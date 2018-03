Bình Định: Biểu Tình Chống Dự Án

SAIGON -- Hàng trăm người dân Bình Định biểu tình trên Quốc lộ 1...Báo Người Lao Động kể rằng hàng trăm người dân xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định lại tiếp tục kéo lên chặn Quốc lộ (QL) 1 qua địa bàn để phản đối một dự án chế biến thủy sản ở địa phương vì có nguy cơ gây ô nhiễm.Khoảng 8 giờ sáng 16-3, hàng trăm người dân xã Mỹ An kéo lên QL1 đoạn qua địa bàn thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ nhằm phản đối một dự án chế biến thủy sản tại địa phương, gây ách tắc giao thông. Phần lớn những người tham gia vụ việc trên là người già, phụ nữ và trẻ em địa phương. Trước tình hình trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định phải phân luồng để đảm bảo thông tuyến QL1 qua địa bàn.Bản tin nói răng trước đó, lấy lý do nhà máy chế biến thủy sản của Công ty TNHH Dịch vụ và Thủy sản Thảo Loan đi vào hoạt động ở địa phương mình sẽ gây ô nhiễm môi trường, chiều 26-2, hàng chục hộ dân xã Mỹ An đến trước cổng UBND huyện Phù Mỹ để phản đối dự án. Sau đó, nhóm người này kéo lên tuyến đường tránh QL1 đoạn qua địa bàn ngồi thành hàng ngang, gây ách tắc giao thông. Đến chiều tối cùng ngày, sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, giao thông qua tuyến tránh QL1 mới được thông suốt.Báo Tuổi Trẻ ghi nhận thêm chi tiết rằng nhiều người qua lại cũng dừng lại xem vụ việc khiến giao thông trên Quốc lộ 1 qua thị trấn Bình Dương ùn tắc, nhiều loại xe "đứng bánh" hàng giờ liền.Bản tin TT ghi lời Trung tá Ngô Đức Hoài - phó trưởng Phòng CSGT đường bộ và đường sắt Công an tỉnh Bình Định - cho biết để giải quyết ùn tắc, cảnh sát phải phân luồng để xe khách, xe cứu thương, xe tải hạng nhẹ và hạng trung đi vào tuyến đường huyện ở phía tây Quốc lộ 1.Ông Dũng cho biết lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã đến hiện trường, cùng lắng nghe ý kiến và đối thoại với người dân.Mãi đến 16h, người dân mới chịu ra về, giao thông trên Quốc lộ 1 qua đoạn này mới trở lại bình thường.Trong khi đó, Báo Dân Việt ghi lời ông Chủ tịch Huyện chụp mũ đồng bào là “bị kích động”...Bản tin DV kể rằng sau hơn 7 giờ đồng hồ bị gián đoạn vì người dân chặn đường phản đối dự án nhà máy thủy sản, quốc lộ 1 (đoạn qua thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Bình Định) mới được thông suốt.Bản tin viết:“Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết, khoảng 9h sáng 16.3, có khoảng 100 người dân ở xã Mỹ An đã tập trung chặn xe trên quốc lộ 1 (đoạn qua thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) để phản ứng dự án nhà máy thủy sản...“Chủ dự án này chỉ mới được cấp thủ tục thuê đất trong cụm công nghiệp làng nghề chế biến thủy sản. Đây là khu đất cát trắng mênh mông, xa dân cư và họ chưa có động thái gì thì lấy đâu ra ô nhiễm. Có thể người dân bị “lôi kéo, kích động” vì có yếu tố bên ngoài tác động. Họ kiếm cớ là ô nhiễm môi trường để phản ứng. UBND tỉnh Bình Định cũng đã yêu cầu tạm dừng việc cho thuê đất triển khai dự án, đồng thời giao Sở TN&MT cùng các cơ quan chuyên môn đánh giá lại tác động môi trường của dự án. Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục phản đối”, ông Dũng nhận định.”