LHQ: Samsung, CSVN Bịt Miệng Về Thảm Cảnh Công Nhân VN

HANOI -- Chính quyền CSVN làm khó dễ, sách nhiễu các nhà nghiên cứu về quyền lao động tại Việt Nam, và các nữ công nhân ở hai nhà máy Samsung ở Việt Nam, theo một bản thông cáo của Liên Hiệp Quốc.Tin naà được VOA và BBC đăng hôm Thứ Tư.Bản tin VOA ghi rằng một trong các mối quan ngại nhất của công nhân là việc tiếp xúc với hoá chất độc hại tại các nhà máy ở Khu Công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và Khu Công nghiệp Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên.LHQ dựa trên báo cáo về lao động do hai tổ chức phi chính phủ là Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) và Sáng kiến Phát triển Mở (IPEN) thực hiện vào cuối năm ngoái, nhận định rằng các công nhân nhà máy của Samsung không được thông báo đầy đủ hoặc đào tạo phù hợp để tự bảo vệ mình trước các hóa chất độc hại được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử.Trong một thông cáo hôm 20/3, các chuyên gia nhân quyền LHQ ra thông cáo nói rằng bà Phạm Thị Minh Hằng, một trong các tác giả của báo cáo về tình trạng vi phạm quyền của người lao động, bị mời làm việc với giới chức ngày 19/3, sau khi trở về từ một cuộc họp ở Thụy Điển.Thông cáo của LHQ viết: “Chúng tôi rất lo âu khi biết các nhà nghiên cứu biên soạn bản báo cáo bị chính quyền thẩm vấn."Thông cáo viết tiếp: "Chúng tôi cũng yêu cầu Samsung minh xác về các cáo buộc rằng công nhân trong các nhà máy bị đe dọa nếu họ nói chuyện với người bên ngoài nhà máy về tình trạng lao động, theo sau việc báo cáo công bố tháng 12 năm ngoái.""Không thể chấp nhận được khi các nhà nghiên cứu và các công nhân cho biết tình trạng lao động không đảm bảo, bị giới chức tư hay công đe dọa."VOA ghi lời các chuyên gia nhận định: "Những vi phạm làm giảm uy tín trách nhiệm và nghĩa vụ của chính phủ và các công ty trong việc tôn trọng nhân quyền phù hợp với Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ về Nhân quyền."Ngoài ra, “việc hăm dọa các nhà hoạt động và các công nhân không chỉ vi phạm về quyền tự do ngôn luận mà còn dung dưỡng cho hành vi của những kẻ lạm quyền và vi phạm quyền lợi người lao động,” thông cáo viết tiếp.Thông cáo của các chuyên gia LHQ đưa ra khuyến nghị: "Giới chức chính quyền và các công ty liên quan phải đảm bảo một không gian xã hội dân sự để đảm bảo môi trường lao động phù hợp cho các lao động nữ tại các nhà máy.”Thông cáo LHQ nói nhà chức trách Việt Nam đang điều tra các kết luận của bản cáo về lao động do các tổ chức phi chính phủ thực hiện.Bản tin BBC ghi nhận rằng hôm 6/11/2017, mạng lưới tổ chức phi chính phủ IPEN công bố báo cáo về tình trạng lao động khắc nghiệt của công nhân nữ tại các nhà máy của Samsung tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh và Phổ Yên, Thái Nguyên.Báo cáo của IPEN nói rằng các công nhân nêu ra tình trạng cực kỳ mệt mỏi, ngất xỉu và chóng mặt tại nơi làm, và tình trạng sảy thai xảy ra rất phổ biến.Công nhân phải đứng suốt ca làm việc từ 8 đến 12 giờ, làm việc thay phiên theo ca ngày đêm, bất kể cuối tuần. Thậm chí, những công nhân có thai thường đứng suốt ca làm việc để tránh bị công ty trừ lương vì nghỉ nhiều.IPEN kêu gọi Samsung hãy "công bố báo cáo của bên tư vấn để vấn đề này có thể được đánh giá độc lập."BBC ghi rằng IPEN cũng dẫn một nghiên cứu trước đó có tên "tổng quan ngành công nghiệp điện tử và vấn đề với công nhân Samsung ở Việt Nam" năm 2014, theo đó nói trong năm 2013 tại xưởng sản xuất của Samsung đã xảy ra sáu vụ sẩy thai, trong đó có một trường hợp thai nhi bảy tháng tuổi chết lưu.IPEN yêu cầu Samsung "minh bạch công bố danh sách đầy đủ các hóa chất sử dụng tại các cơ sở sản xuất và mô tả việc kiểm soát hóa chất", và nói rằng "Ở Hàn Quốc, Samsung thường xuyên từ chối cung cấp thông tin về hóa chất sử dụng để tránh các công nhân bị bệnh đòi bồi thường."Ngay sau khi báo cáo được công bố, Samsung nhanh chóng lên tiếng bác bỏ."Báo cáo này chưa có cơ sở khoa học mà mang tính quy chụp, bởi chỉ phỏng vấn 45 người trong số 160.000 lao động tại Samsung VN rồi đưa ra kết luận," ông Bang Hyun Woo, Phó tổng giám đốc Samsung Electronics VN được báo chí trong nước trích lời.Ông cũng nói nhiều nội dung trong báo cáo "đều sai sự thật" và "tùy tiện".Đại diện Samsung nói rằng IPEN đã "không hề đến thăm nhà máy Samsung Điện tử Việt Nam", theo báo Dân Trí hôm 23/11/2017.Samsung khẳng định rằng các nữ công nhân có thai không bị đối xử tệ, và môi trường làm việc đảm bảo an toàn về mặt hóa chất.BBC ghi thêm:“Vào cuối năm 2017, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam là 1 trong 10 doanh nghiệp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen trong Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2017 vì có chế độ đặc biệt cho nhân viên nữ mang thai; ký túc xá sạch đẹp với trang thiết bị tiện nghi, hiện đại.Ông Bang Hyun Woo, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam nói công ty này có nhiều chế độ ưu đãi các nữ lao động đang mang thai bao gồm chế độ ăn đặc biệt, nhiều ngày nghỉ thai sản và các cơ sở tiện nghi cho việc nuôi chăm sóc con tại nhà máy.Ông còn nói với báo Lao động Thủ đô rằng công ty vẫn chi trả 70% lương cơ bản cho nữ lao động và 6 tháng nghỉ thai sản.”