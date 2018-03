Quân Đội TC Hận TCB Chèn Ép

Vi AnhNhiều triệu chứng cho thấy Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc [PLA] hận Chủ Tịch Tập cận Bình [TCB] đã quá chèn ép PLA. Nào hạn chế ngân sách quốc phòng, chi tiêu quân sự, giảm 300.000 quân, thiếu hiện đại hoá quân đội. Nào tự cơ cấu, tự phong TCB thành tổng chỉ huy tối cao chỉ huy trực tiếp quân đội thay vì lãnh đạo quân đội trong vai trò chủ tịch quân uỷ trung ương một cơ quan của Đảng CS lãnh đạo Đảng CS theo truyền thống.PLA là một quân đội quân số lớn nhứt hoàn cầu, nhiều hơn quân đội Mỹ, Nga. Nhưng thời TCB nắm Đảng, Nhà Nước cấp ngân sách chỉ bằng 25% - tức bằng ¼ của Mỹ thôi. Hãng tin Reuters của Anh dẫn các nguồn tin ngoại giao tiết lộ PLA gần đây đã đặt vấn đề là họ cần thêm tiền để đối phó với những bất ổn toàn cầu ngày càng tăng. PLA làm nhiều cách để đánh động Đảng Nhà Nước cấp thêm ngân sách cho PLA mà không kết quả.TCB vẫn cắt giảm nhân tài vật lực quá mức, PLA hết chịu nổi. Tiêu biểu, ngày 5/12/2016 TCB cắt giảm 300.000 quân thường trực của PLA, từ 2,3 triệu người xuống chỉ còn 2 triệu. Ngày 26/11/2017 TCB giảm Quân Ủy Trung Ương từ 11 uỷ viên xuống chỉ còn 7. Nhưng TCB ban hành pháp lệnh và quân lệnh quân đội Trung Quốc phải trung thành tuyệt đối, trung thực và tin cậy đối với Chủ tịch Tập Cận Bình thay vì “trung với Đảng” theo truyền thống. TCB còn cho 7 thượng tướng "ngã ngựa", bao gồm hai cựu Phó chủ tịch Quân uỷ trung ương là Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu - những người TCB cáo buộc là đã lũng đoạn quyền lực trong PLA suốt 10 năm trước khi nghỉ hưu năm 2012.TCB cho truy tố hình sự Thượng Tướng Phòng Phong Huy, cựu Tổng tham mưu trưởng PLA, về tội danh đưa và nhận hối lộ, mua bán chức vụ để đạt được vị trí cao trong quân đội.Chưa hết, theo báo cáo của tờ PLA Daily vào tháng 10/2017 có ít nhứt 13.000 sĩ quan tướng, tá, uý PLA bị TCB dùng bình phong chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” tham nhũng nhưng thực chất là triệt hạ phe phái nghi là đối thủ của TCB, bị trừng phạt hình sự trong 5 năm qua.Đãi ngộ thí ít, bắt làm việc thì quá nhiều, TCB giao quá nhiều nhiệm vụ cho Quân đội. Theo các chuyên gia, kỹ thuật yếu kém và nạn tham nhũng không phải là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến các vụ tai nạn liên tiếp của không quân Trung Quốc. Lý do cơ bản là Không Quân của PLA đang bị Tổng Chỉ huy TCB giao thực hiện ngày càng nhiều nhiệm vụ với nhiều hình thức đa dạng hơn, trong khi không cấp đủ khí tài và quân số.Quân đội phải đối phó với nhiều bất ổn toàn cầu nhắm vào TC đang bành trướng địa chánh trị và quân sự. PLA phải bung ra gìn giữ những địa điểm chiến lược chẳng những trong nước mà cả ngoài nước nữa. Nào các cảng mà TC đã mướn khắp thế giới mà Đảng Nhà Nước gọi là ‘xâu chuỗi ngọc’ dọc theo con đường chuyển nguyên nhiên liệu về TC và hàng hoá xuất cảng đi các nước của nền kinh tế TQ là kinh tế sản xuất tràn ngập hàng rẻ tiền để xuất cảng; TC như một kho hàng rẻ tiền chánh yếu để xuất cảng. Nào những điểm nóng như nguyên tử ở CS Bắc Hàn, những vùng sôi động, căng thẳng như Biển Đông, Biển Nhựt và Đài Loan và sắp lan toả ra Ấn độ dương và Úc. Nào chuẩn bị lập đầu cầu, trụ cầu cho Con Đường tơ lụa trên biển từ Đông Nam Á qua Nam Á, Trung Đông, Phi châu và Nam Mỹ. Và con đường xe lửa xuyên Nga và Liên Âu. Bất cứ cái gì khó khăn, gian khổ, nguy hiểm chết chóc, trong nước ngoài nước, mang tiếng mang tai như vụ tàn sát sinh viên ở Thiên an môn, Đảng Nhà Nước đều giao cho Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Nhưng phương tiện thì TCB rất hà tiện với quân đội.Kể cả những hành động khoa trương TC là chế độ hùng cường quân sự, tập trận trên biển, bộ, không; TCB cũng bắt PLA thực hiện mà không cho đủ phương tiện để thi hành.Nên PLA phải tương kế tựu kế. Theo nhận xét của thông tấn xã Anh, song song với màn trình diễn sức mạnh và vũ khí thời gian qua, quân đội Trung Quốc được cho là đang tích cực vận động chính phủ tăng chi tiêu quốc phòng "để đương đầu với các thách thức mới". Trước ngày công bố báo cáo ngân sách quốc phòng tại cuộc họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, PLA đua nhau tung hô các cuộc tập trận quân sự, khí tài mới tối tân và lăng-xê một bộ phim dựa trên cuộc di tản công dân Trung Quốc quy mô ở Yemen hồi năm 2015. PLA muốn chứng tỏ Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, từ lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Triều Tiên, căng thẳng biên giới với Ấn Độ cho đến những nỗ lực (dưới con mắt của Bắc Kinh) khẳng định chủ quyền của Đài Loan và Biển Đông. Để Đảng Nhà Nước và nhân dân thấy muốn đương đầu hiệu quả với tất cả những thứ đó cần phải có tiền, Đảng Nhà Nước phải tăng ngân sách quốc phòng, kinh phí chi tiêu cho PLA.Để nhắc TCB người đã từng hứa công khai trong bài diễn văn trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10-2017, hứa sẽ biến các lực lượng vũ trang Trung Quốc thành "đẳng cấp thế giới" vào giữa thế kỷ 21. PLA cũng mở hết công suất của bộ máy tuyên truyền và truyền thông để TCB không thất hứa sau khi lên ngôi cửu ngũ.Nhật báo của Quân đội Trung Quốc trong tháng này còn ngạo nghễ viết rằng dù Trung Quốc cam kết thực hiện chính sách quân sự phòng vệ, họ phải "dám tuốt thanh gươm" với các nhiệm vụ tuần tra trên không xa bờ biển đại lục, dù đó là gần Đài Loan hay các đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông với Nhật Bản.Thông thường, Đảng Nhà Nước TC không công bố chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, không tiết lộ rõ kinh phí là bao nhiêu, xài vào việc gì, mà chỉ cho biết tỷ lệ tăng so với năm trước. Như năm ngoái 2017, Quốc hội Trung Quốc chần chừ không chịu công bố ngân sách quốc phòng, làm dấy lên câu hỏi về sự minh bạch của quốc gia này. Cuối cùng, khi họ tung ra thì tỉ lệ tăng chỉ là 7%, thấp nhất trong hơn 10 năm qua!Từ Chiến tranh Triều Tiên (1950- 53) TC thiệt hại nặng về quân số. Chiến lược biển người của Mao trạch Đông bị hỏa lực mạnh mẽ, ào ạt và chuyển quân, phản công thần tốc của Mỹ. Từ Chiến tranh Biên giới năm 1979, TC điều 400.000 quân qua VN, trong khi CSVN kẹt chiến tranh với Paul Pot ở Miên, ngoài Bắc chỉ còn khoảng một quân đoàn trừ. Nhưng TC thiệt hại nhân mạng quá nhiều vì toàn dân toàn quân VN chiến đấu với tinh thần bất khuất chống quân Tàu thừa kế từ tiền nhân VN.Việc TCB chèn ép PLA tích luỹ dần dần biến thành tiền cựu hậu hận giữa PLA và TCB. Căm hận không nói ra thành thâm thù rất nguy hiểm giữa nhà cầm quyền và những người cầm súng./.(VA)