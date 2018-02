Hội Xuân Mậu Tuất, Nhớ Chiến Thắng Hào Hùng Của Dân Tộc

Ban Tổ Chức họp bàn về mô hình tái hiện trận chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm xưa. Đứng: KGT. Nguyễn-Xuân Nghĩa (Chủ Tịch CEAVA, Trưởng Ban tổ chức Hội Xuân Mậu Tuất), họa sĩ Ái Lan. Ngồi, từ trái: Anh Peter, họa sĩ Trương Đình Uyên, anh Định Mai, và anh Hứa Lê. (Hình: Vũ Đình Trọng)Nhà Sư Thích Nguyên Tâm viết Bát Nhã Tâm Kinh. (Hình: Nguyễn-Xuân Nghĩa cung cấp)Họa sĩ Trương Đình Uyên tại xưởng sản xuất. (Hình: Facebook Truong Dinh Uyen)Hài Cú của nhà thơ Nhật Ba Tiêu qua thư pháp của sư Thích Nguyên Tâm. (Hình: Nguyễn-Xuân Nghĩa cung cấp)Vũ Đình TrọngOrange County, CA - “Chúng ta không chỉ vui Xuân, đón Tết. Hội Xuân Mậu Tuất 2018 còn nêu bật ba trận thủy chiến lừng danh của tổ tiên, để các thế hệ về sau khỏi quên và cùng noi gương sáng của tiền nhân cho thế giới cùng biết.”Ông Nguyễn-Xuân Nghĩa, Chủ Tịch tổ chức CEAVA Foundation, Inc. (Culture, Education and Art Foundation for Vietnamese American Future Generations) cho biết ý nghĩa của Hội Xuân năm nay, do CEAVA tổ chức tại Mile Square Park, vào 3 ngày 16, 17 và 18 Tháng Hai, 2018, chính là ba ngày đầu Xuân Mậu Tuất: Mùng Một, mùng Hai và mùng Ba Tết.Nhìn lại lịch sử, cách đây đúng 1080 năm, cũng vào năm Mậu Tuất 938, Ngô Quyền bày trận trên sông Bạch Đằng đánh thắng quân Nam Hán, sau đó lên ngôi là Ngô Vương Quyền, tái lập nền độc lập cho đất nước sau hơn một ngàn năm bị Trung Hoa đô hộ.Dư âm Bạch Đằng Giang còn lẫm liệt thêm hai lần, lần nào cũng có tướng giặc bị dìm dưới đáy sông.Lần thứ nhì là năm 981, lợi dụng lúc triều đình nhà Đinh đang rối loạn, vua Thái Tông nhà Đại Tống đem quân thủy bộ xâm lăng nước Nam. Triều đình nước ta đưa Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn lên ngôi là Đại Hành Hoàng Đế để chống giặc. Cuối Tháng Tư năm 981, trên sông Bạch Đằng, chiến thuyền nhà Tống bị quân ta dàn cọc mai phục nên đại bại, Tư lệnh Lực lượng Viễn chinh của nhà Tống là Hầu Nhân Bảo mất mạng dưới sóng Bạch Đằng và đại quân Tống phải kéo về nước chịu tội. Sau đó, nhà Đại Tống xuống nước xin hòa, đến năm 986 thì công nhận Lê Hoàn là vua nước Nam.Trận Bạch Đằng Giang thứ ba là hiển hách nhất, cũng là trận thủy chiến lớn nhất lịch sử Việt Nam của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vào Tháng Tư năm 1288. Đại quân Mông Cổ dưới quyền thống soái của Trấn Nam Vương Thoát Hoan, con trai của Thế Tổ Hốt Tất Liệt, người sáng lập nhà Nguyên, đã đại bại trên sông Bạch Đằng khi trúng kế vận dụng thủy triều và cọc nhọn yểm dưới lòng sông. Hàng trăm lâu thuyền bị chìm, 400 chiếc bị tịch thu, các tướng giặc bị bắt và bị giết. Sử viết là tám vạn quân bị chết hay bị thương làm nước sông đỏ ngầu. Còn viện binh của Thoát Hoan cố rút về thì cũng bị phục kích trên đất liền mà tổn thất nặng. Từ đó, Thoát Hoan không được về kinh gặp vua cha!Cũng từ đó, nhà Nguyên Mông hết nhòm ngó nước Nam và bỏ luôn cái mộng chinh phục Đông Nam Á.“Nhắc lại lịch sử, để tưởng nhớ tiền nhân, và nhiều tấm gương vằng vặc ngàn năm. Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 sẽ ôn lại kỷ niệm vàng son đó làm chủ điểm mừng Tết.” Ông Nguyễn-Xuân Nghĩa cho biết thêm:“Ngay dưới chân tượng Hưng Đạo Đai Vương Trần Quốc Tuấn tại Mile Square Park, chúng tôi dựng một mô hình lớn về các trận thủy chiến Bạch Đằng Giang, để con cháu chúng ta có dịp tìm hiểu, và phần nào hình dung được chiến công hiển hách của tổ tiên. Mô hình được hai họa sĩ Trương Đình Uyên và Ái Lan, cùng một số kỹ thuật gia thực hiện.”Cũng nằm trong ý hướng ôn lại lịch sử, trong chương trình văn nghệ đặc biệt đón Xuân, ngoài sự góp mặt của hơn 50 ca sĩ thành danh như Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Diễm Liên, Thiên Kim, Hồ Hoàng Yến, Loan Châu, v.v..., hay sự đóng góp của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, võ đường Đặng Huy Đức,... Đoàn cải Lương Miền Nam với chương trình cải lương đặc sắc nói về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta từ thời Ngô Vương Quyền, Đinh Tiên Hoàng tới Lê Đại Hành và vai trò của Thái hậu Dương Vân Nga, sẽ mang lại cho hội Xuân Mậu Tuất một không khí hào hùng.“Trong không khí chào đón năm mới tại hải ngoại, chúng ta không thể thiếu múa lân và đốt pháo. Ngoài ra, lễ chào Quốc Thiều Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ do Hội Hải Quân Cửu Long cùng Trung đoàn 26th Cavalry Support Regiment long trọng cử hành vào lúc 13 giờ ngày Thứ Bảy mùng Hai Tết, với sự hiện diện của Chuẩn tướng Frank D. Emanuel, sẽ là điểm nhấn đặc biệt của hội Xuân lần này.”Ông Nguyễn-Xuân Nghĩa nói tiếp:“Phong tục đón Tết của chúng ta rất nhiều, nhưng do điều kiện ở hải ngoại chúng tôi chỉ cố giới thiệu một vài sinh hoạt văn hóa nhân dịp này, trong đó có khu vực triển lãm cây cảnh (bonsai), và nghệ thuật xếp đặt đá. Tục xin xăm, bói quẻ cũng được tổ chức như một nét văn hóa chơi Xuân.”“Đầu năm, chúng ta hay đi xin những ông đồ cho chữ như ‘vạn sự cát tường’,... Chúng tôi cũng muốn có những sinh hoạt như vậy, nên đã mời hai nhà sư tham gia viết thư pháp để bà con có thể đến xin chữ. Một thầy viết thư pháp bằng tiếng Hán là sư Thích Nguyên Tâm, một thầy viết thư pháp bằng tiếng Việt là sư Thích Nhuận Tâm.”Ông Nguyễn-Xuân Nghĩa cho biết thêm:“Một số người cho rằng viết thư pháp bằng tiếng Hán có vẻ Tàu quá, vì chúng ta đang có nhiều vấn đề với Trung Cộng. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận đã có cả ngàn năm, chữ Hán được dùng làm ngôn ngữ chính thức cho hệ thống văn hóa, giáo dục và chính trị của chúng ta. Rất nhiều tác phẩm văn học, những áng văn hay của các đời nhà Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần,... đều là chữ Hán. Tổ tiên chúng ta dùng chữ Hán với một tinh thần độc lập đấy chứ! Thư pháp chữ Hán cũng đã có từ rất lâu, và đó là những bức họa bằng chữ.”Hiện nay, công việc chuẩn bị Hội Xuân Mậu Tuất đang bước vào giai đoạn cuối. Sẽ có nhiều điều thú vị, bất ngờ cho đồng hương đến chơi Xuân: Chương trình văn nghệ phong phú với nhiều tiết mục hàng ngày, 40 gian hàng thực phẩm phục vụ từ sáng đến tối với nhiều món ngon ba miền, gần 100 gian hàng giới thiệu nhiều dịch vụ xã hội và thương mại, và một khu vui chơi cho các em nhỏ với nhiều trò chơi phù hợp với từng lứa tuổi.Được biết, CEAVA từng tổ chức thành công Tết Trung Thu tại Mile Square Park, và phát học bổng tổng cộng $10,000 cho ba ban nhạc trẻ trong cộng đồng.Ông Nguyễn-Xuân Nghĩa cho biết thêm:“CEAVA là một hội hoạt động văn hóa, giáo dục và nghệ thuật, được lập ra do quyết định của một số bằng hữu. Chúng tôi không nhận tài trợ của chính quyền. CEAVA ký hợp đồng tổ chức Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 với County of Orange vào ngày 22 Tháng Tám và được Hội Đồng Giám Sát Orange County thông qua với đa số tuyệt đối 5-0. Theo đó, hội CEAVA sẽ cung cấp các giấy tờ hành chánh cần thiết và bảo hiểm, và được cơ quan quản trị công viên OC Parks hỗ trợ về địa điểm.”‘“Với mục đích phục vụ cộng đồng là chính, chúng tôi không có tham vọng sẽ độc quyền tổ chức Hội Xuân hàng năm. Năm sau, nếu tổ chức nào có khả năng thực hiện Hội Xuân phục vụ đồng hương xin đứng ra đảm trách, chúng tôi sẵn sàng giúp một tay về ý tưởng, và kinh nghiệm tổ chức.CEAVA xin trở lại với hoạt động chính là gây quỹ cấp phát giải thưởng và học bổng cho thế hệ con cháu người Việt tại Mỹ.” (V.Đ.T.)