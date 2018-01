Nhiều Hãng Biến Mất, Nợ Thuế

SAIGON -- Nợ thuế, biến mất... nhiều công ty như thế.Bản tin VnExpress kể: Hàng chục doanh nghiệp Bình Dương mất tích, nợ thuế tiền tỷ...Số doanh nghiệp nợ và "mất tích" không có khả năng thu hồi rơi vào các lĩnh vực sản xuất giày da, may mặc.Bản tin ghi lời Ông Nguyễn Trường Giang, Cục phó Hải quan Bình Dương cho biết, đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có 95 doanh nghiệp nợ thuế chuyên thu với số tiền gần 90 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn và nợ cưỡng chế thu là 67 tỷ. Hầu hết doanh nghiệp trong diện khó thu hồi nợ thuế, giải thể, ngưng hoạt động, chây ỳ và nợ của những doanh nghiệp mất tích không có khả năng thu hồi rơi vào các lĩnh vực sản xuất giày da, may mặc.“Hiện Cục Hải quan tỉnh đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành xác minh thông tin hoạt động của doanh nghiệp; phối hợp với các ngân hàng để xác minh thông tin tài khoản nhằm áp dụng biện pháp trích tiền gửi ngân hàng để nộp ngân sách”, ông Giang nói.Bản tin cũng ghi rằng, theo Phó cục trưởng Hải quan Bình Dương, con số nêu trên không ảnh hưởng đến chỉ tiêu, kế hoạch thu của năm 2017 chỉ chiếm 0,49% so với tổng thu ngân sách thực hiện được 13.448 tỷ đồng; vượt so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao thu 11.500 tỷ đồng và bổ sung sau đó lên 12.900 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải quan tỉnh Bình Dương cũng đã phát hiện 525 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan với số tiền hơn 13 tỷ đồng, ấn định thuế 208 trường hợp với số tiền 64,7 tỷ đồng; chuyển cơ quan chức năng tiến hành khởi tố hình sự vụ buôn lậu hàng hoá trị giá 8 tỷ đồng.Một thống kê khác trên Tin Nhanh Chứng Khoán cho biết Hà Nội cũng gặp nan đề như thế: Hàng trăm tỷ đồng nợ thuế sau 5 năm vẫn chưa thu được.Cục Thuế Hà Nội đề xuất không giao dự án mới cho các chủ đầu tư bất động sản chây ì nộp thuế nhiều năm.Cục thuế TP Hà Nội vừa báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố.Trước đó, theo Kết luận Thanh tra Chính phủ vào năm 2012, có 24 dự án nợ tiền sử dụng đất với số tiền là 1.256 tỷ đồng. Cũng theo kết luận này, có 75 dự án nợ tiền chậm nộp với tổng số tiền là 1.880 tỷ đồng.Tuy nhiên, Cục thuế cho biết, đến cuối tháng 11/2017, số tiền chậm nộp mà cơ quan thuế phải thu của doanh nghiệp vẫn còn 856 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các dự án sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm hơn 455 tỷ đồng nên số tiền chậm nộp còn phải thu vào khoảng 400 tỷ đồng.Cục thuế cho biết đã làm việc với các chủ đầu tư để đánh giá nguyên nhân nợ, đề xuất giải pháp thu hồi.Đối với nhóm nợ thực tế khó thu hồi vào khoảng 114 tỷ đồng, cơ quan này đã nhiều lần đôn đốc bằng cách trích tài khoản, cưỡng chế hóa đơn, công khai thông tin trên phương tiện truyền thông. Thời gian tới sẽ áp dụng các biện pháp tiếp theo để thu hồi, cơ quan thuế cho biết.Bản tin cũng ghi là đối với những trường hợp chậm nộp, Cục thuế cũng tham mưu UBND thành phố không giao dự án mới, không chấp thuận điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với các chủ đầu tư này.