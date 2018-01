VN Cứu Đói Hàng Chục Ngàn Dân

HANOI -- Cư dân nhiều nơi tại Việt Nam đói thê thảm...Bản tin VietnamPlus ghi rằng theo số liệu mới nhất mà Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, trong tháng 1/2018, cả nước có 5.700 hộ thiếu đói, tương ứng với 19.700 người thiếu đói.Trong đó, theo bản tin, Đắk Lắk có nhiều hộ thiếu đói nhất với 2.100 hộ, tương ứng với 5.300 nhân khẩu thiếu đói; tiếp theo là Lạng Sơn 1.400 hộ, tương ứng với 5.000 nhân khẩu thiếu đói; Gia Lai 966 hộ, tương ứng với 4.300 nhân khẩu thiếu đói.Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, để khắc phục tình trạng thiếu đói, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói khoảng 135.000 tấn gạo.Các tỉnh Phú Yên, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hà Giang cũng đề xuất xin được hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và dịp giáp hạt đầu năm 2018.Cũng nên nhắc rằng mới mấy hôm trước, có tới 27 tỉnh có cư dân đói thê thẩm.Báo Dân Sinh kể: Năm 2017, Chính phủ hỗ trợ hơn 39.459 tấn gạo cứu đói cho 27 tỉnh.Tính đến ngày 31/12/2017, Chính phủ đã Quyết định hỗ trợ cho nhân dân 27 tỉnh với tổng số 39.459,465 tấn gạo để cứu đói cho 2.144.106 người. Trong năm 2017, ở nước ta, thiên tai xảy ra nhiều hơn cả về số lượng và cường độ so với các năm gần đây. Trên địa bàn cả nước đã xảy ra 16 cơn bão và nhiều đợt mưa, lũ, lụt... gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân.Trong đó, cứu đói Tết 14.114,075 tấn gạo; cứu đói giáp hạt 9.789,665 tấn gạo, cứu đói khắc phục hậu quả thiên tai 15.555,725 tấn gạo (riêng tỉnh Nghệ An đề xuất hỗ trợ 178,725 tấn gạo đang chờ Quyết định...).Bản tin ghi thống kê cho thấy: Thiên tai đã làm 385 người chết, mất tích; 664 người bị thương; 8.166 nhà bị đổ, sập, cuốn trôi; 588.139 nhà bị ngập, tốc mái, hư hỏng nặng. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc, lúa, hoa màu và tài sản của nhân dân bị hư hại, cuốn trôi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 60.000 tỷ đồng.