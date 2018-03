(Xem: 440)

Hãng hàng không giá rẻ Tigerair Taiwan Ltd nói rằng hành khac1h bây giờ có thê trả tiền mặt ở các tiệm tạp hóa với giá vé rẻ hơn NT$20,000 so với mua trên mạng. Và đó là lân đầu một hãng hàng không quôc tế làm như thế ơ3ở Đài Loan. Người mua vé sẽ nhật một code xác định là họ đặt chô qua mạng trong vòng 3 giờ sau ở các quầy tại các tiệm tạp hóa Taiwan FamilyMart Co, Hi-Life International Co hay OK Mart.