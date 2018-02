Biển Đông Mờ Sương Khói

Trần KhảiTrung Quốc ngày càng hung hăng, cũng chẳng xem Nhật Bản ra gì... và lộ hẳn thái độ, xem Biển Đông như ao nhà Bắc Kinh...Bản tin từ thông tấn Nga Sputnik phân tích về vũ khí TQ ngày càng tối tân, nêu câu hỏi: Ý nghĩa của việc Trung quốc trang bị máy bay cảnh báo tầm xa?Sputnik nói rằng theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin ngành công nghiệp hàng không đất nước đã đạt được những tiến bộ trong việc thực hiện dự án máy bay tuần tra cảnh báo tầm xa được gọi là KJ-600. Chiếc máy bay này có ý nghĩa gì đối với Trung Quốc? Chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin trả lời câu hỏi của Sputnik trong phần bình luận của ông.“...Trung Quốc sẽ trở thành nước thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ, có khả năng sản xuất máy bay cảnh báo tầm xa trên hạm tàu, và cũng sẽ là nước thứ ba sau Hoa Kỳ và Pháp, có máy bay loại này trên tàu ​​sân bay. Dự án trước đây của Liên Xô về loại máy bay như vậy, được gọi là Yak-44, đang ở giai đoạn đầu thực hiện vào thời điểm Liên bang Xô viết sụp đổ và đã bị đóng cửa vào năm 1993. Những nhà phát triển mới chỉ bắt đầu chuẩn bị mô hình, và chế tạo một nguyên mẫu. Yak-44, giống như KJ-600, có thiết kế tổng thể giống E-2C Hawkeye, và có khả năng cất cánh từ cầu nhảy. Nhưng không biết liệu các nhà thiết kế Liên Xô đã kịp thực hiện ý tưởng này hay không.Chiếc máy bay KJ-600 đi vào phục vụ sẽ như là "con mắt" của Hạm đội Trung Quốc tại các hoạt động xa bờ, nơi các máy bay cất cánh từ đất liền sẽ không thể hỗ trợ đội tàu chiến Trung Quốc. Sự hiện diện của cỗ máy này có khả năng mang lại cho hạm đội Trung Quốc những lợi thế quan trọng trước đối thủ tiềm năng, kể cả Hải quân Hoa Kỳ.”Nghĩa là, thập phần hung hiểm...Trong khi đó, thông tấn Nhật Bản NHK ghi rằng nhà chức trách Trung Quốc cho biết có 8 công ty không tuân thủ quy định khi vẽ bản đồ nước này. Các công ty này bị yêu cầu hủy các bản đồ đã vẽ.Một trong số các trường hợp vi phạm là bản đồ liên quan đến quần đảo Senkaku trên Biển Đông Trung Hoa.Năm ngoái, nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành khảo sát về các bản đồ được cung cấp trong nước được cho là có vấn đề. Trong số này có 1 bản đồ của công ty bán lẻ Nhật Bản Ryohin Keikaku. Đây là công ty điều hành thương hiệu Muji và bán các sản phẩm phục vụ phong cách sống.Theo nhà chức trách, bản đồ trong ca-ta-lô của công ty vi phạm quy định kiểm duyệt bản đồ của Trung Quốc. Họ cho biết sẽ yêu cầu công ty hủy bản đồ này.Nhà chức trách TQ nói bản đồ không vẽ quần đảo Senkaku mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình, cùng các quần đảo trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.NHK nhắc rằng Nhật Bản kiểm soát quần đảo Senkaku và khẳng định đây là phần lãnh thổ không thể tách rời của mình.Bản tin khác của NHK ghi rằng Chánh Văn phòng Nội các Suga Yoshihide nói việc Trung Quốc yêu cầu hủy bỏ các bản đồ do công ty Nhật Bản phân phối là không thể chấp nhận được... ông Suga nói rõ ràng các đảo này là phần lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản, cả về lịch sử lẫn luật pháp quốc tế. Ông nói không có tranh chấp gì về chủ quyền mà cần phải giải quyết.Ông Suga nói thêm rằng ông quan ngại về tác động có thể có đối với hoạt động kinh doanh của công ty Nhật Bản tại Trung Quốc.Ông cho biết chính phủ Nhật Bản đã truyền đạt lập trường của Nhật Bản trong vấn đề này tới Trung Quốc qua các kênh ngoại giao, và đã yêu cầu Trung Quốc giải thích.Trong khi đó, thông tấn RFI từ Paris ghi nhận Đài Loan tập trận bắn đạn thật, mô phỏng cuộc phản công chống đổ bộ...Quân đội Đài Loan vào hôm 30/01/2018, đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật, mô phỏng một chiến dịch đối phó với một cuộc tấn công đổ bộ lên đảo. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc càng lúc càng gia tăng sức ép trên chính quyền Đài Bắc.Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, cuộc tập trận huy động cả ba binh chủng hải, lục, không quân, với máy bay dọ thám được cử theo dõi «tàu địch» đang tiến lại gần đảo, trong lúc xe tăng nã pháo vào lực lượng địch đổ bộ lên cảng Hoa Liên (Hualien), bờ biển phía đông Đài Loan, nhìn ra Thái Bình Dương.Trực thăng chiến đấu cũng lâm trận, thả tín hiệu giả để đánh lừa đối phương, và chiến đấu cơ F-16 mô phỏng các thao tác oanh kích để hỗ trợ cho binh lính ở dưới đất đang chiến đấu với «quân thù» đội mũ đỏ để dễ phân biệt.RFI ghi rằng Bộ Quốc Phòng Đài Loan không nói rõ là kịch bản thao diễn thường niên này là dàn dựng một cuộc xâm chiếm từ phía Trung Quốc, nhưng cho biết mục tiêu nhằm «chứng tỏ quyết tâm của Đài Loan bảo vệ an ninh đất nước và hòa bình ở eo biển Đài Loan».Trong khi đó, một bản tin RFA ghi nhận: Quân đội Philippines hôm 31/1 đưa một máy bay do Nhật Bản tặng bay qua khu vực bãi Scarborough thuộc nước này nhưng hiện đang do Trung Quốc chiếm giữ.Tư lệnh khu vực Bắc Luzon của quân đội Philippines cho biết chiếc máy bay Beechcraft King Air C90 đã bay ở độ cao chỉ khoảng 240 mét xung quanh khu vực bãi cạn Scarborough trong lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của máy bay này do hải quân Philippines tiến hành. Philippines đã phát hiện 9 tàu Trung Quốc trong khu vực, bao gồm 4 tàu tuần duyên của Trung Quốc và 4 tàu cá của Philippines. Tuy nhiên theo tuyên bố của Tư lệnh khu vực Bắc Luzon, phía Trung Quốc đã không có bất cứ động thái nào đối với máy bay của Philippines. Điều này khác hẳn với những gì mà Trung Quốc thường làm từ trước đến nay khi gặp các tàu hay máy bay nước ngoài vào khu vực mà Trung Quốc đòi chủ quyền.Bản tin RFA cũng nhắc: “Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền ở Philippines hồi năm 2016, quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã được cải thiện. Tổng thống Philippines đã nhiều lần nói muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc, và không muốn gây sức ép lên Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông ở các diễn đàn khu vực.”Thập phần hung hiểm... Biển Đông mịt mờ khói sóng.