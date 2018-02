Tổng Thống Donald Trump: Cá Tính Và Hệ Lụy

Nhóm luật sư đại diện cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã chấm dứt một thỏa thuận chia sẻ thông tin với Nhà Trắng về cuộc điều tra Nga đang diễn tiến. Báo The New York Times, loan tin này đầu tiên hôm thứ Năm, nói rằng quyết định này có thể có nghĩa là ông Flynn đang hợp tác với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và bất kỳ mối liên hệ tiềm năng nào giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Moscow. Ngày 1/12, cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Michael Flynn nhận tội khai man với FBI về những liên lạc với đại sứ Nga Sergei Kislyak trước khi ông Trump nhậm chức. Đáng chú ý, lời khai của ông Flynn cho các công tố viên chỉ dấu đến một quan chức cấp cao hơn, không được nêu tên, trong nhóm của Trump, cho thấy rõ hướng điều tra tiếp theo của Mueller. Cuộc điều tra đã lan đến Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) Mike Pompeo, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và cựu chiến lược gia Tòa Bạch Ốc Steve Banon.