LHQ Nghe: VC Siết Kỹ Nhân Quyền

LIÊN HIỆP QUỐC -- Bạn tin rằng chính phủ Hà Nội tôn trọng nhân quyền của người dân VN?Vậy mà trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư 28/2/2018, nhà nước CSVN tự khoe là tôn trọng nhân quyền toàn dân.Baả tin TTXVN ghi rằng vào sáng 28/2 tại Geneva (Thụy Sĩ) đã diễn ra Phiên thảo luận chung của Hội nghị cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp thường kỳ lần thứ 37 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia phiên họp.TTXVN viết:“Đại sứ Dương Chí Dũng khẳng định Việt Nam thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế, trong đó có việc hoàn thành Báo cáo quốc gia Công ước quốc tế về chống tra tấn, Công ước về quyền dân sự và chính trị, triển khai các khuyến nghị đã chấp thuận theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 2 và chuẩn bị cho báo cáo tại chu kỳ 3.”Trong khi đó, thông tấn RFA (Đài Á Châu Tự Do) từ thủ đô Hoa Kỳ ghi rằng một phúc trình về nhân quyền vừa được ‘Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người’ trụ sở tại Paris, Pháp công bố ngày 28 tháng 2 tiếp tục lên án biện pháp tấn công có phối hợp đối với các quyền tự do căn bản tại Việt Nam.Phúc trình 36 trang mang tên ‘Không gian bị thu hẹp: Đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ hai của Cuộc Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát’ đúc kết một trong những đợt đàn áp tệ hại nhất trong những năm gần đây tại Việt Nam đối với giới bảo vệ nhân quyền, bloggers và các tín đồ tôn giáo.Phúc trình nêu ra tình trạng leo thang bắt bớ, bỏ tù, kết án tùy tiện và công an bạo hành người biểu tình ôn hòa, cư xử côn đồ nơi tạm giam, gia tăng án tử hình và tăng cường nền ‘pháp trị’- thông qua nền pháp lý hạn chế không gian hoạt động của các xã hội dân sự và hình sự hóa việc thực thi những quyền con người cơ bản.Phúc trình được công bố vào thời điểm mà các vụ bắt bớ và biện pháp kết án nặng nề các nhà bất đồng chính kiến gia tăng với tốc độ được gọi là đáng sợ.Thống kê nêu ra trong phúc trình cho thấy chỉ riêng từ ngày 23 tháng giêng năm 2018 cho đến nay ít nhất 16 nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập bị các phiên xử có động cơ chính trị kết án tù tổng cộng đến 95 năm rưỡi.Phúc trình nêu rõ tình trạng đàn áp nặng nề không chỉ là hệ quả của sự lạm dụng và tàn ác ở cấp địa phương, mà còn là do quyết sách cố ý từ các cấp cao hơn trong đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước.Theo nhận định thì Bộ Luật Hình Sự được sửa đổi của chính phủ Hà Nội, trái với những cam kết của Việt Nam đưa ra tại Cuộc Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát (UPR).Khái niệm mơ hồ ‘đe dọa an ninh quốc gia’ vẫn là ‘xương sống’ của chính sách và thực hành của Việt Nam liên quan đến biện pháp đàn áp có tổ chức các tiếng nói bất đồng chính trị và tôn giáo.Quan ngại cũng được nêu ra trong phúc trình về tình trạng gia tăng việc sử dụng bạo lực, thường do những thành phần côn đồ do chính quyền thuê, nhằm gây nên bầu không khí sợ hãi khiến cho giới hoạt động không còn tham gia vào các công việc chung, hoặc bảo vệ các quyền của bản thân họ hay của những người khác.Phúc trình vừa công bố dành một phần nêu ra biện pháp tấn công có phối hợp vào quyền tự do Internet mà chính phủ Hà Nội tiến hành do hai ngành quân đội và công an đi đầu. Cụ thể là Cục An Ninh Mạng thuộc Bộ Công An, mang bí số A68 hay ‘Lực Lượng 47’ với hơn 10 ngàn người thuộc Bộ Quốc Phòng.Trong khi đó, thông tấn Pháp RFI từ Paris ghi nhận rằng Tổ chức RSF phản đối Việt Nam bắt cóc blogger Đoan Trang.Hai tuần sau khi nhận giải thưởng quốc tế Homo Homini (Một người vì nhiều người), đêm 23 rạng sáng 24/02/2018, trong lúc đón Tết với mẹ, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị công an Hà Nội đến tận nhà bắt đi. Sau một ngày bị câu lưu và tra hỏi về quyển sách «Chính trị bình dân», blogger nhân quyền hiện bị giam lỏng tại gia. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Hà Nội.Trong một bản thông cáo phổ biến ngày 27/02/2018, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới cho biết blogger Phạm Đoan Trang đang ở trong tình trạng bị giam lỏng tại gia: điện, internet bị cắt, công an bố trí người canh gác bên ngoài.RFI viết: “Theo nhận định của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, «chính quyền Việt Nam không còn ngụy trang chính sách đàn áp tự do báo chí dưới lớp sơn tư pháp. Sự kiện bắt giữ một nhà báo được quốc tế công nhận lòng dũng cảm cho thấy chính quyền Việt nam tiến thêm một bước trong chính sách bóp nghẹt các tiếng nói tự do». RSF kêu gọi Nghị Viện Châu Âu đình hoãn việc phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại với Việt Nam.”