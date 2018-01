N.Y. Mua 1.600 Toa Điện Ngầm Kawasaki

Bản tin NHK ghi nhận Công ty Công nghiệp nặng Kawasaki giành được hợp đồng cung cấp hơn 1.600 toa tàu điện ngầm cho thành phố New York, Hoa Kỳ. Với trị giá khoảng 3,7 tỷ đôla Mỹ, đây sẽ là hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay của công ty trong lĩnh vực đường sắt. Công ty sẽ giao toa xe từ năm 2020. Công ty cũng đã có quan hệ kinh doanh tốt với Cục Giao thông Thành phố New York. Cho đến nay, công ty đã cung cấp hơn 2.200 toa xe, chiếm 30% số toa xe của hệ thống đường sắt New York hiện nay. Công ty Công nghiệp nặng Kawasaki đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh khác, trong đó có một công ty Trung Quốc, và giành được hợp đồng mới nhất nói trên.