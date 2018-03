Hội Ái Hữu Đồng Hương Gò Công Họp Mặt Xuân Mậu Tuất 2018

Hội ngộ xuân của Hội Ái Hữu Đồng Hương Gò Công.Garden Grove (Nguyễn Tâm)- - tại nhà hàng Dimond Seafood, Thành phố Garden Grove vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật ngày 11 tháng 3 năm 2018 Hội Ái Hửu Đồng Hương Gò Công Họp Mặt Tân Xuân Mậu Tuất 2018 với sự tham dự khoảng 250 người.Với chủ đề theo tranh bìa đặc san Gò Công “Tuổi Trẻ Gò Công Hải Ngoại ” cùng hình Nữ Thần Hòa Bình giơ cao ngọn đuốc, bên dưới là nhiều sinh viên, học sinh trẻ tươi cười hớn hở, vươn tay cao tung lên mũ nón đội ngày ra trường trong trang phục ngày lên lớp, ra trường như nói lên ý chí quyết tâm xây dựng cuộc sống tốt đẹp, xây dựng đất nước Hoa Kỳ ngày càng vững mạnh về mọi mặt… Hội Ái Hữu & Đặc San Gò Công Nam California đã tiếp đón hơn 250 đồng hương Gò Công, thân hữu, quan khách & nhiều giới truyền thanh báo chí đã đến nhà hàng Diamond Seafood, số 8058 Lamson Ave.; GG vào trưa Chủ Nhật 4-3-2018 dự ngày Tân niên hội ngộ Xuân Giáp Ngộ năm Mậu Tuất- 2018 trong không khí mừng vui thân tình.Trước giờ khai mạc, ban nhạc và một vài ca sĩ cất cao tiếng hát để giúp vui & đón chào quan khách lần lượt đến tham dự ngày hội ngộ.Năm nay Hội Gò Công không chào mừng quan khách tham dự bằng màng múa lân như mọi năm, mà thay vào là vũ “Mừng Xuân” của đoàn Việt Cầm/Luân Vũ với các em nhỏ mặc áo the đen trình diễn hoạt cảnh đi học…Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ & phút mặc niệm là phần niệm hương đầu năm của Ông Hội Trưởng Gò Công D/S Trần Nghĩa Đời; cụu Đại Tá Lợi Nguyên Tấn & anh Nguyễn Văn Trọng.Tiếp theo là giới thiệu quan khách của anh Xuân & chị Bích Thủy gồm các thành phần Hội Đoàn trong CĐNam Cali., thân hữu, đồng hương Gò Công xa gần trong Tiểu bang cũng như ngoài Tiểu bang…các Hội Trưởng các Hội đồng hương: Ô. bà Trần Tiến Trác/ Rạch Giá-cựu HT Trần V Phú / Cà Mau-BS Trần V Chơn/ Kiên Giang - cựu HT Bến Tre/Châu V Đễ- Các Ông bà cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng và rất nhiều quan khách… cùng truyền thanh báo chí đến tham dự.Được biết Hội Gò Công đã thành lập hơn 25 năm qua và đã làm giỗ Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định- Họp mặt đồng hương GC để thắt chặt tình đồng hương, giúp đỡ lẫn nhau trong tình tương thân tương ái nơi xứ lạ quê người...Hội đã trãi qua nhiều Hội Trưởng và nay trong Ban Cố Vấn là các ông bà: Vũ Lộ, Lợi Nguyên Tấn, Nguyễn Tấn Hưng, Lê Thiện Tùng, Nguyễn Minh Chiêu, Võ Mộng Thu, Nguyễn Văn Trọng, DS Lưu Cầu. Hiện nay HT là DS Trần Nghĩa Đời; PNV: Đặng Văn Thinh; PNội V: Phan Bích Thủy; Tổng Thơ Ký: Võ Văn Lít; Thủ Qũy: Trần Ngọc Thượng...Mở đầu chương trình Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời lên chào mừng, chúc Tết & cám ơn quan khách có đoạn nói : “...Chúng tôi xin cám ơn BTC, Quí mạnh thường quân đã ủng hộ quà tặng xổ số, có vị vì vấn đề gia đình nhưng vẫn gởi phi phiếu đến ủng hộ - Các ca sĩ đến giúp vui văn nghệ, không nhân thù lao…Ngày Tết dân tộc của chúng ta đã trãi qua…nhưng không khí Tết hãy còn phản phất đâu đây qua tiệc tân xuân hội ngộ của một số hội đoàn Nam Cali…Chúng tôi cảm động vì sự thương mến của qúi vị đối với quê hương thân yêu của chúng tôi, chính quí vị là nhân tố chánh giúp cho Hội chúng tôi càng vững mạnh, đặc san ngày càng xúc tích, đẹp hơn, sinh hoạt của hội càng thành công hơn…Chúng ta cũng cầu nguyện của chúng ta sớm vượt qua những trang sử đen tối, mây mù sẽ tan biến , bình minh tươi sáng trở lại cho mọi người! …”Sau đó ông tường trình sinh hoạt của Hội năm 2017...Phần chúc thọ quý cụ cao niên trên 80 tuổi do các cô: Bích Thủy, Kiều Hoa & BCH thực hiện. Tiếp theo là lì xì các cháu dưới 10 tuổi..Đại diện TNS Janet Nguyễn lên vinh danh hội Gò Công & trao bằng tưởng lục…Tiếp theo Ô. Michael Trần/Giám đốc công ty Địa ốc, ông Trúc Đại lên phát biểu ý kiến…BTC phát giải khuyến học cho các học sinh xuất sắc bằng hiện kim cho các con cháu đồng hương Gò Công gồm :- Giải nhất $300: Brittrey D Nguyễn, lớp 9/ GPA 4.67 với các môn học toàn A- Giải nhì $ 200 : Kha John Phạm, lớp 11/GPA 4. 33- Giải ba $100 : Dustin Duy Ngô. Lớp 12/GPA 4.28HT Đời & Anh Tùng lên sân khấu cầm cuốn Đặc San Gò Công Xuân Mậu Tuất giới thiệu đến mọi người tham dự với những dấu ấn nổi bật của Ban Biên Soạn: “ ... Chúng tôi luôn luôn là trung gian để chuyển đạt tâm tư, tình cảm, ý nghĩ từ người viết đến người đọc có cùng quê hương , cùng hoàn cảnh sống nơi hải ngoại , cùng đứng trên một vị trí nào đó trong hoàn cảnh đặc biệt của đất nước chúng ta …cũng như nhắc nhở giới trẻ -Sự thành thật trong gia đình và xã hội- Tính tự tin, tự lập khi còn rất nhỏ- Độc lập trong đời sống và thực tiễn trong cuộc sống- Biết đến cội nguồn, dân tộc...Đặc san khổ lớn, bài vở phong phú với văn, thơ, thi phú đa dạng về hồi ký, bút ký... Sách dày 268 trang...Sau đó BTC đi từng bàn tặng ĐS cho quan khách tham dự…Chương trình văn nghệ năm nay rất đa dạng với nhiều ca sĩ cây nhà lá vườn thật hay & thân hữu giúp vui làm không khí thêm phần sinh động vui tươi. Đặc biệt là có cổ nhạc- Ca Sĩ Thành Mỹ, em Casĩ Thanh Thúy - Đoàn vũ Việt Cầm & 2 màn vũ mừng xuân thật xuất sắc của Ban Tài Năng Trẻ Thiếu Nhi của CLBTNS do Lisa & Nha Nhạc sĩ HT Cao Minh Hưng đào tạo… Xen kẻ chương trình văn nghệ là rút thăm tặng quà đến quan khách…Trước khi vào chương mừng Xuân của hội Gò Công, BTC đã cho mang thức ăn nhẹ đến từng bàn để nhâm nhi với nước Premier Chaga ( thanh lọc cơ thể )Sau cùng anh Thinh tuyên bố danh sách các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, đồng hương giúp ngân quỹ cho Hội Gò Công thêm dồi dào để sinh hoạt...Sau đó anh báo cáo tài chánh chi thu…Sau cùng là lời cảm tạ của BTC.Quý vị muốn biết mọi chi tiết sinh hoạt của Hội AHGC & nhận Đặc San xin liên lạc về HT Trần Nghĩa Đời- 16091 Craign Ln., Huntington Beach, CA. 92647- DT (714) 487-5458.