Xuân Tha Hương

Thái Minh Trung, M.D.Đối với người Việt Nam, Tết gợi lên nhiều hình ảnh tốt đẹp. Nước Việt Nam đã trải qua chiến tranh triền miên, hàng ngày người dân chứng kiến cảnh khói lửa. Giàu sang và thanh bình là một cái gì đó rất hiếm. Tuy nhiên trong hoàn cảnh khó khăn đó, dân tộc ta rất giàu, đó là giàu tình yêu. Đúng vậy, Tết là biểu hiện của tình yêu. Đây không phải là tình yêu lứa đôi của ngày Valentine mà tình yêu này rất rộng rãi, xuyên qua mọi giới hạn.Tình yêu đó bao gồm tình yêu thiên nhiên. Mỗi độ Xuân về, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tiềm thức của chúng ta là chợ hoa.. Hoa cúc, hoa mai với màu vàng tiêu biểu. Màu vàng tượng trưng cho ánh sáng mặt trời, hy vọng của một ngày mai tốt đẹp hơn. Người dân Việt Nam rất gắng liền với thiên nhiên. Đa số người Việt Nam làm nghề nông hay nghề chài, vì đất nước ta ven biển và có nhiều ruộng đất phì nhiêu nhờ phù sa của 2 con sông chính là sông Hồng và sông Cứu Long (Mekong). Làm 2 nghề đó thì phải biết lắng nghe thời tiết và nhịp điệu của mùa màng. Chính vì thế người Việt Nam chúng ta rất gần gũi với thiên nhiên và thiên nhiên lúc nào cũng có sự hiện diện trong những phong tục ngày Tết như mâm ngũ quả và hoa quả để trong nhà.Tình yêu của ngày Tết cũng là tình yêu gia đình. Tết là thời gian mà người ta ngưng mọi công việc và những người con làm xa sum họp về một nơi là nhà của cha mẹ. Đó là nơi mà họ cảm nhận được tình yêu đầu đời dưới ánh mắt chăm sóc và trìu mến của cha mẹ. Cuộc sống buôn chảy có thể làm họ quên đi cảm giác yêu thương, nhưng khi trở về ngôi nhà xưa thì nguồn tình yêu bỗng nhiên được khơi dậy. Đứa trẻ hồn nhiên được hồi tỉnh trong tinh thần sỏi đá của người đã từng trải. Đứa trẻ trong tâm hồn bổng nhớ lại những bộ quần áo mới do mẹ dành dụm tiền trong năm để mua cho nó, nhớ lại những bao lì xì đỏ. Thế là nó sẽ có tiền đi chơi bầu cua cá cọp. Đúng rồi đó, Tết là ngày mà mọi người được hưởng tình yêu.Khi thấy dáng người con từ xa, đôi mắt mờ của người mẹ già bổng sáng rực lên. Qua cái màng mờ của bịnh đục thủy tinh thể (cataract), bà vẫn nhìn ra tướng đi của người con. Bà mừng rỡ cười lên. Chồng bà nhìn nét mặt nhăn nheo diễn tả niềm vui sum họp bỗng nhiên thấy vợ mình thật đẹp hôm nay. Tình yêu của ngày Tết đã vượt qua được thời gian khắc nghiệt và đem con người về dòng sông êm đềm của tuổi thơ, nơi đó họ sẽ trẻ mải không già.“Mồng một thì Tết mẹ chaMồng hai Tết chú, mồng ba Tết thầy”Tết cũng là biểu tượng của thanh bình. Nước Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh tàn phá qua nhiều thế hệ, thế chiến thứ 2, chiến tranh thuộc địa với người Pháp, rồi chiến tranh Việt Nam (Việt Nam war) gần đây nhứt. Trong chiến tranh người dân Việt Nam vẫn cố gắng tìm cách ngưng chiến trong ngày Tết để mọi người có cái cảm giác ngắn ngủi của sự thanh bình trong ngày đầu năm. Đa số quân nhân được nghỉ phép về thăm gia đình. Vợ lính sẽ được sum họp với chồng trong 3 ngày Tết. Những người con tha phương trở về ngôi nhà xưa để thờ cúng, viếng mộ ông bà.“Đi đâu mặc kệ đi dâuĐến ngày giỗ Tết phải mau mà về“Đối với mọi người trong mọi tầng lớp xã hội, Tết là ngay nghỉ. Nghỉ làm, nghỉ học và nghỉ lo lắng bồn chồn. Đây là giai đoạn chuyển mùa của thiên nhiên đưa đến một chu kỳ mới. Người ta hy vọng cuộc đời sẽ có sự đổi mới tốt đẹp. Những phong pháo đỏ nổ tí tách để xua đuổi tà ma, là những cái xui tạo nhiều lo âu. Màu đỏ tượng trưng cho dòng máu sinh lực. Những gì làm cho ta uất ức thì cho nó nổ tan như phong pháo đỏ. Phong tục múa lân để đem cái hên vào nhà có thể xuất phát từ con lân là biểu tượng của dũng khí giúp ta vượt qua được những trở ngại trong cuộc đời.Những bao lì xì được truyền tay từ thế hệ này qua thế hệ kia, muốn nhắc cho ta hiểu được ngấm ngầm là đó chính là biểu tượng của tình yêu. Ngày thường vì bận bịu công việc ta không có thời giờ nói những lời yêu thương với ông bà cha mẹ, thì Tết là cơ hội hàng năm nhắc nhở chúng ta chúc tết để nhớ công ơn của đấng sinh thành. Bao lì xì đỏ cũng là sự nhắc khéo là dòng máu Lạc Hồng, dòng máu của tình yêu sẽ được lưu truyền mãi mãi. Số tiền trong bao lì xì tượng trưng cho những ngày tháng khổ cực của cha mẹ làm ra đồng tiền để nuôi con ăn học thành tài. Đứa trẻ nhận bao lì xì tượng trưng cho tình yêu cha mẹ ông bà trao cho con cháu để lấy hên suốt năm.Ngày nay, chúng ta có cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều so với người xưa làm nghề chài hay nghề nông phải đổ mồ hôi nước mắt (theo nghĩa trắng) để có một cuộc sống ấm no. Chưa kể những gì họ gầy dựng, chiến tranh sẽ tàn phá trong nháy mắt. Ruộng bị bơm đạn tàn phá, nhà bị cháy. Gầy dựng vừa đủ sống rồi lại bị mất, cho nên ngày Tết mang đến một niềm hy vọng thật lớn của sự bình an tâm hồn và thanh bình cho đất nước. Có thể con em chúng ta khi sanh sống tại hải ngoại với cuộc sống sung túc khó mà mường tượng được tình yêu và niềm hy vọng chất chứa trong mấy ngày Tết, hôm nay gặp nhau rồi không biết ngày mai như thế nào. Chính lúc con người sống trong đau khổ thì họ mới quý cái giây phút ngắn ngủi của ngày Tết với tình thương đậm đà và với niềm hy vọng một ngày mai tốt đẹp hơn.Nhân ngày Tết về, hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ đã tổ chức một buổi chụp hình để gây dựng lại cách ăn mặc và những phong tục ngày xuân cổ truyền. Hy vọng những hình ảnh này sẽ khơi dậy không ít thì nhiều những tình cảm thật đặc trưng của quê hương Việt Nam giúp cho quý vị nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Chúng tôi sẽ có cảm giác thành công khi nhìn qua những bức hình nghệ thuật này, những mái đầu bạc bỗng nhiên cảm thấy con tim mình cất lên những bài ca kỷ niệm của thời thơ ấu, chạy nhảy tung tăng trên con đường làng Việt Nam. Chúng tôi cũng hy vọng thế hệ trẻ lớn lên tại hải ngoại sẽ nhìn ra những tình cảm mộc mạc dơn giản nhưng chân thật nói lên tinh thần đặc trưng của Việt Nam. Xin các bạn trẻ một phút để dẹp xuống sự cầu kỳ của thế giới ảo điện tử, hãy cất những cái iphone vào túi và lắng nhìn những tấm hình này. Hy vọng những hình nghệ thuật này giúp các bạn hiểu được nguồn gốc Việt Nam thân thương của ông bà cha mẹ và của chính mình.