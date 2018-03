Hoc Khu Triển Lãm Nghệ Thuật Học Sinh Gốc Việt Nổi Bật, Xuất Sắc

Trong buổi lễ Triển Lãm và Phát Thưởng Tác Phẩm Nghệ Thuật.GARDEN GROVE, California (VB) -- Học Khu Garden Grove sẽ tổ chức cuộc Triển Lãm và Phát Thưởng Tác Phẩm Nghệ Thuật Hàng Năm Lần Thứ 40 vào sáng ngày thứ bảy, 17 tháng 3, 2018 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng của Thành Phố Garden Grove (Garden Grove Community Center) ở địa chỉ 11300 Stanford Ave., Garden Grove, Calif. bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày.Chương trình Phát Giải Thưởng cho các học sinh có tác phẩm xuất sắc năm nay đã được tổ chức hoàn mãn trước đông đảo các viên chức Học khu Garden Grove, trong khi phụ huynh và học sinh ngồi chật cả hội trường.Trong các viên chức Hội Đồng Giáo Dục Garden Grove chủ tọa lễ trao giải nghệ thuật có hiện diện ông Bob Harden (Chủ Tịch Hội Đồng Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove), Luật sư Nguyễn Quốc Lân (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove).Cuộc Triển Lãm cũng đã bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại Phòng Triển Lãm Nghệ Thuật Courtyard Center tại Garden Grove’s Village Green Complex ở địa chỉ 12732 Main Street gần góc đường Euclid và Stanford, gần nơi có Tháp Đồng Hồ.Cuộc triển lãm sau đó sẽ được mở cửa vào ngày thứ hai, 19 tháng 3, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều và từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Vào cửa miễn phí.Cuộc triển lãm sẽ bao gồm hàng trăm tác phẩm nghệ thuật bao gồm tranh vẽ hay chụp cũng như các tác phẩm thủ công nghệ được chấm giải xuất sắc từ tất cả các trường trung tiểu học trong toàn học khu.Sau buổi lễ Phát Giải Thưởng sáng Thứ Bảy, từ buổi trưa đã thấy đông đảo phụ huynh và đồng hương Việt đến xem cuộc triển lãm để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật và tài năng của các học sinh từ Học Khu Garden Grove, trong đó có nhiều học sinh gốc Việt.Trong bản Chương Trình, trong danh sách các giám khảo chấm điểm và xếp hạng tác phẩm nghệ thuật của các em có tên nhiều nghệ sĩ và trí thức gốc Việt, trong đó có: Annie Tạ, Lê Văn Khoa, Thái Đắc Nhã, Trịnh Cung, Danny Bùi, Lampa Nguyễn, Baohan Dao/AnhThu Vo...Người thực hiện các tấm plaques cho chương trình triển lãm la John Nguyễn.Trong những tác phẩm dự thi triển lãm của các em học sinh Học Khu Garden Grove, có nhiều thể loại khác nhau, như hội họa, điêu khắc, đồ gốm, nhiếp ảnh, vẽ đồ họa...Trong tác phẩm được chọn triển lãm có rất nhiều học sinh gốc Việt.Trong các giải thưởng lớn, hầu hết là học sinh gốc Việt:-- Giải thưởng Mayor's Award của Thị trưởng Steven R. Jones: trao cho em Kailey Ho, Trường Tiểu học Murdy Elementary.-- Giải Superintendent's Award của Tổng Giám Đốc Học Khu Gabriela Mafi: trao cho Hoan Tran, Trung học đệ nhất cấp Alamitos Intermediate.-- Giải PK-6 Best in Show, xuất sắc nhất trong các lớp tiền mẫu giáo tới lớp 6: trao cho Olivia TRan, trường Carrillo Elementary.-- Giải 9-12 Best in Show, xuất sắc nhất trong các lớp từ lớp 9 tới 12: trao cho Tammy Ha, trường Los Amigos High School.