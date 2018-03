Đức Điều Tra Tướng Việt Cộng Bắt Cóc Trịnh Xuân Thanh

BERLIN - Thẩm quyền công tố của liên bang Đức đã mở điều tra về vai trò của 1 viên chức công an cao cấp Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi Tháng 7 để đưa về nước xét xử.Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức năm 2016, đuợc cấp quy chế tị nạn, đã bị toà án Việt Nam tuyên 2 án tù chung thân về tội nhũng lạm.Cơ sở truyền thông Đức Suddeutsche Zeitung cho hay: đối tượng điều tra là phó giám đốc tình báo Đường Minh Hưng. Hưng có mặt tại Berlin 5, 6 ngày vào thời điểm Thanh bị bắt cóc.Tuần qua, công tố Đức đưa ra toà 1 nghi can bản xứ cho thuê chiếc xe van sử dụng trong vụ bắt cóc. 5,6 người đưa Thanh lên xe này, chở tới sứ quán Việt Nam rồi từ đó Thanh bị đưa về nước trong bí mật.Vụ này đang gây căng thẳng ngoại giao giữa Berlin và Hà-Nội.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 14 tháng 3 cho biết thêm các chi tiết như sau.“Tổng công tố Liên bang Đức bắt đầu tiến hành điều tra Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Việt Nam với cáo buộc ông này đã tới Đức chỉ huy vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7/2017.“Mạng thoibao.de vào ngày 13 tháng 3 dẫn nguồn báo Suddeutscher Zeitung cùng các kênh truyền hình ARD NDR và WDR của Đức cho biết tin vừa nêu.“Theo cáo buộc, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí, trực thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam, bị bắt cóc bởi một nhóm đặc nhiệm của cơ quan mật vụ Việt Nam tại Berlin vào sáng 23/7/2017. Các nhà điều tra Đức sau đó tìm thấy nhiều vết máu trong chiếc xe gây án. Đây có thể là bằng chứng cho thấy nạn nhân đã chống trả với nhóm người bắt cóc, trước khi bị chuyển đến Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và đưa về Việt Nam.“Tướng Đường Minh Hưng được cho rằng là người trực tiếp từ Việt Nam sang Đức chỉ đạo tại chỗ vụ bắt cóc. Trong thời gian trên, ông Hưng đã tiến hành hơn một trăm cuộc gọi di động và nhắn tin với các đặc nhiệm nhằm điều phối vụ việc. Hai ngày trước vụ bắt cóc, ông Hưng dời từ khách sạn ‘Berlin, Berlin’ sang một căn phòng tại khách sạn ‘Sylter Hof’, nơi được ông này sử dụng như một trung tâm chỉ huy. Tổng công tố Liên bang Đức từ chối bình luận thông tin này.“Vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh được xem là một vi phạm trắng trợn của Việt Nam đối với luật pháp quốc tế và chủ quyền của Đức. Đức sau đó đã ra lệnh trục xuất hai viên chức ngoại giao Việt Nam, và tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.“Việt Nam vẫn không chính thức bác bỏ hay công nhận cáo buộc của Đức mà nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã về nước đầu thú như tin tức loan tải trên báo trong nước và kênh truyền hình quốc gia.”