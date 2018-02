Bài Diễn Văn Bớt Sốt

Vi AnhTổng Thống Donald Trump đọc bài diễn văn về “Tình Trạng Liên bang” vào tối Thứ Ba ngày 30 tháng 1 năm 2018 trước Lưỡng Viện Quốc Hội Mỹ trên Đồi Capitol. Ngoài một số vấn đề kinh tế, chánh trị, ngoại giao thường lệ, ý chánh là ÔngTrump kêu gọi loại bỏ vấn đề chia rẽ đảng phái đang làm nhức nhối chánh quyền giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa. Đó là kêu gọi đầy ý nghĩa được đưa ra sau một năm Ông làm tổng thống thứ 45, kiêm tư lệnh tối cao quân lực Mỹ. Một năm với quá nhiều lời qua tiếng lại, nhiều chống binh giữa hai khối thân chính Cộng Hoà và Dân Chủ đối lập ở lưỡng viện Quốc Hội, giữa Hành Pháp và truyền thông Mỹ và với CS Bắc Hàn và với đối thủ TC và Nga.Đối với quí vị nghị sĩ dân biểu Dân Chủ đối lập từng nhiều lời nặng hay nhẹ chống Ông, TT Trump trong bài diễn văn này có những lời lẽ ôn hoà như anh em một nhà của nước Mỹ. Ông nói, tôi kêu gọi tất cả ‘chúng ta’ gạt bất đồng sang một bên để tìm ra nền tảng chung và tập trung vào sự đoàn kết cần thiết để phục vụ những người đã bầu ra ‘chúng ta’. Cùng với nhau, ‘chúng ta’ sẽ xây dựng một nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Chừng nào ‘chúng ta’ còn tin tưởng vào những giá trị của ‘chúng ta’ tin tưởng vào các công dân của ‘chúng ta’, tin vào thượng đế, thì ‘chúng ta’ sẽ không thất bại. Các gia đình của ‘chúng ta’ sẽ thịnh vượng, người dân của ‘chúng ta’ sẽ phát đạt, và đất nước của ‘chúng ta’ sẽ mãi mãi an toàn, mạnh mẽ, đầy tự hào, hùng mạnh và tự do.Chữ ‘chúng ta’ Ông Trump dùng cho thấy ý muốn chánh quyền Mỹ là chánh quyền của dân, vì dân, do dân vốn là tinh lý hiến pháp Mỹ, chớ không phải của đảng này hay đảng nọ, của ông A hay bà B, không phân biệt màu gia hay nguồn gốc.Về vấn đề di dân là một vấn đề gây nhiều tranh luận gay go trong các kỳ bầu cử tổng thống. Trong năm đầu chấp chánh của TT Trump các dân biểu, nghị sĩ Dân Chủ đã không thông qua dự luật ngân sách bổ sung, khiến chánh phủ liên bang phải đóng cửa ba ngày mãi tới khi Cộng hoà thoả hiệp, hứa sẽ đưa vào nghị trình thảo luận biểu quyết, mới khai thông được. Trong bài diễn văn này Tổng thống Donald Trump kêu gọi các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ chia rẽ hãy cùng làm việc về những thỏa hiệp về nhập cư và cơ sở hạ tầng sau một năm đầy các cuộc chiến lưỡng đảng tập trung vào sự lãnh đạo của ông Trump.TT Trump đề nghị dự án thỏa hiệp bảo vệ 1.8 triệu "Dreamers" (gấp 3 lần số Dân Chủ muốn hợp thức hoá). Những người được đưa bất hợp pháp vào đất nước Hoa Kỳ khi còn trẻ. Những người phải đối diện với thời hạn 5 tháng 3 này có thể bắt đầu bị trục xuất. Ông Trump cho biết ông đang "mở rộng cánh tay" cho một thỏa thuận nhập cư và ông sẽ cung cấp cho Dreamers một con đường để trở thành công dân trong vòng 10 đến 12 năm để đổi lấy kinh phí cho một bức tường biên giới với Mexico và những hạn chế về nhập cư hợp pháp.Ông Trump từng nói kế hoạch gồm bốn phần của ông sẽ tạo ra một “hệ thống di trú an toàn, hiện đại và hợp pháp,” trong khi đảng Dân chủ mô tả lối tiếp cận của tổng thống là có tính cách “xúc phạm” và “nhẫn tâm”. Ông Trump gọi kế hoạch của ông là "thoả hiệp công bằng". Ông nói: “Trách nhiệm của tôi và nhiệm vụ thiêng liêng của mọi giới chức dân cử có mặt tại đây, là bảo vệ người Mỹ, bảo vệ sự an toàn, gia đình, cộng đồng và quyền của họ thực hiện giấc mơ Mỹ.Đề tài thứ hai TT Trump trình bày dài là tình trạng kinh tế Mỹ khả quan. Ông ca ngợi những thành tựu trong nền kinh tế, việc làm và thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao. Ông nói: "Kể từ cuộc bầu cử, chúng ta đã tạo ra 2.4 triệu việc làm mới, trong đó có 200,000 việc làm mới trong ngành sản xuất. Sau nhiều năm trì trệ lương bổng, cuối cùng chúng ta đang nhìn thấy tiền lương tăng lên." Theo Ông tiền lương đã tăng sau nhiều năm chững lại, trong khi tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong 45 năm qua. Nhưng đặc biệt "tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi Châu ở mức thấp nhất trong lịch sử".Năm 2017 cũng ghi nhận chỉ số niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ đạt mức cao nhất từ trước tới nay, trong khi thị trường chứng khoán liên tục lập những kỷ lục mới, thu về 8,000 tỷ mỹ kim trong một thời gian ngắn. Tổng thống Trump kêu gọi Quốc hội giải ngân ít nhất 1,500 tỷ mỹ kim để đầu tư cơ sở hạ tầng mới.Ông cũng nói đến những thiệt hại mà nước Mỹ phải hứng chịu trong các cơn bão lớn, lũ lụt, hỏa hoạn cùng vụ xả súng đẫm máu tại Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay ở Las Vegas, đồng thời đề cao tinh thần tương trợ lẫn nhau của công dân Hoa Kỳ trong khó khăn. Ông cũng nhắc tới những khu vực đang trong quá trình khôi phục sau thiên tai như Florida, California hay vùng lãnh thổ Puerto Rico với lời nhắn "chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua".TT Trump cũng không quên kêu gọi các nhà lập pháp thông qua đề nghị của ông về việc đại tu hệ thống và sửa chữa cơ sở hạ tầng của đất nước.Nhiều nguồn tin độc lập cho thấy kết quả kinh tế Mỹ thời TT Trump rất khả quan. Chỉ số Dow Jones và Nasdaq đã tăng 45%, từ 18.000 lên tới 26.000. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng 3,1% tam cá nguyệt thứ nhì năm 2017, 3,3% trong tam nguyệt thứ ba. Gần hai triệu việc làm mới đã được tạo ra, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất từ năm 2000 (17 năm trước): 4,1%.Luật giảm thuế cho cả nước, thời TT Trump là bộ luật cải tổ thuế lớn nhất từ thời TT Reagan cách đây hơn 30 năm. Theo cơ quan truyền thông không đảng phái PBS, nếu trước đây gia đình có lợi tức mỗi năm $30.000 trở lên bị thuế, thì theo Luật mới lợi tức $55.000 mới bị thuế. Như vậy số người được miễn thuế sẽ tăng từ 35% lên tới 50% dân số Mỹ. Thuế lợi nhuận kinh doanh, sẽ giảm từ 35% xuống 21%, bất kể mức nào.Về đối ngoại, hai đối thủ lớn của Mỹ mà TT Trump trong chiến lược an ninh quốc gia đã liệt kê Trung Quốc và Nga “đang thách thức lợi ích, kinh tế và các giá trị của Hoa Kỳ”. Nhưng Ông nhắc Nga chỉ 1 lần, còn TQ nhiều hơn.TT Trump gọi Kim Jong un, lãnh đạo CS Bắc Hàn là 'sa đọa', "vô đạo đức". Việc CS Bắc Hàn theo đuổi hỏa tiễn nguyên tử có thể "sớm đe doạ quê hương của chúng ta" và tuyên bố tiếp tục chiến dịch gây áp lực tối đa để giữ cho điều đó không xảy ra.Sau cùng, nhiều nhà phân tích nhận xét, TT Trump sử dụng bài phát biểu này để chứng minh khả năng lãnh đạo của tổng thống và vượt qua những nghi ngờ về chức vụ tổng thống của ông tại một thời điểm, khi ông đang chống lại một cuộc điều tra về mối quan hệ của ông với Nga và bị xếp hạng đánh giá việc làm thấp. Trong khi ông Trump kêu gọi đoàn kết lưỡng đảng, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa hoan nghênh với những tràng vỗ tay, thì đảng Dân chủ toàn mặc đồ đen và thường ngồi im lặng, một số dân biểu gốc Phi châu chơi games trên phone.Cho nên bài diễn văn này chỉ bớt cơn sốt chánh trị nội bộ Mỹ, chớ không hạ hết sốt. Nhứt là năm nay 2018, vào tháng 11, có cuộc bầu cử 1/3 nghị sĩ và toàn bộ dân biểu liên bang, là năm vận động tranh cử thường làm nhiệt độ đảng phái tăng cao./.(VA)