Báo Nguy: Biển Đông Cạn Kiệt

HANOI -- Biển Đông không còn bao nhiêu cá... Một cuộc đối thoại nêu lên nỗi lo...Báo Dân Trí ghi nhận: Biển Đông đang suy kiệt nguồn cá do đánh bắt huỷ diệt...Hiện nay, tại Biển Đông có tình hình đánh bắt cá trái phép, đánh bắt cá bằng các phương thức huỷ diệt môi trường. Cùng với việc nhận thức về bảo vệ môi trường biển không tốt là nguyên nhân chính dẫn đến việc suy giảm nghiêm trọng nguồn cá.Đó là ý kiến của các diễn giả tham gia Đối thoại về Biển lần thứ 2 diễn ra hôm nay (15/3), tại Hà Nội. Cuộc Đối thoại do Học viện Ngoại giao phối hợp cùng Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) và Đại sứ quán Australia tại Hà Nội đã tổ chức với nội dung “Hợp tác nghề cá tại Biển Đông”.Tại cuộc Đối thoại, các diễn giả tập trung thảo luận về tình hình và đánh giá cơ hội hợp tác nghề cá tại Biển Đông trong bối cảnh nghề cá trong khu vực đối mặt với nhiều thách thức.Báo Dân Trí ghi lời Ông Lê Hải Bình - Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết, nghề cá tại Biển Đông mang lại nhiều lợi ích không chỉ về mặt kinh tế mà còn góp phần ổn định kinh tế-xã hội, đảm bảo đời sống mưu sinh cho hàng trăm triệu người dân ven biển ở Biển Đông.Tuy nhiên theo ông Bình, trước tình hình đánh bắt cá quá mức, hoạt động đánh bắt cá trái phép (IUU Fishing) và việc ngư dân sử dụng những phương thức đánh cá gây huỷ diệt môi trường biển, các quốc gia tại Biển Đông có trách nhiệm khai thác nghề cá bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái biển.Bản tin ghi lời Ông Peter Girke - Trưởng đại diện Quỹ KAS tại Việt Nam chia sẻ, trong bối cảnh trữ lượng cá đang ngày càng suy giảm, các nước cần tích cực thúc đẩy các biện pháp hợp tác trên cơ sở tính toán cân bằng lợi ích của từng lĩnh vực và giữa các quốc gia.Trong khi đó, bà Stacey Nation - Tham tán Chính trị Đại sứ quán Australia cho hay, Australia áp dụng cách tiếp cận đa diện trong hoạt động nghề cá nói chung và chống lại các hành vi đánh cá trái phép nói riêng. Australia đã hợp tác tích cực với Việt Nam trong hoạt động nghề cá và cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương chặt chẽ trong thời gian tới.Báo Dân Trí ghi nhận: “Các diễn giả đều đồng tình rằng hiện nay tại Biển Đông, tình hình đánh bắt cá trái phép, đánh bắt cá bằng các phương thức huỷ diệt môi trường và nhận thức kém về bảo vệ môi trường biển là nguyên nhân chính dẫn đến việc suy giảm nghiêm trọng nguồn cá. Do đó, các quốc gia cần hợp tác với nhau một cách toàn diện, thực chất.”Trong khi đó, ngư dân Việt Nam rủ nhau đi đánh cá lậu ở biển xa.RFA kể: Philippines bắt giữ 14 ngư dân Việt Nam...14 ngư dân Việt Nam bị Philippines bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này.Phát ngôn nhân của cơ quan cảnh sát tỉnh Tây Mindoro, bà Imelda Tolentino, cho biết vào hôm thứ Năm 15/3. Theo bà Tolentino, những người Việt Nam này đi trên hai chiếc tàu đánh cá trong vùng biển thuộc đảo Paluan, và bị lực lượng chức năng bắt giữ trong lúc đang có hành vi đánh trộm cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi.Hiện những ngư dân này đang bị tạm giữ để điều tra.Vài tuần trước đây Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cho phép lực lượng tuần duyên của nước này có quyền nhắm bắn vào các tàu đánh cá nước ngoài đánh trộm hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi.Đây không phải là lần đầu tiên ngư dân Việt Nam bị bắt giữ vì đánh cá trộm tại Philippines.Hồi tháng 9 năm ngoái, tuần duyên của Philippines đã bắn chết 2 ngư dân Phú Yên và bắt giữ 5 ngư dân khác vì nghi ngờ đánh cá trộm trong vùng biển của nước này.RFA ghi thêm: “Vào tháng 11 năm ngoái Phi đã trả tự do cho năm ngư dân Việt Nam dưới sự chứng kiến của Tổng thống Duterte. Trước đó, vào tháng 11 năm 2016, 17 ngư dân Việt Nam cũng được Phi trả tự do sau một thời gian bị giam giữ.”