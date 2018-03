Mỹ Tố: Web Chiếu Phim Lậu Lớn Nhất Thế Giới Đặt Ở VN

SAIGON -- Trên đất nước Việt Nam, vẫn có một kỷ lục thế giới... Vinh dự kỷ lục này là do làng phim ảnh Hoa Kỳ phong tặng.Bản tin VnExpress ghi lời Hiệp hội Điện ảnh Mỹ: ‘Trang phim lậu lớn nhất thế giới được điều hành từ Việt Nam’...Bản tin ghi lời Ông Jan van Voorn - Phó chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Mỹ - hợp tác cơ quan chức năng trong nước để tìm cách xử lý trang vi phạm.VnExpress ghi rằng Jan van Voorn là Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Mỹ kiêm Giám đốc phụ trách Bảo vệ Bản quyền (MPAA’s Executive Vice President & Chief of Global Content Protection). Ngày 12/3, ông tham gia hội thảo "Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời đại kỹ thuật số" do Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam và chính phủ Mỹ tổ chức ở Hà Nội. Cũng trong sự kiện này, bà Phan Cẩm Tú - đại diện ở Việt Nam của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ - cho rằng mức xử phạt hành chính với các đơn vị vi phạm bản quyền mới chỉ là 60 triệu đồng, không đủ để răn đe hành vi phạm tội.Bản tin ghi một câu vấn đáp, trích như sau:“- Đại diện Hiệp hội Điện ảnh Mỹ đến Việt Nam lần này để phối hợp chống xâm hại bản quyền phim, ông có các hoạt động gì?- Chuyến đi nằm trong kế hoạch toàn cầu của chúng tôi - xử lý các đơn vị cung cấp phim bất hợp pháp. Theo nghiên cứu, trang web xem lậu phổ biến nhất thế giới - 123Movies (GoMovies), có thể thay đổi địa chỉ và tên miền liên tục - nhưng người điều hành ở Việt Nam. Trang này chiếu phim không bản quyền, thu hút 98 triệu lượt xem mỗi tháng toàn cầu. Nhiều trang khác cũng nằm trong tầm ngắm, nhưng hiện tại 123Movies là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi.MPAA vừa gửi yêu cầu lên công an Việt Nam, đề nghị điều tra các đối tượng vận hành trang này. Cục cảnh sát Điều tra Bộ Công An (C44) đang hợp tác với chúng tôi thông qua một văn phòng luật của Việt Nam để xử lý. Chúng tôi mong việc hợp tác nhanh chóng được xúc tiến, vì tiến độ hiện tại vẫn còn khá chậm. Trong tương lai, chúng tôi sẽ hỗ trợ phía Việt Nam giải quyết các vụ việc xâm phạm bản quyền có tầm quốc tế. Đồng thời, chúng ta phải xây dựng nền tảng pháp lý để xử phạt. Mục tiêu lâu dài của MPAA là bảo vệ phim của Mỹ, Việt Nam và nhiều nước khác.”