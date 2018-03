Tổng Thống Nam Triều Tiên-Moon Jae-in/AP Photo (Jeon Heon Kyun)





Tổng thống moon jae-in và CON đường dân tộc tự quyết



Đào Như





Theo nguồn tin AFP, hôm thứ Hai 14-8-2017, trong bài diễn văn được trực tiếp truyền hình tại Hán Thành (Seoul) ông Moon Jae-in, Tổng thống Nam Triều Tiên (Nam Hàn) lên tiếng mạnh mẽ cảnh cáo:‘‘ không một quốc gia nào được quyền đơn phương hành động quân sư tấn công vào bán đảo Triều Tiên mà không được sự đồng ý của Nam Triều Tiên’’. (1)





Người dân Nam Triều Tiên trong những ngày vừa qua vô cùng lo sợ trước lời đe dọa triền miên của Tổng thống Donald Trump và các giới chức quân sự cấp cao của Mỹ: sẽ tận diệt Bắc Triều Tiên bằng vũ khí nguyên tử mà không hề quan tâm đến sự tồn vong, ô nhiễm phóng xạ và thiệt hại của nam Tiều Tiên và các nước trong khu vực. Điều này đã khiến Tổng thống Nam Triều Tiên, ông Moon Jae-in đưa ra lời cảnh cáo với Hoa Kỳ:‘‘Chính phủ Nam Triều Tiên sẽ không chấp nhận mọi hành động quân sự đơn phương tấn công vào Bắc Triều Tiên (Bắc Hàn) vì tiến trình chế tạo vũ khí nguyên tử của xứ này ‘’. Dĩ nhiên lời cảnh cáo này của ông Moon được coi như là bất thường đối với Mỹ, một đồng minh chí cốt và lâu đời của Nam Triều Tiên.



Ông Moon Jae-in vốn dĩ là người có tư tưởng tiến bộ. Khi còn là ứng cử viên tổng tống Nam Triều Tiên ông Moon từng hứa hẹn‘‘sẽ nói không với Washington nếu cần’’. Nhưng sau khi đắc cử vào tháng 5 vừa rồi, ông Moon có hành động nghiêng về phía quân sự: Lúc đầu ông ra lịnh ngưng bố trí hê thống THAAD trên lãnh thổ Nam Triều Tiên vì sự phản đối của Trung Quốc và Nga. Nhưng sau đó ông đảo ngược lại quyết định trên, khi Bình Nhưỡng bắn thành công hai hỏa tiển liên lục địa-ICBM.



Khi tuyên bố những lời phát biểu ở trên, chống lại sư đơn phương can thiệp quân sự của Mỹ vào bán đảo Triều Tiên, Tổng thổng Moon Jae-in không bao giờ quên sư cố lớn lao của lịch sử Nam Triều Tiên vào ngày 15-tháng 8-năm 1979, ngày mà cố Tổng thống Park Chung Hee bị giết chết bởi Kim Jaegyn, Giám đốc Cơ quan Tình báo NTT-KCIA- người rất thân cận của Park Chung Hee chỉ vì lý do Tổng thống Park Chung Hee ngăn chận dân chủ hóa NTT- một lý do mãi đến hôm nay vẫn được xem là mờ ám. Nhưng việc sát hại này cũng không nằm ngoài dự đóan của chính cố Tổng Thống Park Chung Hee. Do đó Kim Jaegyn bị hành quyết rất sớm trước khi sự can thiệp kịp thời của thế lực ngoại bang. Như vậy mới biết khi nêu lên lời cảnh báo ở trên, Tổng thống Moon Jae-in là người yêu nước anh dũng biết chừng nào!



Dù sao lời phản bác của ông Moon về sư can thiệp đơn phương quân sự của ngoại bang vào bán đảo Triều Tiên, làm người ta nhớ lại lời tuyên bố của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Nhật Thành vào năm 1953 sau khi nhận diện Trung Quốc và Liên Xô chỉ là những đế quốc, đã phản bội lòng tin của nhân dân Triều Tiên qua cuộc chiến Triều Tiên chống Mỹ-1950-1953:



- Triều Tiên phải độc lâp về kinh tế

- Triều Tiên phải độc lập về chính trị, không theo mô hình Chủ thuyết, Tư tưởng chính trị của bất cứ ngoại bang nào.

- Triều tiên phải độc lập về quân sự, không chấp nhận một sự can thiệp dù cho nhỏ đến đâu đi nữa, từ nước ngoài.



Thế mới biết đã là người dân của một nước, dù người Bắc hay Nam, dù người Tây hay Đông, ai cũng giống ai, máu chảy ruột mềm. Con đường lựa chọn tốt nhất cho quê hương luôn luôn là sự Thống nhất đất nước, Dân tộc Độc lập, Dân tộc Tự do và Dân tộc Tự quyết, nghĩa là Dân tộc có toàn quyền tự xác định, tự chọn lựa thể chế cho đất nước của mình, tự quyết định tương lai sinh mệnh của đất nườc mình.



Đào Như

Chicago



