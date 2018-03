LHQ Xây Nhà Chống Bão Cho Dân VN

LHQ sẽ cùng chính phủ VN xây nhà chống bão cho dân.Các bản tin RFA, VOA và Báo Dân Trí loan tin này.Bản tin RFA ghi rằng hàng ngàn gia đình Việt Nam sống dọc bờ biển miền Trung nơi thường bị bão tàn phá sẽ nhận được nhà chống bão giúp họ thoát khỏi nghèo khó.Reuters vào ngày 12 tháng 3 dẫn lời các viên chức chính phủ Việt Nam và Liên Hiệp Quốc như vừa nêu.Sau khi làm việc với chính phủ Việt Nam, bà Jenty Kirsch-Wood cố vấn cấp cao của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), cho biết UNDP dự kiến xây dựng 300 căn nhà vào cuối năm nay, trong tổng số 4000 căn nhà dự kiến hoàn thành đến năm 2020.Theo Reuters mỗi ngôi nhà có trị giá khoảng 1.700 đô la tức hơn 35 triệu đồng Việt Nam và khoảng 37 căn nhà đã được hoàn thiện cho đến nay tại tỉnh Quảng Ngãi.Sau khi kiểm tra và giám sát, kế hoạch xây dựng sẽ tiếp tục mở rộng sang các tỉnh khác.RFA nhắc rằng theo Chỉ Số Nguy Hiểm Khí Hậu mới nhất do tổ chức nghiên cứu Germanwatch đưa ra thì Việt Nam là một trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất của sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Người dân dọc ven biển là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi các cơn bão hoành hành.Bản tin VOA ghi thêm chi tiết rằng căn nhà 2 gian được thiết kế đơn giản để tạo ra một cấu trúc vững chắc. Các tính năng bao gồm một tầng lửng để chống lũ lụt, gia cố mái và sử dụng xi măng mạnh.Theo bà Kirsch-Wood, người dân thường giữ ngôi nhà cũ để làm kho, hoặc để nuôi gia súc.Chi phí xây mỗi căn nhà vào khoảng 1.700 USD, và cho đến nay có khoảng 37 căn nhà đã được xây xong ở tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi kiểm tra và giám sát, chương trình xây nhà ở này sẽ được mở rộng sang các tỉnh khác.Hơn 15 cơn bão đã ập vào Việt Nam trong năm 2017. Bà Đoàn Thị Tuyết Nga, Giám đốc cơ quan quản lý thiên tai của chính phủ, nói với hãng tin Reuters.Bà Kirsch-Wood nói bà hy vọng những mẫu thiết kế chống bão có chi phí thấp sẽ được áp dụng trên khắp nước một khi mọi người được nghe kể về loại nhà này.Một mục đích của chương trình này là khuyến khích nhà nước Việt Nam áp dụng thiết kế này khi xây dựng các dự án nhà ở trong tương lai, bà nói.VOA cũng ghi rằng kế hoạch xây nhà loại này nằm trong khuôn khổ một dự án trị giá 29,5 triệu đô la do Quỹ Khí hậu Xanh của Hoa Kỳ tài trợ nhằm đẩy nhanh khả năng phục hồi của các cộng đồng ven biển tại Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu.Các hộ nghèo nhất là đối tượng của dự án, ưu tiên dành cho người dân tộc thiểu số, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao niên và người khuyết tật.Dự án này còn bao gồm việc hồi phục các khu rừng ngập mặn để giúp bảo vệ các vùng ven biển chống bão, đồng thời phát triển kế hoạch quản lý rủi ro do thiên tai đặt ra.Báo Dân Trí ghi nhận rằng theo Giám đốc Quốc gia chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Caitlin Wiesen, đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam có sự hỗ trợ của Quỹ Khí hậu xanh.Ngoài việc xây dựng nhà ở an toàn, dự án còn có 2 mục tiêu khác là tăng tỷ lệ che phủ rừng ngập mặn cung cấp vùng đệm tự nhiên giữa biển và các cộng đồng ven biển; cung cấp thông tin rủi ro khí hậu đáng tin cậy giúp hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.Dự án này sẽ được thực hiện trong 5 năm (2017 - 2022) với ngân sách viện trợ không hoàn lại là 29,5 triệu USD.Báo Dân Trí ghi thêm:“Đánh giá về ý nghĩa của dự án, bà Đoàn Thị Tuyết Nga - Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Tổng cục phòng chống thiên tai, cho biết: Dự án là nỗ lực lớn của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Tổng cục phòng chống thiên tai nhằm hỗ trợ cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu."Việc hoàn thành 37 căn nhà an toàn của dự án trước thềm năm mới Mậu Tuất 2018 góp phần giúp bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ đón năm mới vui vẻ và đảm bảo an toàn trước thiên tai”, bà Nga nhấn mạnh....”