Cưỡng Chế Đất Ở Vinh, Đồng Tâm

HANOI -- Chính phủ liên tục cưỡng chế đất của dân... bất kể những đền bù bất công ở điạ phương.Bản tin RFA ghi nhận rằng công An thành phố Vinh, tỉnh Nghệ an vào sáng ngày 26/1/2018 đã đưa lực lượng đến để cưỡng chế đất đối với 54 hộ gia đình người dân xóm 3 xã Nghi Kim, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.Phía người dân phản đối biện pháp cưỡng chế với lý do bồi thường không thỏa đáng so với một số dự án khác cũng trên cùng địa bàn; cụ thể mức được đưa ra là 170 triệu cho 500m2 đất thuộc dự án phòng cháy chữa cháy của Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.Bản tin kê rằng vào ngày 24/1/2018, UBND thành phố mời nhân dân về tại hội trường Ủy Ban Nhân Dân xã Nghi Phú để đối thoại. Cuộc đối thoại không đi đến kết quả vì người dân cho là cơ quan chức năng không thực hiện theo luật đất đai và luật dân sự.Bà Liệu, một người dân có đất bị cưỡng chế nói:“Đất của nhà bà là thời cha ông để lại nhưng mà hôm nay cơ quan phòng cháy chữa cháy lấy, mà cái giá cả gia đình 54 hộ là chưa đồng ý và nhất trí nhưng mà họ vẫn cưỡng chế mấy lần rồi, nhưng mà bà vẫn cương quyết giữ đến cùng.”Một người dân tại hiện trường cưỡng chế cũng nói:“Tỉnh và thành phố định thu hồi đất của chúng tôi mà không đền bù cho chúng tôi, chúng tôi chưa nhận được tiền nào cả, chưa được nhận đền bù gì mà lại cưỡng chế chúng tôi. Vì chính quyền không theo pháp luật và muốn ăn cướp của chúng tôi nên tập trung để cưỡng chế chúng tôi.”Trang mạng Thành phố Vinh vào ngày 26 tháng giêng cũng loan tin về cuộc cưỡng chế tại xã Nghi Kim như người dân vừa cho biết. Theo đó cũng thừa nhận chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đã nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng hầu hết người dân trong diện bị cưỡng chế đất không đồng thuận, chỉ có 3 gia đình chịu nhận tiền bồi thường theo mức được đưa ra.Bản tin khác của RFA kể chuyện cưỡng chế đất ở Hà Nội: Người dân Đồng Tâm vừa gửi thư khiếu nại lên Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội với đề nghị nhanh chóng giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai ngay sau dịp Tết Nguyên Đán.Vào tối ngày 25 tháng Giêng, cụ Lê Đình Kình cho RFA biết người dân Đồng Tâm vừa hoàn tất việc gửi thư ngỏ và đơn khiếu nại đến Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc Hội vào chiều ngày 24 tháng Giêng. Cụ Kình nói:“Hai cái gửi đi rồi. Gửi lên các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Thanh tra Chính phủ. Thử ngỏ gửi đi trình bày ý nguyện của dân là đề nghị sau khi Tết xong thì Trung ương giải quyết vụ việc tranh chấp đất ở Đồng Tâm.”Cụ Kình cho biết dân chúng Đồng Tâm quyết định đề nghị Trung ương nhanh chóng giải quyết vụ tranh chấp đất sau Tết Âm lịch là vì vụ việc đã kéo dài quá lâu và họ khẳng định vụ tranh chấp đất ở đồng Sênh là do “giặc nội xâm” gây nên; do đó Trung ương cần xử lý dứt điểm để tránh tình trạng tham nhũng và lãng phí cho quốc gia, đồng thời để người dân Đồng Tâm được yên tâm với cuộc sống lao động, sản xuất thường nhật của họ.RFA ghi thêm rằng dư luận trong và ngoài nước biết đến vụ việc tranh chấp đất giữa chính quyền huyện Mỹ Đức, với dân chúng ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm qua sự kiện chấn động nổ ra hồi trung tuần tháng 4 năm ngoái khi người dân địa phương bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin để yêu cầu được đối thoại với chính quyền thành phố Hà Nội về sự bất mãn của họ trước cách hành xử của phía lực lượng chức năng mà người dân cho là bất chấp luật pháp, phi nhân.