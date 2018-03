Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng Nam Cali Mời Hội Ngộ

Ảnh tài liệu Việt Báo.Westminster (Bình Sa) -- Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Nam California trân trọng kính mời qúy đồng hương và thân hữu tham dự Tân Xuân Hội Ngộ Mậu Tuất 2018 sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018 tại nhà hàng Seafood Place Restaurant số 12181 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92840, điện thoại (714) 638-7020Giá Vé Ủng Hộ: $35Ban tổ chức chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị trong dịp đầu Xuân để chúng ta cùng nhau chúc Xuân và hàn huyên tâm sự, nhớ về quê hương xứ Quảng thân yêu mà một thời chúng ta đã sinh ra và lớn lên tại vùng đất được mệnh danh là “Ngũ Phụng Tề Phi”.Đến với Tân Xuân Hội Ngộ để chúng ta cùng chúc cho nhau một mùa Xuân an vui hạnh phúc, nhắc nhở nhau nhớ về quê hương Quảng Nam Đà Nẵng thân yêu của chúng ta và cùng cầu mong cho quê hương Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.Trong dịp nầy qúy đồng hương sẽ thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc đầy ý nghĩa với sự giúp vui của các cháu thiếu nhi, hậu duệ Quảng Nam Đà Nẵng, Ban hợp ca Quảng Nam Đà Nẵng, qúy ca sĩ trong hội đồng hương cũng như sự góp mặt của một số ca sĩ thân hữu tên tuổi tại Nam California, chương trình với nhiều tiếc mục phong phú để mừng Xuân mới.Ngoài ra qúy đồng hương sẽ nhận được một món qùa Xuân đó là Đặc San Xuân Mậu Tuất 2018 do Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện, đặc san với nhiều tài liệu và bài vở giá trị do những cây viết tên tuổi của Quảng Nam Đà Nẵng và văn thi hữu thân hữu đóng góp.Qúy đồng hương cố gắng vận động bà con, thân hữu đến tham dự để tìm lại những kỷ niệm ngày Xuân để nghe chúc nhau những lời chúc thật là “Quảng Nam” mà qúy vị khó có thể tìm thấy ở bất cứ ngày hội nào tại hải ngoại.Mọi chi tiết liên lạc lấy vé: (714) 423-7208, (714) 363-7378, (714) 757-7536, (714) 588-5903, (714) 316-8891, (714) 315-0054, hoặc liên lạc về địa chỉ Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, P.O. Box 2202, Westminster, CA. 92684 vào trang Website:Email: donghuongquangda@gmail.com