Sang TQ Xem U-23, Bị Mắc Bẫy

HANOI -- Cũng cứ bị mắc bẫy hoàì... lần này là 64 hàng khách VN mắc bẫy khi sang lãnh thô đàn anh phương Bắc.Bản tin Kênh 14 đăng theo tin Thời Đại kể rằng trong khi đi Trung Quốc xem U23 Việt Nam, 64 hành khách bị công ty du lịch “bỏ bom” mắc kẹt ở cửa khẩu Móng Cái...Có 64 hành khách đăng ký với công ty tổ chức du lịch để đi sang Trung Quốc xem U23 đá trận chung kết. Tuy nhiên khi đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái, toàn bộ hành khách không thể xuất cảnh vì chưa có hộ chiếu, vé máy bay, dù trước đó họ đã hoàn thành với công ty này.Mới đây mạng xã hội xuất hiện thông tin 64 cổ động viên Việt Nam đi Trung Quốc cổ vũ trực tiếp U23 Việt Nam đá trận chung kết, nhưng bị mắc kẹt tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) vì bị công ty du lịch lừa đảo.Theo nội dung phản ánh, đoàn 64 người này đăng ký đi Trung Quốc để xem trực tiếp trận chung kết U23 với công ty CP XTĐT Thương mại & Du lịch ANZ (trụ sở 71 Mai Hắc Đế Hà Nội).Bản tin Kênh 14 ghi rằng phía công ty này sẽ đón 64 hành khách này tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái để sau đó sẽ đi sang Trung Quốc, toàn bộ hành khách đã cung cấp đầy đủ những thông tin pháp lý (bao gồm hộ chiếu, ảnh giấy tờ liên quan cùng toàn bộ kinh phí cho công ty này).Tuy nhiên, khi tiến hành làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái thì 64 hành khách này mới biết họ không có thông tin đầy đủ để có thể xuất cảnh (cụ thể là visa, vé máy bay, vé khách sạn và vé xem bóng đá).Sau khi xảy ra sự việc này, hai cộng tác viên của công ty cũng như các hành khách đã liên lạc với công ty này để được giải quyết tuy nhiên, phía công ty này không có sự phản hồi hay hoạt động giúp đỡ nào.Liên hệ với người đăng tải thông tin, anh Lê Hồng Kiên (một trong 64 hành khách) xác nhận thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.Anh Kiên cho biết, hiện cả đoàn đang rất bức xúc trước thái độ làm việc có phần lừa đảo, thiếu trách nhiệm của công ty này.Trong khi đó, báo Dân Trí kể rằng họ đã bỏ một số tiền lớn mua tour sang Thường Châu (Trung Quốc) cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thế nhưng hơn 60 du khách Việt bị bỏ rơi ngay tại cửa khẩu, một số người hiện vẫn mắc kẹt tại Nam Ninh do không đặt được vé máy bay.Trao đổi với PV Dân trí, anh L.K (Hà Nội) bất mãn cho biết, đoàn khách của anh gồm 64 người mua tour đi Thường Châu (Trung Quốc) thông qua các đại lý con của công ty du lịch Vietnam Travel Group với giá vé 14 triệu/người cho lịch trình 4 ngày 3 đêm.Theo dự kiến, đoàn sẽ di chuyển theo đường bộ qua cửa khẩu Móng Cái, đến Nam Ninh rồi đi máy bay đến Thượng Hải và cuối cùng là đi ô tô đến SVĐ Thường Châu để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam vào sáng ngày 27/1.Tuy nhiên, khi đến cửa khẩu Móng Cái, cả đoàn bất ngờ khi không thể nhập cảnh vào Trung Quốc. Đoàn khách sau đó cũng phải tự lo ăn ở và tìm cách quay trở lại Hà Nội.Báo Dân Trí cũng ghi lời anh L. K cũng cho biết, theo tìm hiểu thì nguyên nhân đoàn khách không nhập cảnh được vào Trung Quốc là do phía công ty lữ hành không đặt vé máy bay, phòng lưu trú bên nước bạn theo quy định bắt buộc phải có khi cấp thủ tục visa.Du khách này khẳng định, hiện vẫn còn khoảng 3-4 đoàn khách mua tour du lịch sang Thường Châu cổ vũ bóng đá của đơn vị này cũng đang bị mắc kẹt tại Nam Ninh do bên lữ hành không lo được vé máy bay.