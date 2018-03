Tòa Úc Châu Khởi Tố Người Chủ Mưu Ám Sát 1 Luật Sư Gốc Việt

SYDNEY, Úc châu -- Công tố Úc châu truy tố một phụ nữ mang thai do có liên quan đến vụ sát hại luật sư gốc Việt Ho Le Dinh.Tin này đăng trên News.com.au, 9 News, Người Lao Động, VnExpress hôm Thứ Năm.Các bản tin nhắc lại rằng Luật sư Lê Đình Hồ, 65 tuổi, bị bắn 3 lần từ phía sau, bên ngoài quán cafe Happy Cup, khu Bankstown, ngoại ô TP Sydney – Úc vào ngày 23-1.Ngày 21-3, nghi can Analosa Ah Keni, 35 tuổi – một phụ nữ mang thai – đã có mặt tại toà án sau khi bị cáo buộc tội giết người hồi đầu tháng này.Bà Ah Keni bị cảnh sát bắt trên đường cao tốc Hume thuộc thị trấn Marulan vào ngày 8-3 và bị áp giải tới đồn cảnh sát Goulburn.Theo kênh 9 News, vào ngày xảy ra vụ việc, bà Ah Keni theo dõi ông Dinh và lái xe ngang qua quán cafe ông Dinh ngồi chưa đầy 1 giờ trước khi nạn nhân bị giết.Ah Keni, một phụ nữ có 4 con và đang mang thai, được cho là đã thuê một tay súng sát hại ông Dinh khi ông đang ngồi uống cafe tại khu Bankstown, ngoại ô thành phố Sydney, hôm 23/1. Nạn nhân chết trong vài phút với 3 phát đạn vào lưng trước sự chứng kiến của nhiều người.Cáo trạng của tòa án tiết lộ rằng chưa đến một giờ trước vụ nổ súng, Ah Keni đã âm thầm theo dõi, lái xe ngang qua quán cafe ông Dinh ngồi. Nữ nghi phạm cũng bị cáo buộc có mặt tại hiện trường và giao cho hung thủ một chai nước cùng áo khoác màu xanh trước khi y ra tay.Sau khi sát thủ bắn chết LS Lê Đình Hồ, Ah Keni nhận điện thoại, nhanh chóng rời khỏi một cửa hàng và quay ra xe hơi để chở tay súng tẩu thoát. Khi giới chức khám xét người thân của bà gần biên giới tiểu bang Victoria 3 ngày sau đó, họ tìm thấy hơn 100.000 Úc kim, đạn và ma túy.Ah Keni đã trốn sang Tân Tây Lan và hải quan khám phá thấy những bức ảnh chụp một khẩu súng lục trong điện thoại của cô ta tương tự với vũ khí được sử dụng để giết LS Lê Đình Hồ.Hồi tháng hai, Ah Keni quay lại Australia và bán xe. Cảnh sát tin rằng cô ta đã lên kế hoạch rời khỏi Australia vĩnh viễn. Căn nhà của gia đình nghi phạm này bị bỏ trống và toàn bộ đồ đạc được chuyển lên một container gửi sang Tân Tây LanAh Keni bị bắt 3 tuần sau khi tay súng Arthur Kelekolio, 38 tuổi, bị bắt ở sân bay quốc tế Sydney trước khi lên chuyến bay tới Bali, Indonesia. Kelekolio đã ra tòa tháng trước.Bản tin The 9 News nói rằng Ah Keni sẽ ra tòa lần kế tiếp là ngày 11 tháng 4/2018.