Biển Đông: Mỹ Số 1

Vi AnhTrong những nước có mặt tại Biển Đông là điểm và Á châu Thái bình dương [ACTBD] là diện, chỉ có Mỹ là lực lượng thừa sức đối đầu, chiến thắng Trung Cộng [TC] đang bành trướng và giành giựt biển đảo của các nước láng giềng. Và Mỹ lại thêm một điểm son đối với những nước nhược tiểu, là Mỹ không có tham vọng đất đai như TC. Mỹ chuyển trục quân sự về đây là để bảo vệ tự do hàng hải và ổn định của vùng biển này. Đây là vùng biển có con đường hàng hải quốc tế huyết mạch của Á châu Thái bình dương, 70% sản lượng hàng hoá thế giới qua đây, trong đó có 5.000 tỷ Mỹ kim hàng hoá của Mỹ. ACTBD là một vùng dân số lên đến 625 triệu người, GDP vùng là 2.8 ngàn tỷ Mỹ kim, và tài nguyên biển rất lớn và dồi dào. Thế kỷ 21 là của ACTBD. Mỹ luôn coi mình là một nước ACTBD, nước Mỹ nằm bên bờ Thái bình dương đối diện với Trung Quốc. Trên phía Bắc ACTBD Mỹ còn gần 100.000 quân trú đóng tại Nhựt và Hàn quốc để gìn giữ hoà bình. Nên không có gì lạ Mỹ phải có một lực lượng quân sự mạnh, thực tế mạnh số 1, so với TC là một đệ nhị siêu cường kinh tế và một dân số 1 tỷ 5 người. Mỹ phải giữ thế hải thượng (maritime supremacy) trên vùng biển ACTBD này. Không những TT Trump mà TT Obama, tổng thống Cộng hoà hay Dân Chủ Mỹ nào cũng phải làm như thế, đó là phần lớn chiến lược toàn cầu của Mỹ.Mỹ phủ nhận hành động TC đơn phương tuyên bố chủ quyền của TQ trên Biển Đông. Mỹ chống TC bành trướng phi pháp, vô căn cứ lịch sử từ bắc, qua trung, xuống nam ACTBD. Mỹ chống TC tăng cường quân đội quá mức cần thiết, lấy thịt đè người.Mỹ lập liên minh, liên kết với Nhựt ở phía Bắc, Ấn độ ở phía Nam và Úc ở phía Tây. Mỹ phát huy chiến lược “Ấn độ - Thái bình dương Tự do Rộng mở”. Việc này không khó vì TC và Ấn có nhiều tiền cừu hậu hận trong Chiến tranh Lạnh. Nào chiến tranh biên giới giữa Ấn Trung. Nào TC hận Ấn thân Liên xô. Và bây giờ Mỹ và Ấn có những quan tâm chung. Ấn cần thế lực của Mỹ bảo đảm lãnh hải, giúp nhau chống khủng bố Hồi giáo cực đoan. Ấn không có mâu thuẫn nào khi Mỹ thực hiện sách lược America First.Với Nhựt lại càng dễ hơn vì Nhựt là đồng minh trụ cột của Mỹ. Mỹ để cho Nhựt tái lập bộ quốc phòng, quân đội thay vì phòng vệ dân sự, được tung quân ra nước ngoài gọi là phòng vệ tập thể, Nhựt được tăng quân lực, mở rộng Hiến Pháp gò bó thời Nhựt thua Mỹ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Với Hàn quốc cũng dễ vì cùng là đồng minh trụ cột. Ở phía Nam sau liên minh với Ấn độ, Mỹ đã phát triển đối tác chiến lược toàn diện với Singapore, Indonesia, Thailand, Malaysia, kể cả VNCS Mỹ cũng hợp tác toàn diện với Mỹ rồi.Còn TC vì xâm lấn biển đảo các nước láng giềng, một cách trái pháp lý, trái đạo lý, trái lịch sử nên trở thành nước cô đơn nhứt trong vùng.TQ chỉ có thể chọn một trong hai đường là hoà giải hoà hợp cùng sống chung hoà bình với Mỹ và các nước láng giềng. Hai là mở cuộc chiến tranh với Mỹ như Đức, Nhựt chống lại đồng minh Âu Mỹ để giành thị trường và thế siêu cường tạo nên Thế Chiến Thứ Hai. Nội tình TC cho thấy Đảng Nhà Nước TC không dại gì chiến tranh với Mỹ, TC sẽ từ chết tới bị thương, vô phương thắng nổi Mỹ.Vì thế TC phải tạo hoà khí với Mỹ nên TC hoàn toàn tránh xung đột, đụng chạm quân sự với Mỹ trên ACTBD. Chủ Tịch Tập cận Bình còn tuyên bố Thái bình dương đủ rộng cho Mỹ và TQ.Và Mỹ càng ngày càng mở các cuộc tuần tra sâu sát vào bên trong vùng 12 hải lý của các đảo và bãi đá TC bồi đắp và quân sự hoá nhứt là ở hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN. Mỹ dùng cả hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tuần tra tại Biển Đông như những ngày 18/02/2018 vừa qua.Mỹ mở chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do Mở Rộng”. Nhật thực thi, tăng cường hệ thống quân sự phòng chống trên biển để đối phó TC. Nhựt lắp đặt hệ thống hỏa tiễn chống hạm trên đảo nhỏ Miyako, và ở tỉnh Okinawa. Nhựt nam tiến viện trợ cho các nước ACTBD với quỹ ODA là vốn “Hỗ trợ phát triển chính thức" (viết tắt của từ ngữ Official Development Assistance), gọi là hỗ trợ bởi vì các khoản đầu tư này thường là các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất rất thấp giúp các nước ở phía Nam theo chiến lược mà Nhựt và Mỹ chủ trương gọi là “Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do Mở Rộng”. Nhựt giúp cải thiện các cơ sở hạ tầng trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời giúp cho con người và hàng hóa được lưu thông dễ dàng hơn trong vùng này. Nhật đã và đang là một trong những quốc gia cấp viện trợ phát triển hào phóng nhất, đứng hàng thứ tư thế giới trong năm 2016 với tổng cộng 16,8 tỷ đôla, chỉ sau Hoa Kỳ, Đức và Anh Quốc. Riêng đối với Việt Nam, Nhật Bản vẫn là một trong những nhà tài trợ ODA lớn nhất cho VN.Các nhà phân tích nhận xét Nhật Bản rõ ràng là muốn giành ảnh hưởng với Trung Quốc, quốc gia hiện cũng đang tung rất nhiều tiền để chiêu dụ các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước Đông Nam Á.Còn Ấn độ thì chận TC ở hướng đông nam Á châu và Ấn độ dương. Ấn hầu như thành công trong việc liên kết với Việt Nam CS [VNCS], nước láng giềng giáp giới phía bắc với TC nhưng bị TC xâm chiếm, thôn tính nhiều biển đảo nhứt vào tay TC. Nhiều tổng bí thư đảng, chủ tịch nước và thủ tướng CSVN đã công du Nhựt. Ngoài việc giúp cho CSVN vay ưu đãi lãi để mua hoả tiễn Bhramas, Ấn còn kiên trì hợp tác khai thác dầu khí với VN ở Biển Đông dù TC chống đối đe dọa nhưng Ấn không nhượng bộ. Mới đây Ấn còn hợp tác tập trận với VNCS.Mỹ nâng cấp hợp tác VN và Đài Loan vào hàng ngũ bảo vệ biển đảo chống đà bành trướng của TC. Lưỡng Viện Quốc Hội Mỹ thông qua đạo luật «Taiwan Travel Act» khuyến khích các nhà lãnh đạo Đài Loan đến Hoa Kỳ và gặp gỡ các quan chức cao cấp Mỹ trái với chính sách của TC chỉ coi Đài Loan là một tỉnh của TQ.Mỹ cho hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Carl Vinson lớn nhứt thế giới lần đầu tiên vào VN, ghé Đà nẵng, cập Cảng Tiên sa. VN cũng là một nước nằm gần con đường hàng hải huyết mạch của thế giới từ Eo hành lang của con đường biển tối quan trọng từ Eo Niển Mã Lai đi lên Á châu Thái bình dương, mà Mỹ quyết bảo vệ tự do hàng hải và coi đó là quyền lợi cốt lõi, quyền lợi quốc gia của Mỹ; tức là kẻ nào xâm phạm Mỹ có thể bảo vệ bằng biện pháp quân sự.Sau cùng, Hải Quân Mỹ vượt xa TC. TC thua về hàng không mẫu hạm, chiến hạm, căn cứ quân sự trên thế giới, và ngân sách quốc phòng. Theo các chiến lược gia quốc tế cho tới nay Hải quân Mỹ là lực lượng hiện đại, tinh nhuệ, hùng mạnh nhất trên thế giới./. (VA)