng chức vốn là nhân vật ít chủ động và nhiều thận trọng hơn ông Pompeo, người thay thế Ô. Tillerson. Tân ngoại trưởng Pompeo thân cận, cùng quan điểm với TT Trump sẽ dấn thân mạnh vào Biển Đông. Mỹ không tham vọng đất đai nhưng Mỹ quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực rộng 3,5 triệu cây số vuông ở Biển Đông, vốn là quyền lợi Mỹ coi là cốt lõi như quyền lợi quốc gia của Mỹ. Ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ TT Trump, hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện hơn một chục chuyến hải hành đi ngang và tuần tra vào bên trong vùng 12 hải lý các đảo và bãi đá TC đã chiếm và quân sự hoá. Và lần đầu tiên Mỹ cho hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đi ngang qua Biển Đông tới thăm Việt Nam hồi đầu tháng 3 này. Những hành động cứng rắn ấy ở Biển Đông là do bộ Quốc Phòng lãnh đạo chỉ huy, chớ không phải do Bộ Ngoại Giao của Ô Tillerson. Hầu hết những vấn đề ngoại giao cốt lõi, cấp bách thời Ngoại Trưởng Tillerson Ông ấy đưa qua Toà Bạch Ốc vì Bộ Ngoại Giao thiếu người và ngân sách bị cắt giảm nhiều.Ngoại trưởng mới được chỉ định là ông Mike Pompeo, đang nắm chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA, sẽ lên đảm nhiệm chức vụ mới với nhiều kinh nghiệm về ngoại giao, tình báo quốc ngoại hơn người tiền nhiệm. Ông Pompeo trước đây là sĩ quan thủ khoa của West Point rồi dân biểu thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ.Chắc chắn Ô. Pompeo có “kiến thức cụ thể” và nhiều mối liên hệ trong giới tình báo chính trị. Ô rất thân cận và cùng quan điểm “diều hâu” về chính sách đối ngoại với TT Trump. Ông ắt chú trọng vấn đề TQ và Biển Đông trong đường lối ngoại giao. Ngoại Trưởng Pompeo có thể sẽ tiếp cận được nhiều hơn và có ảnh hưởng nhiều hơn tới quan điểm của ông Trump.Đối ngoại vùng Đông Nam Á, Nam dương (Indonesia) một nước đông dân Hồi giáo nhứt thế giới lần đầu tiên vận động các nước ASEAN tuần tra ở Biển Đông. Ngày 16/03 trước cuộc họp thượng đỉnh Úc – ASEAN khai mạc ngày 17/03, Bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu tuyên bố với các phóng viên tại Sydney, cho biết «Về Biển Đông, tôi đã đi một vòng gặp các đồng nhiệm ASEAN để đề nghị là toàn bộ những nước ở khu vực Biển Đông tiến hành tuần tra trong phạm vi 200 hải lý.» Riêng đối với Indonesia, nước này sẽ tập trung tuần tra ở ba khu vực: Biển Sulu, Eo biển Malacca và vùng biển chung quanh các bờ biển của Thái Lan.Bộ trưởng Quốc Phòng Nam dương thông báo như trên trong cuộc họp báo chung sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng và bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia với hai đồng nhiệm Úc Julie Bishop và Marise Payne.Indonesia không phải là một quốc gia tranh chấp chủ quyền Biển Đông, nhưng có căng thẳng với Trung Quốc trên vấn đề quyền đánh cá ở khu vực quần đảo Natuna và đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở đây. Đồng thời Jakarta đã đặt tên mới cho khu vực phía bắc vùng đặc quyền kinh tế của mình, để khẳng định chủ quyền của Indonesia.Về phần nước Úc, tuy không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông, nhưng Canberra vẫn ủng hộ các hoạt động của hải quân Mỹ nhằm bảo đảm tự do hàng hải ở vùng này. Úc hiện chưa có kế hoạch tham gia tuần tra chung với Hoa Kỳ tại đây. Nhưng Úc từ lâu đã cho Mỹ sử dụng căn cứ Darwin, Mỹ hiện có một trung đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ trú đóng, ngó thẳng ra Biển Đông.Đặc biệt nhơn cuộc họp ASEAN ở Úc, hôm 15/3, tại Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của VNCS đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Hai Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Australia. Úc là đồng minh cùng văn minh, thân cận, bền bĩ của Mỹ ở Á châu Thái binh dương. Úc cũng là thành viên cốt lõi của liên minh Mỹ, Nhựt, Úc, Ấn thể hiện chiến lược Ấn độ Thái bình dương Tự do Mở rộng, mở rộng vòng bao vây TC.Nếu Mỹ và các nước Đông Nam Á đang tăng cường dấn thân nhập cuộc và tuần tra chung vùng Biển Đông trên không gian thực, thì trên không gian ảo TC cho tin tặc xâm nhập các công ty quốc phòng Mỹ liên hệ với Biển Đông.Tin RFI của Pháp ngày 16 tháng 3, 2018 trích dẫn tin Reuters, loan tải “FireEye, công ty an ninh điện tóan Mỹ hôm nay 16/03/2018 thông báo «Nhiều xí nghiệp trong lãnh vực kỹ thuật phòng thủ có liên quan đến Biển Đông, nhất là của Mỹ, đang bị tin tặc Trung Quốc tấn công trong thời gian gần đây».«Mục đích của nhóm tin tặc Trung Quốc có bí danh là TEMP Periscop dường như là tìm thông tin có lợi cho chính phủ Trung Quốc. Họ tấn công vào các công ty công nghiệp hàng hải Mỹ hoạt động tại Biển Đông hoặc cung cấp dịch vụ cho đối tác hoạt động trong khu vực này».“Công ty bảo vệ an ninh mạng FireEye (Mắt lửa) ở Los Angeles, được báo chí Hồng Kông đăng tải, nhóm tin tặc Trung Quốc tìm kiếm những dữ kiện có giá trị chiến lược phục vụ mục tiêu tình báo quốc gia như là tầm ra-đa hay làm thế nào để một hệ thống dò tìm có thể phát hiện ra một hoạt động trên biển.”“Sở dĩ Mỹ và các nước Á châu Thái bình dương, nhứt là các nước ở Đông Nam Á rất lo ngại TC. Báo Pháp Le Figaro có bài viết đáng chú ý: «Hoàng đế đỏ» làm dấy lên «vòng cung lo âu» khắp châu Á.Thế cho nên tin cho biết Mỹ, Nhựt, Úc, Ấn đang kết hợp mở cửa Biển Đông cho quốc tế sử dụng, bất chấp sự kiểm soát ngày càng tăng của TC. Liên minh này do Mỹ thúc đẩy và chủ động. Mục đích là muốn giữ khu vực biển giàu tài nguyên, rộng 3,5 triệu cây số vuông, với con đường hàng hải huyết mạch của thế giới được mở rộng, ổn định, thông suốt. Liên minh này có thể đưa ra các tuyên bố cứng rắn đối với TC và giúp cho các đối thủ hàng hải của TC. Liên minh cũng tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung gần trong vùng Biển Đông TC tranh chấp của các nước và dọc theo con đường hàng hải huyết mạch TC muốn khống chế.Mỹ và các nước trong liên minh chống TC kiên trì lôi kéo VN gần Mỹ. Thủ Tương Úc và Thủ Tướng VNCS đã ký hiệp ước phát triễn đối tác chiến lược. Úc là đồng minh chung thuỷ lâu đời với Mỹ, mà Úc đã ký phát triễn chiến lược thì coi như VNCS hầu như cung đi với liên minh của Mỹ rồi. Mỹ là đầu tàu của liên minh. Mỹ đã cho hàng không mẩu hạm vào Đà nẵng viếng VN. Và có tin sau Hàng Không Mẫu Hàm Carl Vinson viếng VN, Tư Linh Hạm đội 7 đang dàn xếp cho cho tàu lặn nguyên tử vào viếng VN./.(VA)