Du Khách Vô Tháng 1 Tăng 42%

SAIGON -- Việt Kiều đang rủ nhau về quê ăn Tết khiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 tăng 42%.Bản tin của báo VietnamBiz/Kinh Tế & Tiêu Dùng ghi rằng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 đạt 1,4 triệu lượt người, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tăng mạnh do Việt Kiều về quê ăn Tết và thời điểm này đang là kỳ nghỉ đông của các nước châu Âu, châu Mỹ.Bản tinc ũng nói, tháng 11 khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 14% nhờ APEC.Theo báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2018 mà Tổng cục Thống kê vừa công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đạt 1,4 triệu lượt người, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không tăng 315.700 lượt người (tăng 38%); bằng đường bộ tăng 90.600 lượt người (tăng 59%); bằng đường biển tăng 16.4000 lượt người (tăng 90%).So với tháng trước, khách quốc tế đến nước ta tăng 12%. Trong đó, khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tăng mạnh do có nhiều Việt Kiều về quê ăn Tết Mậu Tuất; đồng thời ở các nước châu Âu, châu Mỹ đang là kỳ nghỉ đông nên nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân khá lớn.Khách đến VN từ châu Á đạt khoảng 1 triệu lượt người, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng, đặc biệt một số thị trường có lượng khách tăng mạnh như, Trung Quốc (69%); Hàn Quốc (84%); Malaysia (36%); Campuchia (37%),...Khách đến từ châu Âu đạt khoảng 225.500 lượt người, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng mạnh nhất là khách đến từ Phần Lan với mức tăng 48%; tiếp sau là khách đến từ Liên bang Nga; Thụy Điển; Italia; Pháp; Đức…Bản tinc ũng nói, khách đến từ châu Mỹ đạt 97.700 lượt người, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ Hoa Kỳ đạt 72,6 nghìn lượt người, tăng 8%. Khách đến từ châu Úc đạt 55,3 nghìn lượt người, tăng 13,5%, trong đó khách đến từ Ôx-trây-li-a đạt 50,1 nghìn lượt người, tăng 13,5%. Khách đến từ châu Phi đạt 5 nghìn lượt người, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2017.