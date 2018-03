Đức Xử Vụ Bắt Cóc Trịnh Xuân Thanh

BERLIN/HANOI -- Vụ CSVN bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ còn nô lớn: Đức truy tố người Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.Bản tin RFA ghi nhận rằng Viện Công tố Liên Bang Đức, vào ngày 7 tháng 3 ra thông cáo cho biết đã chính thức truy tố một người quốc tịch Việt Nam vì tham gia vào hoạt động mật vụ và hỗ trợ cho hành động tước quyền tự do cá nhân, qua vụ bắt cóc cựu cán bộ cấp cao trong ngành dầu khí của Việt Nam là ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin hồi tháng Bảy năm ngoái.RFA cũng ghi răng Reuters loan tin trong cùng ngày 7 tháng Ba, cho biết theo thông cáo của Viện Công tố Liên bang Đức người bị chính thức truy tố vào ngày 28 tháng 2 là nhân vật có tên Long. N. H. Mạng Thời Báo. De vừa qua nêu rõ tên của người này là Nguyễn Hải Long.Thông cáo của Viện Công tố Liên Bang Đức còn nêu rõ vụ việc là ông Trịnh Xuân Thanh cùng một người phụ nữ đi cùng bị bắt tống lên một chiếc xe tải và chở đến Đại Sứ quán Việt Nam ở Berlin ngày 23 tháng Bảy năm 2017. Các công tố viên nhấn mạnh mặc dù họ chưa rõ ông Trịnh Xuân Thanh trở về Việt Nam bằng cách nào, nhưng người phụ nữ cùng đi với ông Thanh đã về Hà Nội bằng đường hàng không.Các công tố viên nói rằng nhân viên tình báo Việt Nam và những người khác trong Đại Sứ quán Việt Nam ở Berlin cùng với một vài người Việt Nam sinh sống ở Châu Âu, bao gồm cả nghi phạm Long. N. H. đã thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và người phụ nữ.Nghi phạm Long. N. H. bị bắt ở Cộng hòa Czech hồi tháng Tám và được giao cho nhà chức trách ở Đức. Nghi phạm Long. N.H. thuê một chiếc xe tải ở Prague và đã sử dụng chiếc xe đó trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin và đã trả xe ở Prague sau khi vụ bắt cóc xảy ra. Viện Công tố Liêng Bang Đức cho biết thêm rằng nghi phạm này còn lái một chiếc khác, BMW X5 về Prague để quan sát và dọ thám tình hình.Ông Trịnh Xuân Thanh, nhân vật bị bắt cóc trong vụ việc vừa nêu, vào tháng Giêng năm 2018 bị Tòa án Việt Nam tuyên án chung thân với tội danh tham nhũng và cố ý làm trái quy định của nhà nước.Trong khi đó, các báo đài trong Việt Nam vẫn im lặng...Từ Moscow, thông tấn Nga Sputnik ghi rằng Tổng Công tố Đức vừa đưa cáo buộc chống công dân Việt Nam 47 tuổi Long N.H., dường như là đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và tham gia vào vụ “bắt cóc” người, - như nêu trong thông cáo báo chí của cơ quan Tổng Công tố."Vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, công dân Việt Nam tên là Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc ở Berlin cùng với người bạn gái của ông, theo lệnh của cơ quan đặc nhiệm Việt Nam. Họ bị đẩy lên chiếc xe ô tô địa hình ngay trên phố. Sau đó người ta đưa họ đến Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Từ đó, Trịnh Xuân Thanh được đưa về Việt Nam không rõ bằng con đường nào. Vài giờ sau vụ bắt cóc, người phụ nữ đồng hành của ông cũng bay về Hà Nội", — Văn phòng Tổng Công tố Đức thông báo hôm thứ Tư.Theo dữ liệu của cơ quan này, Trịnh Xuân Thanh, và người bạn gái cùng đi với ông ta đã bị bắt cóc bởi "các nhân viên cơ quan an ninh Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, có sự hỗ trợ của công dân Việt Nam đang sinh sống ở châu Âu, trong đó có người bị buộc tội".Cụ thể, ông Long N.H. phụ trách "các vấn đề hậu cần". Như thông báo của Văn phòng Tổng Công tố Đức, vào ngày 20 tháng 7 tại Prague, ông này đã thuê một chiếc xe địa hình, được sử dụng khi thực hiện vụ "bắt cóc". Ông Long N.H. bị bắt giữ ngày 12 tháng 8 năm ngoái theo lệnh của Tổng Công tố tại Cộng hòa Séc và ngày 23 tháng 8 chuyển giao cho các nhà điều tra Đức. Kể từ đó ông Long N.H. bị tạm giam.Sputnik ghi thêm:“Trước đó Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam do vụ "bắt cóc" doanh nhân Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, mà phía Đức cho rằng có thể với sự tham gia của cơ quan an ninh Việt Nam.Xin nhắc, ngày 31 tháng 7 năm 2017 Công an Việt Nam thông báo rằng cựu lãnh đạo công ty dầu khí Nhà nước PetroVietnam Construction là Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt sau khi tự ông ta tới đầu thú với chính quyền. Hiện tại đang tiếp diễn phiên tòa. Vì một trong các vụ án, Trịnh Xuân Thanh đã nhận hình phạt tù chung thân.”