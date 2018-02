Hội Thánh Tin Lành Tacoma Đón Tết Nguyên Đán

(Xem: 176)

(Viet Báo- Vi Anh) -- Nhơn dịp Tết Mậu Tuất, Cựu Đại Tá Mỹ Gene Castagnetti hồi hưu, Cựu Giám Đốc Nghĩa Trang Thái Bình Dương (National Memorial Cemetery the Pacific), đương kiêm Cố vấn ( do Bộ Trưởng Lục Quân chỉ định)cho Nghĩa Trang Quốc gia Arlington (Arlington National Memorial Cemetery- ở Thủ đô Mỹ Washington DC ) và phu nhân là Bà Ngọc Nhung, dẫn chương trình cho Hawaii TV đến Little Saigon viếng Nghĩa trang Quân Cán Chính VNCH trong hai ngày.