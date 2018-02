(Xem: 135)

Bản tin Vinanet ghi rằng trong tháng 12/2017 Việt Nam đã xuất cảng 735,6 triệu USD giấy và sản phẩm từ giấy, giảm 12,2% so với tháng 11 – đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp. Tính chung năm 2017, kim ngạch xuất cảng giấy và sản phẩm từ giấy đạt 735,6 triệu USD, tăng 45,63% so với năm 2016. Việt Nam xuất cảng giấy chủ yếu từ các nước Đông Nam Á, chiếm 26,3% và các nước EU chỉ chiếm 0,6%. Trung Quốc vẫn là thị trường có kim ngạch xuất cảng cao nhất chiếm 15,4%, đạt 113,9 triệu USD gấp hơn 24,3 lần so với năm trước – đây là thị trường có mức tăng đột biến.