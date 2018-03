Năm Mới Ở Chùa Ngọc Hoàng

(Xem: 30)

Việt Nam có 6 nhóm hàng xuất cảng đạt trị giá kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên tính hết tháng 2 theo thông tin ước tính Tổng cục Hải quan vừa đưa ra. Báo Hải Quan viết rằng kết quả trên tăng thêm một nhóm so với 2 tháng đầu năm 2017. Mặt hàng mới đạt trị giá "tỷ USD" là thủy sản - ngành hàng xuất cảng lớn nhất của ngành nông nghiệp. Trong tháng 2, trị giá xuất cảng của nhóm hàng này đạt 420 triệu USD, giảm 37,3% so với tháng trước. Qua đó nâng tổng kim ngạch xuất cảng trong 2 tháng đầu năm lên 1,1 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.