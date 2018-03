Putin Siêu Sa Hoàng Nga

Vi AnhBầu cử tổng thống Nga ngày 18/03/2018 đang gần kề. TT Putin đã càn quét gần hết đối lập, coi như Ông chắc thắng trong cuộc bầu cử theo kiểu CS đảng cử dân bầu. Ô Putin chắc chắn sẽ đắc cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ 6 năm thứ hai sau 18 năm là thủ tướng và tổng thống Nga trong các cuộc bầu cử kiểu CS này. Và Ông trở thành người thống trị nước Nga lâu đời hơn sa hoàng (tsar) tức hoàng đế Nga la tư của nước Nga thời tiền CS.RFI của Pháp điểm báo nói, “trang bìa tờ báo L, Express được trình bày giống như một tờ áp-phích quảng cáo phim bộ nhiều kỳ, với tựa phim chữ hoa, khổ lớn, POUTINE, bên dưới một hàng chữ nhỏ hơn giới thiệu nội dung phim «Cầm quyền từ 18 năm nay, ông ta sẽ tái đắc cử». Tiểu tựa hóm hỉnh «Hậu trường của mùa thứ 5», được giải thích bằng tựa đề ba bài viết trang trọng: «Bí quyết của một sự tái đắc cử», «Những yếu nhân trong điện Kremlin», và «Nỗi buồn của giới trẻ Nga».“Vào ngày 18/03/2018, ông Putin tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. L’Express tỏ vẻ không mấy tán đồng với từ «tranh», vì cuộc bầu cử chỉ là hình thức: ông Putin đã nắm chắc phần thắng trong tay.”Vì Putin đã càn quét gần hết đối lập, hầu như độc diễn theo kiểu CS đảng cử dân bầu của CS, mà Putin vốn là trung tá của KGB của CS Liên sô vươn lên sau Liên xô sụp đổ.Không ai, nhứt là những người từng có kinh nghiệm về CS còn lạ gì việc Ông Putin thắng cử trong một cuộc bầu cử dân chủ trá hình, thực chất như kiểu “đảng cử dân bầu” của CS.“Đảng cử dân bầu” là cách tổ chức bầu cử của độc tài CS. Đảng CS cử đảng viên ra ứng cử, qui định tỷ lệ cử tri đi bầu, tỷ lệ phiếu đắc cử, số đảng viên đắc cử bao nhiêu -- thường là phải trên 95%; điều đó CS gọi là “cơ cấu” trước. Ông Putin “cơ cấu” chỉ thắng cử ngay ở vòng một, với tỷ lệ 63,9% phiếu bầu, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh khác – kể ra Ông cũng đã có tự chế rồi đó.Làm sao Ông có thể thất cử với cuộc bầu cử nội dung là “đảng cử dân bầu” ngụy trang dưới hình thức dân chủ như thế này. Ông Putin là một cán bộ trung cao của mật vụ KGB của CS Liên xô. Ông bây giờ nắm tòan quyền đảng cầm quyền, quân đội và nhà nước Nga trong tay đã rất lâu rồi. Từ năm 2012, Putin đã nắm suốt hai nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 8 năm và một nhiệm kỳ thủ tướng 4 năm để sau đó ra ứng cử tổng thống mấy kỳ sau nữa vì Hiến Pháp không cho phép Ông ứng cử nhiệm kỳ ba. Ông dàn dựng cho một tay em lên ngồi cái ghế tổng thống, còn Ông làm thủ tướng trong bốn năm, để từ đằng sau Ông thực tế làm thái thượng hòang, chờ ra ứng cử làm tổng thống lại. Nhiệm kỳ tổng thống lần thứ ba lúc bấy giờ, Ông đã chuẩn bị cho tay chân bộ hạ của Ông chiếm đa số áp đảo trong Quốc Hội trước. Họ tu chỉnh nhiệm kỳ tổng thống là 6 năm để Ông có thể làm tổng thống lần thứ ba và thứ tư, hai nhiệm kỳ là 12 năm nữa.Nếu kế họach Ông hòan thành sau cuộc bầu cử đầy mưu ma kế quỉ này, Ông có thể là một sa hòang suốt đời cai trị nước Nga cả thảy 24 năm. Lâu hơn Staline, Brejnev thời CS nữa. Trong lịch sử thế giới cận đại, ngay trong chế độ vương quyền, tsar hòang xa xưa, thời CS cũng như tự do, chưa thấy một cuộc sắp xếp nào quái dị, coi quân thần, dân chúng không ra gì như vậy. Nó còn quái dị hơn kiểu vua CS cha truyền con nối ba đời ở Bắc Hàn CS.Với một thế lực nha trảo, nanh vuốt, bộ hạ đông đảo, rộng khắp như con mực ma, nhiều đặc quyền đặc lợi như đảng viên cán bộ CS trong chế độ CS như vậy, Ô. Putin triệt hạ các chánh đảng khác, lực lượng đối lập là một việc không khó. Ông dễ dàng làm tê liệt các tổ chức xã hội dân sự. Ông triệt tiêu mầm móng chống đối liên tục.Và trong bầu cử nếu dân chúng tập họp biểu tình chống Ông bao nhiêu, thì Ông ra lịnh phản biểu tình, bắt công chức, quân nhân, công an cảnh sát giả dạng thường dân phản biểu tình đông hơn nữa là đằng khác. Những người biểu tình theo lịnh Ông để ủng hộ Ông có xe đưa rước, có lương, có cà phê, thuốc lá, cả rượu uống để hăng lên.Ông tổ chức ăn gian bầu cử một cách trịch thượng. Hầu hết các báo Pháp theo sát cuộc bầu cử này cho biết - theo điểm báo của RFA - “gian lận đã được sử dụng dưới mọi hình thức. Công chức nhà nước bị cấp trên ép buộc phải bỏ phiếu cho ông Putin, nếu không sẽ bị cắt tiền thưởng. Hay bỏ phiếu nhiều lần tại nhiều nơi khác nhau. Các quan sát viên cho biết có nhiều nhóm cử tri được chở đến bỏ phiếu đến từ những vùng hay thành phố khác. Hoặc như cử tri được trả tiền (khoảng 50 Euro) để bỏ phiếu cho ông Putin.Bất cứ thành phần dân chúng nào chống Ông thì Ông chụp mũ là CIA mua chuộc xúi giục, không ám sát thì cũng hình sự hóa trấn áp, bắt bớ, sách nhiễu.Còn Ông thì dùng cả bộ máy tuyên truyền “lề phải” của Ông tâng bốc Ông lên tận mây xanh như người bảo vệ liên bang Nga, như anh hùng vệ quốc người đã chiến thắng Nã phá luân trong lịch sử thời Nga Hòang.Trong kỳ bầu cử trước đây mới hai ngày sau bầu cử, trang mạng Golos ghi nhận trên 1.000 tố cáo gian lận cho Ông, gồm gian lận danh sách cử tri, không cho camera hoạt động tại các phòng phiếu. Camera mà Ô. Putin cho gắn tại 90.000 phòng phiếu sau các tố cáo gian lận trong cuộc bầu cử Quốc Hội cả thế giới kêu ca.Tại các phòng phiếu Ông cho công an nổi chìm đông như kiến cỏ hù dọa cử tri. Ai chống Putin là “lực lượng thù địch” do CIA mua chuộc như CS Liên xô tuyên truyền vào thời Chiến tranh Lạnh.Nên trong nước dân chúng Nga biểu tình rầm rộ chống gian lận bầu cử sau khi Ô. Putin tuyên bố thắng cử. Và như các nước độc tài khác, công an cảnh sát bắt 500 người chỉ trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Nga. Còn trên thế giới thì – mấy ngày sau chỉ có Trung Cộng, Iran và Syria gởi điện hoan nghênh nồng nhiệt Ô. Putin thắng cử. Liên Âu chỉ có Đức kẹt lệ thuộc khí đốt của Nga, lên tiếng mừng Ô Putin. Mỹ kêu gọi Moscow điều tra các trường hợp bỏ phiếu bất hợp lệ.Cuối cùng, ở đời mưu thâm thì họa diệc thâm. Trong kỳ bầu cử theo kiểu CS trá hình này, Ô Putin đã làm cho người dân chánh trực Nga hết chịu nổi. Trước bầu cử, Ông Putin bị dân chúng biểu tình chống đối nhiều và mạnh nhứt trong 12 năm cầm quyền của Ông. Người Nga muốn một nước Nga không có Putin. Sau bầu cử người dân Nga biểu tình và phản đối bầu cử gian lận mạnh hơn kỳ bầu cử Quốc Hội gian lận trước đây.Cuộc bầu cử này làm cho ý thức quần chúng của người dân Nga bừng tỉnh, tình thần chống độc tài vùng lên, lực lượng đối lập đã xuất hiện, đang thành hình, hoạt động trong bóng tối. Như người dân ở các nước Tunisia, Ai cập, Libya tuy yếu hơn nhà cầm quyền độc tài nhiều nhưng vẫn có thể nổi dậy lật đổ độc tài. Riêng ở Nga, nếu Ô. Putin dùng quân đội bắn giết dân nổi dậy, các siêu cường chắc chắn sẽ can thiệp nhanh và mạnh vì Ô. Putin hậu CS gần như bắt tay với TC, và đồng chí Tập cận Bình hiện CS, gây vô vàn khó khăn cho Tây Phương tự do, dân chủ như thời Chiến tranh Lạnh vậy./.(VA)