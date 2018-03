Trần KhảiÔng là một nhạc sĩ tài năng, thơ mộng. Ông là một Đại tá quân lực VNCH. Ông là một người tù cả thập niên dưới chế độ CS. Và ông bị công an bao vây cho tới ngaỳ cuối cuộc đời. Nhưng tư cách của ông không gì bẻ gãy nổi. Ông đã chọn cách sông lặng lẽ trong bóng mờ lịch sử... Và tận cùng, dòng nhạc của ông chắc chắn sẽ trường tồn hơn chế độ CSVN. Ông mất tự do, nhưng âm nhạc của ông đã cất cánh bay xa hơn những bức tường, vượt qua những hàng rào, lơ lửng trên các tầng mây... nơi không có sức mạnh công an nào ràng buộc nổi.Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vừa mới ra đi. Nguyễn Văn Đông (1932 – 2018) nguyên là một sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Đại tá. Ông là một nhạc sĩ người Việt nổi tiếng trước năm 1975, với các ca khúc "Chiều mưa biên giới", "Sắc hoa màu nhớ"... Một số bút danh khác của ông là Phượng Linh, Phương Hà, Vì Dân và Đông Phương Tử...Tấm lòng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông với quê nhà không gì che khuất. Nơi đây, chúng ta ghi lại lời 3 ca khúc tiêu biểu của ông để tưởng nhớ và biết ơn: Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp, Lá Thư Người Lính Chiến, Anh.***Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp LớpTác giả: Nguyễn Văn ĐôngCòn đây giây phút nàyCòn nghe tiếng hát, nụ cười xinh tươiCòn trong ánh mắt, còn cầm tay nhauNgày mai xa cách nhauMột người gối chiếc cô phòng,Còn người góc núi ven rừng, chân mây đầu gió ...Còn đây đêm cuối cùngNhìn em muốn nói chuyện người Kinh KhaNgại khơi nước mắt, nhạt nhòa môi emNgười đi giúp núi sông ...Hàng hàng lớp lớp chưa vềNgười người nối tiếp câu thề dành lấy quê hươngHỡi người anh thương, chứa trọn thề ướcNhưng tình đất nước đâu phải khi cho mìnhDệt mộng thắm kết uyên ươngPhương trời anh đi, xa xôi vạn lýĐêm nằm gối súng, chung ánh trăngNhưng đôi đường ly cách trong tình thươngVà xin em hiểu rằng,Dù nơi chiến tuyến mịt mờ mưa bay,Lòng anh vẫn nhớ tình người hôm nayĐời dâng cho núi sôngLòng này thách với tang bồngĐừng sầu má thắm phai hồng, buồn lắm em ơi ...Còn đây giây phút nàyCòn nghe tiếng hát dập dìu bên hoa,còn trông bóng dáng người mình thương yêuNgày mai xa cách nhauMột người góc núi chân đèo,còn người đối bóng cô phòng, đêm đông lạnh lẽoCòn đây đêm cuối nàyĐàn ai réo rắt nhạc lòng chia lySợ khi nước mắt buồn người ra điĐường mây chân núi xaDù ngàn nắng lửa mưa dầu, lòng người vẫn quyết không đâu, dành lấy mai sauHỡi người anh thương, chứa trọn thề ướcnhưng tình đất nước ôi lớn lao không đành lòngDệt mối thắm duyên đầu riêng tưPhương trời anh đi . . . xa xôi vạn lýĐêm nằm gối súng, trông ánh trăngCho người này gợi nhớ thương người kiaVà xin em hiểu rằng, người đi giúp nước nào màng danh chiCầu cho đất nước vượt ngàn gian nguylòng anh vẫn nhớ tình người hôm nayĐời dâng cho núi sông ...Lòng này thách với tang bồngĐừng làm má thắm phai hồng, buồn lắm em ơi ...***Lá Thư Người Lính ChiếnTác giả: Nguyễn Văn ĐôngMẹ ơi lời tâm thư gói trọn tình con viết từ chiến trườngmẹ ơi sầu lo chi tóc già bạc phơ xót xa lòng conmẹ ơi đàn em thơ vắng người anh trai có còn khóc hoàimẹ ơi vợ hiền con có còn chăm lo luống khoai tháng ngàyĐời lính thân con nề chixót mẹ già chiều quê gió Đông sangVà nhớ thương.. thương người emcưới nhau về ngày vui khóc biệt lyMẹ ơi cầu xin cho xóm làng quê hương xóa mờ chiến trườngĐồng bào ta cùng thương nhau.. xóa hận thù đi.. lấp đi đường ranh giớiMẹ ơi và con trai của mẹ ngày mai sẽ về.. sẽ vềMẹ ơi.. mẹ hiền ơi.. chớ buồn vì con nước non chưa tròn***AnhTác giả: Nguyễn Văn ĐôngAnh nhớ gì không anh?những trai hùng đi giúp non sôngTrên bốn ngàn năm qua,dải sơn hà đôi phen thạch mãGỗ đá còn gian lao,tiếng anh hào muôn thuở hơn nhauGiữa cao trào thế giới dâng mautựa ngàn sóng tuôn bờ đại dương.Anh nhớ gì không anh?những anh tài phiêu lãng phương xaVui sướng gì đâu anh,chốn quê người vui riêng hạnh phúcChim Bắc cành phương Nam,há chi người ơn nghĩa thâm sâuLúc cơ cầu ta có bên nhauCùng chung một tiếng nói yêu Việt Nam.Ôi nước mắt dân hờiThành quách một thời tan tànhLệ bởi đâu?Sao ta nỡ xa taXẻ đôi sơn hàCho Bắc - Nam mình xa cách nhau.Anh nhớ gì không anh?giữa Thanh bình hay lúc Gian nguyXin hết lòng chung lo bản dư đồ ông cha nhọc khóTrên bước đường tương lai,kết tâm đồng một dải non sôngBắc - Nam cùng dòng giống tinh anhTrời Đông một cõi núi sông Việt Nam.Trời Nam một cõi minh châu trời Đông.