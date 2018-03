Nhân Quyền, Luật Pháp VN Tệ Hại

HANOI-- Tình hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn thê thảm...Bản tin RFA cho biết: Nhà hoạt động nữ Nguyễn Thúy Hạnh đã bị bắt...Nhà hoạt động nữ Nguyễn Thúy Hạnh vào ngày 14 tháng 3/2018 bị lực lượng chức năng ở Hà Nội bắt đi trước sự chứng kiến của thân hữu, sau khi bà này đến Tượng Đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội tham gia cuộc tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh vào năm 1988 dưới lằn đạn của Trung Quốc tại bãi đá Gạc Ma, thuộc Trường Sa.Thông tin này được Nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Chênh đăng tải trên facebook cá nhân.Theo đó, bà Nguyễn Thúy Hạnh đã gọi về cho nhà báo Ngọc Chênh, thông báo đang ở Cơ Quan An Ninh Điều Tra, Bộ Công An. Bà Hạnh cũng nhắn nhủ mọi người lo lắng cho bà hãy yên tâm vì theo bà mọi việc bà tham gia thực hiện lâu nay là vì lòng yêu nước vì lương tâm không có gì phải lo sợ và chịu khuất phục.Đài RFA đã liên lạc với Nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Chênh vào lúc sau 6 giờ tối ngày 14 tháng 3 và được anh cho biết:“Hiện giờ tôi đang ngồi tại Cơ quan An ninh Điều tra để hỏi về lý do vì sao Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt, nhưng người ta vẫn chưa trả lời, bỏ tôi ngồi chờ ở đây rồi có cán bộ giải thích. Tôi chờ được 15 phút rồi. Đang ngồi với một nhân viên điều tra nhưng anh này bảo phải chờ cán bộ cấp cao hơn đến làm việc.”Tin cho biết khi buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại Tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội, bên cạnh việc an ninh dân phòng kiểm soát chặt chẽ, còn có một nhóm “quần chúng tự phát” đến gây rối khiến buổi lễ bị gián đoạn.Tại Sài Gòn, vào lúc 9h sáng ngày 14 tháng 3, các thành viên câu lạc bộ Hiếu Đằng và các nhân sĩ, lão thành cách mạng… cũng tổ chức buổi lễ thắp hương tại tượng Đức Thánh Trần (Trần Hưng Đạo) cho các chiến sỹ hy sinh trong cuộc thảm sát Gạc Ma.Trong khi đó, một lễ kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma và tri ân 64 liệt sĩ hy sinh tại đá Gạc Ma cũng được Ban Liên Lạc Truyền Thống Bộ Đội Trường Sa tại Đà Nẵng tổ chức.RFA nhắc rằng vào ngày 13 tháng 3 năm 1988, tàu Trung Quốc nổ súng cưỡng chiếm đá Gạc Ma – thuộc quần đảo Trường Sa khiến 64 lính Việt Nam thiệt mạng. Một số khác bị phía Trung Quốc bắt và mãi đến năm 1991 họ mới được trao trả về lại Việt Nam.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng hôm 14/3/2018 Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) kêu gọi Việt Nam hành động khẩn cấp và hủy bỏ án tử hình cho ông Hồ Duy Hải, người bị tòa án tỉnh Long An kết tội giết người vào năm 2008.Trong một thông cáo hôm 14/3, Ân xá Quốc tế cho rằng bản án tử hình đối với ông Hồ Duy Hải “không đạt tiêu chuẩn quốc tế về việc xét xử công bằng.”Tổ chức này cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam đảm bảo rằng ông Hồ Duy Hải không bị tra tấn và ngược đãi, được chăm sóc y tế, gia đình được phép thăm nuôi và được tiếp cận luật sư, được tái thẩm và không phải chịu án tử hình.Chính quyền Việt Nam “ngay lập tức đình chỉ tất cả các vụ hành quyết nhằm chấm dứt hình phạt tử hình,” điều này phù hợp với 6 nghị quyết của LHQ được thông qua từ năm 2007, Ân xá Quốc tế kêu gọi.VOA nhắc rằng Ông Hồ Duy Hải bị bắt vào tháng 3/2008 và vào tháng 12/2008 bị kết án tử hình vì bị buộc tội giết người và cướp tài sản. Năm 2015, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam kêu gọi xem xét lại vụ việc của ông sau khi phát hiện bản án có sai sót trong quá trình tố tụng.Ngày 7/12/2017, Viện trưởng Viện Kiểm sát Long An kiến nghị thi hành án đối với Hồ Duy Hải. Tuy nhiên kiến nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Long An cần được phê duyệt ở cấp trung ương mới có thể tiến hành.Các nhà quan sát ở trong nước nhận định, việc hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải là việc cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là Việt Nam phải có một trình tự tố tụng đảm bảo không lặp lại sai lầm, án oan sai.Bản tin viết thêm:“Trong mười năm qua, gia đình của tử tù Hồ Duy Hải liên tục kêu oan. Bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hải, từng cho VOA biết gia đình đã ra tận Hà Nội để kêu oan. Cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo cho tạm dừng thi hành hình phạt tử hình đối với bị cáo Hải.”