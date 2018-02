Nhật Ký Biển Đông:

ISIS Chết, Cuộc Chiến Syria Đổi Hướng



Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Hai ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình Hoa Kỳ :

-AP ngày 1/2/2018: “Mike Pompeo - Giám Đốc CIA cho biết không có gì rủi ro (untoward) về cuộc họp của ông với người đứng đầu tình báo Nga cho dù Nga vẫn còn là đối thủ của Hoa Kỳ, mà nếu bỏ qua cơ hội hợp tác sẽ nguy hiểm cho sinh mạng người dân. Ngày hôm nay Ô. Pompeo gửi một bức thư cho Ô. Chuck Schumer- trưởng khối thiểu số thượng viện - là người đã nêu câu hỏi về cuộc gặp gỡ này. Sở dĩ Ô. Schumer nghi ngờ là vì nó xảy ra chỉ vài ngày trước khi bộ tham mưu của Ô. Trump quyết định không đưa ra cấm vận mới lên một số chính trị gia và người nắm quyền Nga đã can dự vào cuộc bầu cử tổng thống 2016.”

-Huffington Post ngày 2/2/2018: “TNS. John McCain đưa ra lời chỉ trích nghiêm khắc các thành viên của Đảng Cộng Hòa, Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hà Viện Nunes đã cho công bố một văn thư (memo) (*) trái với ý muốn của các cơ quan tình báo. Vào ngày hôm nay, Ô. Nunes đã cho công bố văn thư này sau khi Tổng Thống Donald Trump ra lệnh giải mật. Văn thư dường như (alleged) lộ cho thấy cơ quan FBI và Bộ Tư Hoa Kỳ đã đối xử bất công với chiến dịch tranh cử của Ô.Trump trong tiến trình đầu tiên điều tra Nga can dự vào cuộc bầu cử, sau này đảm trách bởi Công Tố Viên Độc Lập Robert Muller. “

Tôi không bênh Ô. Trump nhưng khi điều tra Ô. Trump cấu kết với Nga thì phải công minh. Điều tra viên sẽ mắc tội vu cáo khi thiên vị, cố tình gán ghép tội cho ai. Nay Ô. Nunes xét thấy văn thư của FBI có những chi tiết “chơi” Ô. Trump thì phải làm cho ra lẽ chứ? Ô. McCain có tật cái gì cũng nói. Dĩ nhiên chuyện này là của Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số ở Quốc Hội, tại sao lại gán ghép “thành tích” chia rẽ nội bộ đảng cho Nga? Hình như Ô. McCain vẫn còn thù hận Ô. Trump. Hiện nay Ô. Nunes đang được thành phần bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa ngưỡng mộ. Tuy nhiên hành động cũng gây chống đối dữ dội nơi một số thành viên Đảng Dân Chủ cáo buộc Ô. Nunes đã sửa công văn đó trước khi gửi tới Tòa Bạch Ốc.

Theo AP ngày 3/2/2018, Ô. Trump nói cuộc điều tra cấu kết với Nga là “Sự tủi hổ của nước Mỹ” (This is an American disgrace). Đúng vậy! Hoa Kỳ là quốc gia có hệ thống an ninh, tình báo lớn và tinh vi nhất thế giới. Cộng thêm với hệ thống truyền thông “tinh quái” chuyện gì cũng biết, thế mà để cho Nga- một siêu cường hạng nhì khuynh loát bầu cử giống như khuynh loát một nước nghèo khổ, yếu đuối ở Á-Phi. Vậy thì Hoa Kỳ phải biết xấu hổ chứ? Dân Chủ và Cộng Hòa nên đóng cửa bảo nhau để tăng cường cảnh giác hơn là bới móc ra khiến “Xấu chàng hổ thiếp”, làm trò cười cho thiên hạ.

-Tổng Hợp ngày 14/2/2018: Một cuộc nổ súng kinh hoàng tại trường Trung Học Parkland, Florida giết chết 17 học sinh và làm bị thương tối thiểu 14 người. Hung thủ 19 tuổi, là cựu học sinh của trường, đeo mặt nạ chống hơi ngạt, tung lựu đạn khói trước khi nổ súng vào học sinh giống như một sát thủ nhà nghề.

Trong năm qua, nhiều vụ thảm sát kinh hoàng liên tiếp đã xảy ra trên nước Mỹ. Nếu những vụ bắn giết, đánh bom khủng bố liên tục xảy ra như thế này tại một quốc gia nhỏ bé, thì chính quyền có thể xụp đổ vì không đủ khả năng giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ sinh mạng người dân. Còn ở Mỹ, vì quá rộng lớn cho nên mọi chuyện rồi qua, thắp nến, cầu nguyện rồi quên… như không có chuyện gì và cũng không cần biết trách nhiệm về ai. Cấm súng, hạn chế súng thì phải sửa hiến pháp và Đảng Cộng Hòa chống đối. Còn tự do mua bán và tàng trữ súng- bảo vệ mạng sống của mình đâu chưa thấy - mà chỉ thấy thảm sát… thảm sát trong gia đình, trường học, nhà thờ, hộp đêm, nơi hòa nhạc và khắp mọi! Theo thống kê, nội trong 45 ngày đầu của năm 2018 đã có khoảng 18 vụ nổ súng ở trường học. Than ôi! Trường học là lò đúc nhân tài, là cái nôi giáo dục con người, với thời đại văn minh điện tử và tự do mang súng, đang từ từ trở thành địa ngục. Nhiều khi quyền lợi của một dân tộc không do toàn dân quyết định mà do một số quý ông/bà nghị sĩ quốc hội quyết định.

Tình hình thế giới :

-Fox News ngày 1/2/2018: “Hoa Lục đang xây dựng một luồng laser cực lớn (mega-laser) có khả năng xé nát không gian. Các nhà vật lý ở Thượng Hải đang xây dựng một trạm có tên Trạm Cực Sáng (Station of Extreme Light) có thể điều hành vào 2023. Mục đích tối hậu của trạm này là phát ra một luồng ánh sáng laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) mạnh tới một trăm triệu tỉ watts tức 10,000 lần mạng lưới điện toàn cầu gộp lại. Sự lạ lùng của mạch ánh sáng này là nó có thể bắn trúng một cách chính xác một vật chỉ nhỏ bằng 1/2000 mẩu bút chì bình thường (3 micrometers). Các nhà khảo cứu có thể đạt tới một luồng tia sáng mạnh 10 ngàn tỉ tỉ lần (10 trillion trillion) lớn hơn tia sáng mặt trời chiếu vào trái đất. Theo tạp chí Khoa Học, tia sáng này mạnh tới nỗi nó có thể xé rách không gian trống rỗng. Ý tưởng này là để đạt tới một hiện tượng gọi là ‘bẻ gẫy khoảng chân không’ nơi mà electron tách ra khỏi positrons trong khoảng không gian trống rỗng.” Như vậy luồng ánh sáng khủng khiếp này chiếu vào quốc gia nào thì cả quốc gia đó thành tro bụi.

-Reuters ngày 2/2/2018: “Thủ Tướng Nga Medvedev vừa chấp thuận việc triển khai phi cơ chiến đấu trên Đảo Iturup/Etorofu còn tranh chấp gần Nhật Bản làm gia tăng việc quân sự hóa trong vùng giữa lúc bang giao giao Moscow-Tokyo căng thẳng vì Nhật mới mua hệ thống hỏa tiễn phòng không của Mỹ. Phi cơ chiến đấu sẽ được triển khai ở một phi trường dân sự tại đây. Nhật Bản muốn Nga ngưng việc xây dựng hệ thống quân sự tại đây vì sợ Nga tăng cường sức mạnh tại Thái Bình Dương.”

Nguyên do chính ở đây là vì Nhật cần sự bảo vệ của Hoa Kỳ cho nên phải cắn răng chịu đựng áp lực từ Mỹ để ban hành lệnh cấm vận lên Nga. Nếu căng thẳng với Nga cứ tiếp tục leo thang, Nhật sẽ ở vào thế “lưỡng đầu thọ địch” nhưng không thể làm khác hơn được. Một khi đã nhờ Mỹ che chở về mặt an ninh thì không phải chỉ một mình Nhật, mà bất cứ quốc gia nào cũng phải hy sinh chủ quyền dân tộc. Ngày nào mà Nhật còn nương tựa vào Mỹ, ngày nấy Nhật sẽ phải đối đầu với Hoa Lục và Nga. Thực tế này không thể nào thay đổi được.

-CNN ngày 2/2/2018: “Báo cáo của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết Nga đang phát triển hỏa tiễn và thủy lôi trang bị vũ khí nguyên tử chống tàu ngầm và tàu chiến.”

Như vậy một hàng không mẫu hạm hay tàu ngầm trúng loại thủy lôi hay hỏa tiễn nguyên tử này, sẽ tan thành tro bụi. Ngoài ra Nga cũng đã chế tạo loại thủy lôi tàng hình khổng lồ nổ dưới biển, làm ngập lụt những hải cảng và vùng duyên hải của kẻ thù bằng sóng thần cao tới 500 bộ Anh (150 mét) chẳng như New York mà Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ gọi đây là “Vũ Khí Tận Thế”. Đệ III Thế Chiến nếu xảy ra, thật khủng khiếp.

-The Daily Beast ngày 2/2/2018: “ Một thông cáo của Bộ Ngoại Giao Nga cảnh báo công dân của họ khi du lịch ngoại quốc rằng cho dù chúng ta kêu gọi hợp tác giữa hai bên, nhưng Hoa Kỳ hiện nay đang truy lùng các công dân Nga để bắt giữ khắp thế giới.”

-Newsweek ngày 4/2/2018: “Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ gia tăng kho vũ khí nguyên tử để đối phó với những đe dọa từ Hoa Lục, nhưng Bắc Kinh nói rằng Hoa Thịnh Đốn đã phản ứng quá lố.”(The U.S. Says it Will Boost its Nuclear Arsenal in Response to a Threat From China, But Beijing Says Washington is Overreacting)

-The Daily Beast 5/2/2018: “Cả ngàn đàn ông, thanh niên xếp thành hàng sáu, diễn hành theo Đại Lộ Kreshchatyku, con đường chính của Thủ Đô Kiev. Một số của đơn vị tổ chức khá tinh vi này mặc quần áo rằn ri, một số mặc áo đen với bộ mặt che kín bằng mặt nạ trượt tuyết, chỉ lộ đôi mắt Họ phất cờ đen, với lời tuyên bố phổ biến trên các băng thu hình là “Chúng ta sẽ thiết lập trật tự cho Ukraine”. Ba năm sau chiến tranh, những cuộc diễn binh và tập họp biểu tình trên đường phố như thế này không còn lạ gì đối với người dân Ukraine; không có gì bất thường, và cả những dòng chữ “Đội Cảm Tử Quốc Gia” (National Squad) viết trên lưng những ngươi diễn hành, những kẻ cực hữu chủ trương bạo động liên tục thách thức chính quyền, đe dọa Tổng Thống Poroshenko khi đòi hỏi một cuộc cách mạng khác.”

Lịch sử chứng tỏ rằng khi đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng dai dẳng, thường xuất hiện một khuynh hướng “quốc gia cực đoan” theo kiểu Đức Quốc Xã.. Những nhóm này đòi hỏi chính quyền làm những việc nguy hiểm và không thể thực hiện được, chẳng hạn như tại Ukraine…đòi lấy lại Crimea và giết hết những người ly khai tại vùng Donbas, mở cuộc chiến tranh với Nga. Nếu thành phần ôn hòa suy yếu, họ sẽ nắm quyền như Hitler và thảm họa cho dân tộc sẽ xảy đến. Cái dở khóc dở cười của Ukraine là: Vì đây là một nền dân chủ cho nên không dám chống lại họ vì sợ “mất phiếu”. Còn theo họ thì sẽ gây thảm họa cho đất nước. Ô. Poroshenko đã là một chính trị “quốc gia cực hữu” rồi, nhưng còn phải sợ đám “siêu quốc gia cực hữu” này.

Theo Sputnik News ngày 6/2/2018: “Ô. Chervonenko cựu Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Ukraina nói rằng trước đây Ukraina là "cầu nối giữa châu Âu và phía Đông", nhưng hiện nay đất nước "đã phá vỡ chậu" ở phía Đông và đánh mất thị trường Nga, tự nguyện trao nó cho Ba Lan và Latvia. Ngày nay, các phần tử tự do tìm cách gây bất hòa giữa Kiev và các nước láng giềng phía tây. Bây giờ chúng tôi chỉ là nhà vệ sinh/cầu tiêu nông thôn khép kín của châu Âu.”

Khi đất nước bạn là nước nhỏ và là vùng trái độn giữa hai khối hay hai siêu cường mà bạn không có chính sách ngoại giao trung lập, đa phương để giữ yên đất nước, mà ngả nghiêng theo phe nào, sẽ là là một cuộc tự sát, gây thảm họa triền miên cho đất nước. Ukraina là vùng trái độn của NATO và Nga. Còn Việt Nam là vùng trái độn của Hoa Lục và Hoa Kỳ. Giả dụ Việt Nam ngả nghiêng theo Hoa Lục để Hoa Lục bao trùm ảnh hưởng lên Đông Nam Á và khống chế Biển Đông, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ đem HKMH áp sát bờ biển Việt Nam để gây áp lực, đồng thời cấm vận cũng như có thể tiến hành chiến tranh lật đổ để thành lập một chính quyền thân Mỹ hay ít ra trung lập tại đây. Còn nếu Việt Nam cho Mỹ đóng quân trên đất nước mình thì an ninh của Hoa Lục lâm nguy. Chắc chắn Hoa Lục sẽ mở một cuộc chiến. Cho dù Việt Nam thắng đi nữa, thì sẽ có cả triệu cô nhi, quả phụ, tử sĩ, đất nước đổ nát, năm mười năm sau chưa chắc đã hồi phục... rồi cuối cùng lại phải “làm lành” với “ông Trời Con” như Tổ Tiên đã làm: Thắng nó mà vẫn phải triều cống nó!

Ai có kế sách gì “bẻ cổ”, “bóp mũi” Hoa Lục rồi chia năm, xẻ bảy nó ra, xin gửi gấp cho Tòa Bạch Ốc để cho dân tộc Việt Nam ngàn đời sống trong yên bình, phát triển.

-AP ngày 9/2/2018: Thế Vận Hội Mùa Đông! Thịt Chó Thơm Phức Mại Vô! “Trong khi cả hành tinh để mắt nhìn về Pyeong Chang, Nam Triều Tiên trong hai tuần tới sẽ diễn ra cuộc tranh tài thế vận đẹp mắt, nhưng một thói quen xấu của một vùng đất Đại Hàn lại phơi bày ra trước mắt mọi người. Đó mà kỹ nghệ bán thịt chó! Khoảng hai triệu chú khuyển được nuôi ở những trang trại lấy thịt để làm món ăn (khoái khẩu) cho người dân Nam Triều Tiên. Chó được nuôi trong điều kiện ác độc, bị đánh hoặc bỏ đói trước khi làm thịt. Thói quen ăn thịt chó đã trở thành tập quán (thấm vào máu) của người Nam Triều Tiên và nhiều người tin rằng ăn thịt chó làm cường dương và khỏe mạnh.”

Quý ông/bà NamTriều Tiên ơi! Ông bà đã có “Sâm Cao Ly” nghe nói “bổ”lắm rồi sao lại còn cần thịt chó nữa? Ông bà đã xây dựng xong kinh tế và đã biến thành “Rồng, Cọp” nay cần xây dựng văn hóa và tình người. Thiếu văn hóa và thiếu tình người thì dù có là siêu cường kinh tế thì vẫn bị người ta coi thường. Tôi không có ý khuyên ông bà thương chó còn hơn thương người như ở Mỹ, nhưng khuyên ông bà bỏ cái thú ăn thịt chó ấy đi. Theo giáo lý nhà Phật giết trâu, bò, lợn, gà để ăn thịt đã là sát sinh. Nhưng giết chó, ngựa là giống

“ Khuyển mã chi tình” để ăn thì coi bộ dã man quá. Thế mới hay xây dựng kinh tế dễ hơn xây dựng con người. Vài ba thập niên một nước nghèo khổ như Trung Hoa có thể trở thành siêu cường về kinh tế. Nhưng có thể ngàn năm nữa chưa chắc Trung Hoa đã trở thành một quốc gia với những con người mẫu mực, đàng hoàng.

-Reuters ngày 10/2/2018: “Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã mời Tổng Thống Moon Jae-in của Nam Triều Tiên viếng thăm Bình Nhưỡng vào một ngày sớm sủa. Đây có thể là cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Nam-Bắc Triều Tiên trong vòng 10 năm. Tổng Thống Moon cũng có cuộc họp ngắn với em gái của Kim Jong Un được báo chí gọi đây là “công chúa” của Bắc Triều Tiên nhân Thế Vận Hội Mùa Đông đang diễn ra tại Nam Triều Tiên.

-CNN ngày 11/2/2018: “Một người vung kiếm, vạch mặt những người đi lễ nhà thờ tại Nam Dương, làm bị thương năm người. Trong số nạn nhân có một mục sư của nhà thờ. Nguồn tin cho biết giáo đoàn đang cầu nguyện thì kẻ tấn công xuất hiện tại Nhà Thờ Santa Lidwina ở Tỉnh Yogyakart của Đảo Java. Nhân viên an ninh của nhà thờ cố ngăn chặn kẻ tấn công nhưng y lao vào đám đông. Cảnh sát Nam Dương đã nổ súng khiến tay súng bị thương phải đưa vào bệnh viện.”

Tình hình Trung Đông:

-Tổng Hợp ngày 4/2/2018: “Một cuộc tấn công tự sát vào một căn cứ quân sự cũ ở tây bắc Hồi Quốc giết chết 11 binh sĩ trong đó có một sĩ quan và làm bị thương 13 người. Cuộc tấn công xảy ra vào ngày 3/2/2018 tại vùng phong cảnh đẹp Swat Valley nơi các sĩ quan đang chơi thể thao.”

-Fox News ngày 6/2/2018: “Pháo đài bay B-52 của Mỹ đã ném một số lượng kỷ lục loại bom có hướng dẫn xuống các vị trí của Taliban ở bắc A Phú Hãn trong 24 giờ qua. Cuộc ném bom trải thảm này là một phần trong chiến dịch tiêu diệt các cơ sở huấn luyện và nguồn sản xuất thuốc phiện. Cuộc không tập cũng nhằm hủy diệt các quân xa lấy được của Quân Đội Quốc Gia A Phú Hãn để biến cải thành công cụ đánh chất nổ. Tướng Nicholson- tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại A Phú Hãn nói rằng Taliban không còn đường ẩn nấp. Sẽ không có nơi an toàn cho bất cứ nhóm khủng bố nào dựa vào đó để tác hại và phá hủy đất nước này.”

Báo cáo của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết mỗi năm Hoa Kỳ chi ra 45 tỉ Mỹ Kim cho cuộc chiến A Phú Hãn. Thật kinh hoàng! Chỉ có Hoa Kỳ mới có thể chịu đựng được cuộc chiến kéo dài 17 năm với chi phí lên tới gần 800 tỉ mà chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”.

-VOA (Anh Ngữ) ngày 11/2/2018: “Các viên chức A Phú Hãn nói rằng bốn điệp viên nội tuyến đã giết chết 16 đồng nghiệp của mình sau đó bỏ trốn và gia nhập lực lượng Taliban ở nam Tỉnh Helmand.”

-Vào ngày 14/2/2018, US News & World Report loan tin, Taliban cho biết họ muốn chấm dứt chiến tranh A Phú Hãn bằng đối thoại nhưng cảnh báo rằng thiện chí mưu tìm hòa bình không có nghĩa họ đã mệt mỏi và cuộc chiến đấu của họ vẫn tiếp tục được duy trì cho dù sức mạnh của Hoa Kỳ có như thế nào. Chiến lược mạnh bạo hơn do Tổng Thống Donald Trump đưa ra trong đó có việc gia tăng oanh tạc bằng B-52 vào Tháng Tám đã đẩy lui lực lượng Taliban ở một vài khu vực và hai thủ phủ. Chiến dịch oanh kích của Hoa Kỳ và A Phú Hãn là nhằm khởi đầu tiến trình thương lượng để chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã 17 năm mà không bên nào có khả năng chiến thắng.”

Tình hình Biển Đông :

-Politico Magazine ngày 4/2/2018: ”Vào ngày 25/5/2016, Bộ Trưởng Ngoại Giao John Kerry xuất hiện ở Khách Sạn Rex nằm ở trung tâm Thành Phố HCM trong buổi lễ khởi công xây dựng Đại Học Fulbright Việt Nam. Trước đó, trong cùng chuyến công du, Tổng Thống Obama đã loan báo triển khai một dự án mà Ô. Kerry khởi xướng: Chính phủ Việt Nam đã cấp giấy phép cho Đại Học Fulbright Việt Nam- là đại học tư đầu tiên, tự trị, vô vị lợi và là đại học dạy về khoa học và kiến thức tổng quát (Liberal Arts). Chính phủ Hoa Kỳ sẽ cung ứng khoảng 40 triệu Mỹ-Kim cho dự án, cùng với 25 mẫu tây đất không phải trả tiền thuê do Thành Phố HCM hiến tặng. Vào ngày này, hai quốc gia chính thức tạo dấu mốc lịch sử. Trong bài diễn văn, Ô. Kerry nhớ lại đã ngồi tại quán rượu trên nóc Khách Sạn Rex trong dịp đi phép từ một căn cứ hải quân ở Châu Thổ Sông Mekong và phản ảnh bao đổi thay đã diễn ra. Trong thời kỳ chiến tranh, Khách Sạn Rex là địa điểm họp báo hằng ngày trong đó giới quân sự Hoa Kỳ tường thuật số xác chết được đếm trên chiến trường như một dấu hiệu thành công. Giờ đây, Đại Học Fulbright Việt Nam- một cơ sở giáo dục gợi hứng bởi truyền thống giáo dục Hoa Kỳ có thể tiêu biểu cho một bước tiến lớn trong bang giao Việt-Mỹ, một cơ hội cho hai đối thủ, chứng tỏ từ chiến trường, hai bên đã đi xa thế nào trong việc cùng xây dựng chung với nhau.”

-Reuters ngày 6/2/2018: “Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte vừa ra lệnh cấm tất cả các công cuộc khảo cứu khoa học của người ngoại quốc ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương, đông Luzon và hải quân sẽ xua đuổi các tàu không có thẩm quyền cho dù mới đây đã cho phép các nhà hải dương học Trung Quốc hoạt động ở đây. Hiện không có lời giải thích rõ ràng nào về sự trở mặt này của Ô. Duterte tính khí vốn bất thường, là người đã tạo mối bang giao nồng ấm với Hoa Lục, bề ngoài tỏ ra lôi kéo đầu tư, tín dụng và giảm nhẹ lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Vùng biển nói ở đây là Benham Rice mà năm 2014 Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố thuộc thềm lục địa của Phi Luật Tân. Năm ngoái Phi đã đặt cho cái tên mới là Philippine Rise.” Theo một nguồn tin khác, hình như quyết định được đưa ra sau khi có lời tuyên bố của một viên chức ngoại giao cấp thấp của một quốc gia nào đó (có thể là Hoa Lục) rằng Phi Luật Tân không hoàn toàn làm chủ toàn khu vực này.

-US News ngày 6/2/2018: “ Phát ngôn viên Bộ Thương Mại Căm Bốt cho biết họ đang nghiên cứu đề nghị của Trung Quốc là hai bên sẽ dùng đồng Nguyên trong giao dịch thương mại thay vì dùng Mỹ Kim- một dấu hiệu gia tăng mối liên hệ ngoại giao.”

Từ năm 2013 Úc Đại Lợi và Hoa Lục cũng đã thỏa thuận dùng đồng Nguyên và Úc Kim trong thương mại song phương mà không cần đồng Mỹ Kim.

-Reuters ngày 6/2/2018: “Phi Luật Tân đã ký một thỏa hiệp với Gia Nã Đại để mua 16 trực thăng chiến đấu trị giá 233.36 triệu Mỹ Kim khi quân đội nước này chuẩn bị gia tăng những cuộc hành quân chống lại nhóm Hồi Giáo và phiến quân cộng sản. Loại trực thăng Bell 412EPI sẽ được giao vào đầu năm tới khi Tổng Thống Duterte tái tập trung vào việc hiện đại hóa quân đội để đối phó với những đe dọa từ trong nước khi mà các nhóm Mao-ít và nhóm Hồi Giáo cực đoan ủng hộ Nhà Nước Hồi Giáo nỗ lực tập trung lực lượng.”

-Reuters ngày 9/2/2018: “Trong chuyến viếng thăm Căm Bốt, Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Carl Risch nói rằng Căm Bốt đã tỏ ra giúp đỡ kể từ Tháng 12 trong việc nhận người bị tống xuất về nước.

Vào Tháng Chín, Hoa Kỳ đã ngưng cấp nhập cảnh (Visa) cho nhân viên ngoại giao Căm Bốt và gia đình sau khi Phnom Phenh từ chối nhận những người phạm tội hay nhập cảnh quá hạn bị Hoa Kỳ trục xuất.”

-US News & World Report ngày 9/2/2018: “Một người đàn bà ném chiếc giày vào tấm bảng có vẽ hình Thủ Tướng Hun Sen đã bị bắt sau khi bị Thái Lan trục xuất, trong khi Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ nghe nói là đã công nhận bà này là người tỵ nạn. Cảnh sát Kampon Speu nói rằng bà Sam Sokha đã về tới Căm Bốt và bị đưa tới đây để thụ án hai năm tù.”

-Hindustantimes.com ngày 9/2/2018:” Hoa Lục vừa triển khai tiêm kích Su-35 tối tân nhất mới mua của Nga với nhiệm vụ tác chiến trong khu vực còn đang tranh chấp ở Biển Đông để thách thức Hoa Kỳ tái tuần tra trên không và dưới biển để xác định quyền tự do hàng hải cũng như không lưu trong vùng.”

-The Telegraph ngày 13/2/2018: “Bắc Kinh cảnh cáo Anh khơi mào rắc rối sau khi Anh cam kết gửi tàu chiến tới vùng trung tâm của cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Gavin Williamson nói rằng Anh sẽ phái Tuần Dương Hạm Sutherland săn tầu ngầm đi vào vùng biển này trên đường từ Úc Châu trở về Anh để khẳng định quyền tự do hàng hải.”

-Reuters ngày 14/2/2018: “Tòa Bạch Ốc cho biết, ngày hôm qua, Tổng Thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ Tịch Việt Nam Trần Đại Quang, hai bên đã thảo luận về tình hình an ninh của khu vực, gia tăng mối liên hệ quốc phòng song phương và ngoại thương. Cuộc nói chuyện diễn ra trước chuyến viếng thăm Đà Nẵng của HKMH Carl Vinson vào Tháng Ba tới đây- chuyến viếng thăm đầu tiên của một HKMH Hoa Kỳ sau chiến tranh và là dấu hiệu mạnh mẽ về sự gia tăng liên hệ quốc phòng giữa hai bên.”

Nhận Định :

Trong lúc cuộc chiến chống Nhà Nước Hồi Giáo gần như kết thúc, một phần lớn lãnh thổ Syria đã đi ổn định thì Syria bỗng nhiên trở thành chiến trường của các cường quốc với sự can dự sâu hơn của:

-Hoa Kỳ chủ trương lật đổ chế độ của Ô. Assad hay ít ra chia cắt lãnh thổ Syria để làm suy yếu đất nước này để Syria không còn là nguy cơ cho Do Thái về lâu về dài.

-Nga dù thiệt hại nặng nề nhưng quyết tâm bảo vệ chế độ của Ô. Assad để duy trì căn cứ hải quân Tartus – căn cứ duy nhất của Nga nằm ở Địa Trung Hải.

-Việc Hoa Kỳ xây dựng và hỗ trợ, chiến đấu bên cạnh lực lượng người Kurd ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra một khu vực an toàn hay vùng tự trị cho người Kurd khiến an ninh của Thổ lâm nguy. Thổ đã tiến quân vào bên trong lãnh thổ Syria bằng Chiến Dịch Cành Ô-liu kéo dài hơn hai tuần lễ để tiêu diệt lực lượng người Kurd. Chưa biết cuộc chiến còn kéo dài bao lâu và hệ quả của nó ra sao.

-Do Thái bắt đầu oanh kích sâu vào lãnh thổ Syria với lý do sự hiện diện của chí nguyện quân Ba Tư khiến đe dọa an ninh của Do Thái.

-Pháp cũng muốn “ăn có” theo đuôi Mỹ và cũng muốn nhảy vào khi tuyên bố rằng Pháp sẽ oanh kích Syria nếu có bằng chứng Ô. Assad sử dụng vũ khí hóa học.

Trong những này qua tình hình Syria diễn biến vô cùng rất phức tạp như sau:

-Fox News ngày 1/2/2018: “Sau khi tổng thống Pháp cảnh cáo cuộc xâm lăng của Thổ vào khu vực người Kurd ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ phản công lại và gọi đây là sự ‘xỉ nhục’ Thổ. Ngoại Trưởng Thổ Mevlut Cavusoglu nói rằng Pháp không có tư cách dạy một bài học cho Thổ về cuộc tấn công vươt biên giới, ý muốn nhắc nhở quân đội Pháp đã can thiệp vào Algerie và những khu vực khác ở Phi Châu.” Sau phản ứng giận dữ của Thổ Nhĩ Kỳ, dường như Tổng Thống Macron đã dịu giọng trở lại.

Pháp rất hung hăng với các nước nhỏ, nhưng lại yếu hèn khi đối đầu các cường quốc khác (đã từng đầu hàng Đức Quốc Xã và đầu hàng Nhật Bản ở Đông Dương trong Đệ II Thế Chiến) và thường “theo đóm ăn tàn” để Mỹ hỗ trợ cho các chiến dịch đem quân vào các thuộc địa cũ của Pháp ở Phi Châu. Pháp có thể bắt nạt Syria nhưng không thể bắt nạt Thổ. Theo tôi, nên loại Pháp ra khỏi 5 quốc gia thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ và thay thế bằng Ấn Độ để Hội Đồng Bảo An LHQ có quyết định trung thực hơn.

-VOA (Anh Ngữ) ngày 1/2/2018: “Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực phía đông Syria để kiềm chế lực lượng người Kurd đòi ly khai sẽ gia tăng tốc độ hồi hương của người Syria tỵ nạn tại Thổ. Thế nhưng người Kurd lo sợ việc hồi hương sẽ tạo ra sự thay đổi về thành phần dân số để thiết lập một hành lang an toàn khi người hồi hương thuộc hệ phái Sunnis được định cư tại vùng có ít người Kurd, khiến làm suy yếu lực lượng YPG (Kurdish People’s Protection).

-Washington Post ngày 1/2/2018: “Lực lượng của chính phủ Syria tiến quân vào căn cứ địa của phe đối lập khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu vào 14 cây số của thị trấn Saraqeb, Tỉnh Idlib là căn cứ lớn nhất của phiến quân.” Vào ngày 3/2/2018, Reuters cho biết những đợt không kích của không quân Syria đã giết chết 28 người ở các khu vực Idlib, Hama và Aleppo.

-New York Post ngày 5/2/2018: “Một phi cơ chiến đấu Sukhoi-25 của Nga bị bắn rơi trên khu vực của phiến quân gần Idlib, bắc Syria. Phi công đã nhảy dù ra khỏi máy bay giữ lúc phiến quân bắn lên. Khi rơi xuống đất an toàn, viên phi công đã dùng khẩu súng lục giết chết hai phiến quân rồi mở lựu đạn tự sát . Nga đã trả đũa bằng những cuộc oanh kích, giết chết 30 phiến quân sau khi phi cơ bị bắn hạ.

-AP ngày 3/2/2018: “Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại 8 binh sĩ trong những cuộc giao tranh ở khu vực Afrin kể từ khi mở chiến dịch Cành Ô-liu, nâng tổng số thiệt hại lên 13.” Theo Reuters ngày 6/2/2018, Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Hoa Kỳ đi ngược lại lợi ích của Thổ, Ba Tư và có thể cả Nga tại vùng bắc Syria khi họ cung cấp vũ khí cho khu vực kiểm soát bởi lực lượng người Kurd. Như thế Thổ gần như thiên về lập trường của Nga và Ba Tư.” Ngày 15/2/2018, trên đường đi Jordanie, Ô. Tillerson nói rằng Thổ vẫn là đồng minh của Hoa Kỳ và NATO, vẫn là người hợp tác quan trọng trong khu vực của chúng tôi và chúng ta cần tìm cách để làm việc chung một hướng. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ không làm mất lòng Thổ nhưng chưa biết có từ bỏ kế hoạch xây dựng lực lượng cho người Kurd hay không.

- Reuters ngày 7/2/2018: “Bộ trưởng ngoại giao Pháp đòi hỏi quân tình nguyện Ba Tư kể cả các chiến binh Hezbollah phải rời khỏi Syria và nói thêm Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư đã vi phạm luật pháp quốc tế vì hành động quân sự tại đây.”

-UPI ngày 8/2/2018: “Giới quân sự Hoa Kỳ cho biết họ đã tiêu diệt hơn 100 binh sĩ Syria vào ngày hôm nay sau khi họ tấn công vào lực lượng thuộc liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đang chiếm đóng Syria dù không có sự khiêu khích. Một phát ngôn viên quân sự Hoa Kỳ nói Hoa Kỳ đã tung ra những đợt không kích và pháo kích sau khi lực lượng chính phủ tấn công một doanh trại thuộc Lực Lượng Dân Chủ Syria- một đồng minh của Hoa Kỳ tại Khusaham, Syria.”

-AP ngày 10/2/2018: “Quân Do Thái bắn rơi một máy bay không người lái của Ba Tư đã xâm nhập vào đất nước họ trước khi phóng ra một cuộc tấn công với quy mô lớn vào hơn chục mục tiêu ở bên trong lãnh thổ Syria. Do Thái gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng và thường xuyên vào lãnh thổ Do Thái. Giới chức quân sự Do Thái nói rằng máy bay của họ đã phải đối đầu với lưới phòng không dày đặc của Syria khiến hai phi công phải bỏ chiếc F-16 cho rớt ở bắc Do Thái. Một phi công bị thương nặng, còn phụ phi công bị thương nhẹ.”

-Reuters ngày 10/2/2018: “Tổng Thống Erdogan của Thổ cho biết một trực thăng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bị lực lượng người Kurd YPG bắn rơi ở bắc Syria, hai binh sĩ tử nạn.”

Từ những diễn biến trên, AP ngày 14/2.2018 đã đưa ra nhận định như sau: “Tổng Thống Assad của Syria và đồng minh đang nỗ lực tiến tới chiến thắng cuối cùng và cuộc chiến chống Nhà Nước Hồi Giáo gần chấm dứt thì một mặt trận mới lại nổ ra, có thể là cuộc đụng độ lớn hơn giữa các cường quốc trên thế giới. Trong lúc những khu vực lớn của đất nước đã ổn định cho thấy hình ảnh chiến tranh đã tan dần nhưng xung đột lại nổ ra dữ dội tại các vùng khác, giết chết cà ngàn người trong một cuộc đổ máu không sao tiên đoán được. Hoa Kỳ, Do Thái và Thổ Nhĩ Kỳ đã can dự sâu vào cuộc chiến để bảo vệ quyền lợi của họ trong một trật tự mới cho Syria.”

Đào Văn Bình

(California ngày 15/2/2018)