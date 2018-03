Mỹ Tố TQ Phá Hoại An Ninh Biển Đông

Phó Đô Đốc Tư Lệnh Hạm Đội 7 của Hoa Kỳ Phillip G. Sawyer lên án Trung Quốc lén lút xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa tại Biển Đông đã phá vỡ an ninh của khu vực này, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết.Bản tin VOA viết rằng, “Trong bối cảnh một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cập cảng ở Đà Nẵng, một sĩ quan hải quân hàng đầu của Mỹ hôm 6/3 nói rằng việc Trung Quốc thiếu minh bạch trong các hoạt động ở Biển Đông có khả năng phá vỡ an ninh khu vực.“Tờ The Straits Times của Singapore dẫn lời Phó Đô đốc Phillip G. Sawyer, chỉ huy Hạm đội Bảy của Mỹ, hoạt động trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đề cập tới chuyện Trung Quốc cơi nới và quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông, và nói thêm rằng sự thiếu minh bạch trong chuyện đó đã dẫn tới “sự tức giận” tại khu vực.““Không thực sự rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó, và tôi nghĩ rằng sự tức giận cũng như sự thiếu minh bạch có khả năng phá vỡ an ninh và ổn định của khu vực. Và điều đó gây ra quan ngại”, ông Sawyer nói hôm 6/3 trong cuộc trao đổi với phóng viên qua điện thoại.“Phó Đô đốc Sawyer còn được tờ Nikkei của Nhật dẫn lời nhấn mạnh tới cam kết của Washington đối với khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương “tự do và rộng mở”, đồng thời nói rằng hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên nguyên tắc tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.”Bản tin VOA cũng cho biết thêm rằng, “Về chuyến thăm Việt Nam của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, các quan chức Mỹ coi đó là một cột mốc trong mối bang giao giữa hai nước cựu thù.“Theo The Straits Times, Tổng lãnh sự Mỹ ở TP HCM Mary Tarnowka nói: “Chuyến thăm thực sự phản ánh cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam và sự hậu thuẫn của Mỹ đối với một Việt Nam thịnh vượng, vững mạnh và độc lập, cũng như cam kết của chúng tôi vì một khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương rộng mở và vì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.“Bà nói thêm rằng Mỹ “muốn các đối tác ở vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trở nên tự hào và tự chủ, chứ không phải 'dựa bóng' người khác hay là vệ tinh của ai đó".”