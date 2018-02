Linh Mục Đặng Hữu Nam Đổi Giáo Xứ

HANOI -- Đi đầu trong cuộc chiến vì môi trường sạch, Linh mục Đặng Hữu Nam trở thành một mục tiêu để nhà nước CSVN cô lập...Bản tin RFA kể rằng Linh mục Đặng Hữu Nam đã bị thuyên chuyển nhưng cho biết rằng Linh mục sẽ tiếp tục bảo vệ các nạn nhân Formosa dù bị thuyên chuyển...Trong khi đó, bản tin VOA ghi lời Giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp rằng việc thuyên chuyển của Linh mục Đặng Hữu Nam không phaả do áp lực.Bản tin RFA ghi nhận rằng Linh mục Đặng Hữu Nam, phụ trách giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An vừa nhận được quyết định thuyên chuyển sang phụ trách giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên thành, tỉnh Nghệ An hôm 7/2. Ông là người đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền về việc giải quyết thảm họa môi trường Formosa. Ông cũng đã từng bị báo chí nhà nước lên án là người kích động giáo dân và yêu cầu ông phải bị thuyên chuyển đi nơi khác. Nhân dịp này đài Á Châu Tự Do có cuộc phỏng vấn ngắn với linh mục Đặng Hữu Nam về quyết định thuyên chuyển mới. Trước hết linh mục Đặng Hữu Nam cho biết hoàn cảnh ông nhận được quyết định như sau:Bản tin RFA ghi cuộc đôi thoại, trích:“Đặng Hữu Nam: trước đấy một tuần thì có nghe thống báo của Đức Giám mục là sẽ bổ nhiệm, thuyên chuyển đi chức khác. Vào ngày mùng 7 tháng 2 tức là vào ngày 23 Tết thì hôm ấy là tất niên của Giáo phận. Các linh mục trong toàn Giáo phận về bên Tòa Giám để tất niên. Sau buổi tất niên đấy thì Ngài cho bằng bổ nhiệm để đến Giáo xứ Mỹ Khánh và tất cả các thủ tục đều làm xong trong ngày 23 đấy. Nhưng rồi vì sau những ngày đó là Tết truyền thống cho nên tất cả mọi sự em vẫn im lặng để cho người dân ăn Tết để khỏi xáo trộn trong Giáo xứ. Hôm nay, sau khi những ngày nghỉ Tết đã xong và với lệnh của Đức cha phải đi sớm thì em cũng cố sắp xếp để đến với Giáo xứ mới sớm hơn và sẽ rời xa Giáo xứ Phú Yên nầy sớm hơn.RFA: Ông có biết nguyên nhân vì sao có quyết định thuyên chuyển này không?Đặng Hữu Nam: Ở Giáo phận Vinh thì không có hạn định là bao nhiêu năm của một linh mục coi xứ. Ở đây, chúng ta cũng biết là theo nguyên tắc thì Giám mục Giáo phận có quyền thuyên chuyển và bổ nhiệm các linh mục đi đến các Giáo xứ, các nhiệm sở khác trong từng thời kỳ và tùy theo mục vụ của Giáo xứ và Giáo phận. Đó là nguyên tắc. Còn trong vấn đề của em ngày hôm nay, chúng ta cũng biết trước đó bên nhà cầm quyền không chỉ bằng văn bản giấy tờ mà còn trực tiếp yêu cầu và làm sức ép lên Đức cha Phao-lô Nguyễn Thái Hợp. Họ đã công khai làm điều đó là yêu cầu trục xuất Linh mục Đặng Hữu Nam ra khỏi địa bàn của tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, họ yêu cầu là cùng lắm thì đưa đi chỗ khác chứ không thể để tại Giáo xứ Phú Yên vì nó có môi trường Formosa và người dân Phú Yên làm ngư nghiệp. Và họ không chỉ nhiều lần ép lên Hội đồng Bề Trên của Giáo phận, Vinh mà cón ép lên Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thậm chí, họ còn vươn vòi đến cả Vatican. Chúng ta đã thấy họ công khai nói đến điều đó rất nhiều lần. Việc ngày hôm nay em nhận bằng bổ nhiệm đến một Giáo xứ khác thì em không bình luận gì ngoài việc là em vâng lời vì Giám mục Giáo phận có toàn quyền để quyết định điều nầy. Giáo xứ là của Giám mục và chúng em là linh mục thì chúng em sẽ vâng lời theo quyết định của Giám mục. Còn vấn đề như thế nào thì người ra quyết định đấy mới có thể trả lời cho chúng ta chính xác được. Với em là người vâng lời để làm trong chương trình, bổn phận cũng như vai trò của người linh mục.RFA: Ông có chuẩn bị gì cho những thuận lợi và khó khăn sắp tới ở giáo xứ mới?Đặng Hữu Nam: việc truyền giáo ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ có những khó khăn và thuận lợi và nói chung tại Việt Nam chúng ta ở đâu cũng vậy, vì môi trường chính trị ở Việt Nam không tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo, đặc biệt người ta coi công giáo là kẻ thù số 1 của chế độ vậy thì đi bất cứ nơi đâu cũng gặp khó khăn...”Bản tin VOA ghi nhận rằng, trích:“Hôm 21/2, Giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp nói với VOA rằng quyết định bổ nhiệm linh mục Đặng Hữu Nam do ngài ký hôm 7/2 không chịu áp lực từ phía chính quyền:“Không. Hàng năm chúng tôi đều bổ nhiệm nhiều lần khác nhau và không có chuyện gì cả. Đó là vấn đề của chúng tôi.”Hôm 21/2 linh mục Đặng Hữu Nam nói với VOA rằng có sức ép công khai từ phía chính quyền trong suốt hai năm ông hỗ trợ nạn nhân thảm họa môi trường Formosa:“Trong hai năm qua do đồng hành cùng các nạn nhân của Formosa, chính quyền đã công khai áp lực, ra yêu cầu bằng văn bản và trực tiếp, không chỉ trực tiếp yêu cầu Giám mục giáo phận Vinh mà còn lên Hội đồng Giám mục Việt Nam, và thậm chí còn tới tận Vatican để gây áp lực.”Mặc dù vậy, với suy nghĩ việc bổ nhiệm một linh mục sang một giáo xứ khác là việc bình thường, linh mục Nam nói ông luôn luôn “vâng lời” và không thấy có vấn đề gì “phiền hà” trong quyết định thuyên chuyển này...”