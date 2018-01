<div class="nw_box_list_brief nw_boxing_padding"><div class="pl_list pl_list_col_1"><div class="pl_row pl_row_1 pl_row_first"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content pl_content_first" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Nga Chi 235 Triệu MK Tu Bổ Phi Trường Vùng Viễn Đông" class="pl_atitle" href="/p119a276905/nga-chi-235-trieu-mk-tu-bo-phi-truong-vung-vien-dong">Nga Chi 235 Triệu MK Tu Bổ Phi Trường Vùng Viễn Đông</a></h2></div><span class="pl_date">26/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 57)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">MOSCOW - Hạ tầng cơ sở phi trường tại vùng Viễn Đông của Nga sắp đuợc tái thiết bằng dự chi 235 triệu MK từ nay đến năm 2020.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-26"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_2"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Vatican OK Giám Mục Quốc Doanh TQ Phong; 2 GM Chính Thống Sẽ Lùi, Để GM Nhà Nước Lên" class="pl_atitle" href="/p119a276904/vatican-ok-giam-muc-quoc-doanh-tq-phong-2-gm-chinh-thong-se-lui-de-gm-nha-nuoc-len">Vatican OK Giám Mục Quốc Doanh TQ Phong; 2 GM Chính Thống Sẽ Lùi, Để GM Nhà Nước Lên</a></h2></div><span class="pl_date">26/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 79)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">BEIJING - 2 vị giám mục “chìm” của Vatican đuợc yêu cầu rút lui để nhuờng chỗ cho các giáo phẩm đồng cấp đuợc chính quyền Trung Cộng hậu thuẫn – diễn biến này nêu nghi vấn về ý định bình thường hoá quan hệ với Beijing của đức Giáo hoàng, ngưng quan hệ chính thức với Taiwan.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-26"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_3"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="TC Hợp Tác Với Mỹ Để Tránh Leo Thang Tranh Chấp Mậu Dịch" class="pl_atitle" href="/p119a276903/tc-hop-tac-voi-my-de-tranh-leo-thang-tranh-chap-mau-dich">TC Hợp Tác Với Mỹ Để Tránh Leo Thang Tranh Chấp Mậu Dịch</a></h2></div><span class="pl_date">26/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 94)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">BEIJING - Hợp tác là chọn lựa duy nhất đúng trong giao thương giữa Hoa Lục và Bắc Mỹ, là khẳng định của Bộ thương mại Trung Cộng.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-26"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_4"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Kinh Tế Gia TC Liu He Lên Tiếng Tại Diễn Đàn Kinh Tế Davos" class="pl_atitle" href="/p119a276902/kinh-te-gia-tc-liu-he-len-tieng-tai-dien-dan-kinh-te-davos">Kinh Tế Gia TC Liu He Lên Tiếng Tại Diễn Đàn Kinh Tế Davos</a></h2></div><span class="pl_date">26/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 83)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">BEIJING - Cánh tay phải của lãnh tụ Tập Cận Bình, kinh tế gia Liu He, lên tiếng thay thế tại diễn đàn kinh tế thế giới – ông là nhân vật không xa lạ với hội thảo Davos thường niên, nhưng chưa từng là diễn giả.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-26"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_5"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Mỹ Không Thúc Palestine Hòa Đàm Khi Thiếu Thiện Chí" class="pl_atitle" href="/p119a276901/my-khong-thuc-palestine-hoa-dam-khi-thieu-thien-chi">Mỹ Không Thúc Palestine Hòa Đàm Khi Thiếu Thiện Chí</a></h2></div><span class="pl_date">26/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 70)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">LIÊN HIỆP QUỐC - Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại LHQ khẳng định: không hối thúc nhóm lãnh đạo Palestine hoà đàm khi thiếu thiện chí tìm kiếm giải pháp hoà bình bằng thương luợng.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-26"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_6 pl_row_last"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Trump Được Đón Tiếp Ở Davos, Họp Với TT May, TT Netanyahu; TT Trump Sẽ Chính Thức Thăm Anh Quốc Vào Cuối Năm Nay" class="pl_atitle" href="/p119a276900/trump-duoc-don-tiep-o-davos-hop-voi-tt-may-tt-netanyahu-tt-trump-se-chinh-thuc-tham-anh-quoc-vao-cuoi-nam-nay">Trump Được Đón Tiếp Ở Davos, Họp Với TT May, TT Netanyahu; TT Trump Sẽ Chính Thức Thăm Anh Quốc Vào Cuối Năm Nay</a></h2></div><span class="pl_date">26/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 87)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">DAVOS - Chương trình làm việc ngày Thứ Năm 25-1 của TT Trump tại Davos, nơi họp “Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới - WEF” gồm các buổi hội đàm với Thủ Tướng Theresa May và Thủ Tướng Benjamin Netanyahu.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-26"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div></div></div>

<div class="nw_box_list_brief nw_boxing_padding"><div class="pl_list pl_list_col_1"><div class="pl_row pl_row_1 pl_row_first"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content pl_content_first" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Mẫu Hạm Mỹ Sẽ Vô VN, Nga Tố Mỹ Bao Vây TQ" class="pl_atitle" href="/p124a276887/mau-ham-my-se-vo-vn-nga-to-my-bao-vay-tq">Mẫu Hạm Mỹ Sẽ Vô VN, Nga Tố Mỹ Bao Vây TQ</a></h2></div><span class="pl_date">26/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 84)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">HÀ NỘI - Hoa Kỳ bắt đầu năm 2018 bằng tín hiệu không nhầm lẫn về tham vọng của Trung Cộng tại Biển Đông, theo tinh thần “chiến lược quốc phòng mới” mô tả Trung Cộng là “đối thủ chiến lược”.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-26"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_2"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="VN Báo Động Trà Sữa Độc Chết Người" class="pl_atitle" href="/p124a276886/vn-bao-dong-tra-sua-doc-chet-nguoi">VN Báo Động Trà Sữa Độc Chết Người</a></h2></div><span class="pl_date">26/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 84)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">HANOI/SAIGON -- Làn sóng báo động về hiện tượng trà sữa độc hại đang gây kinh hoàng tại Việt Nam. Trong đó, trà sữa độc nghi ngờ hạt trânc hâu làm từ lốp xe hay đế giày.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-26"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_3"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Tuyên Bố Nhân Quyền Năm 2018" class="pl_atitle" href="/p124a276885/tuyen-bo-nhan-quyen-nam-2018">Tuyên Bố Nhân Quyền Năm 2018</a></h2></div><span class="pl_date">26/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 55)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">Bản văn “Nhận định và Tuyên bố về nhân quyền đầu năm 2018” vừa phổ biến mấy hôm nay, thu góp nhiều chữ ký của các nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức nhân quyền.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-26"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_4"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Quốc Tế: VN Đàn Áp Nhân Quyền" class="pl_atitle" href="/p124a276846/quoc-te-vn-dan-ap-nhan-quyen">Quốc Tế: VN Đàn Áp Nhân Quyền</a></h2></div><span class="pl_date">25/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 147)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">Bản tin RFA ghi nhận rằng Tổ chức Theo dõi Nhân quyền-Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc đối với nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Đức Bình cùng Nguyễn Nam Phong và phóng thích họ ngay lập tức.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-25"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_5"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Mỹ Sẽ Giúp VN Giải Quyết Chất Độc Dioxin Thời Chiến Tranh" class="pl_atitle" href="/p124a276810/my-se-giup-vn-giai-quyet-chat-doc-dioxin-thoi-chien-tranh">Mỹ Sẽ Giúp VN Giải Quyết Chất Độc Dioxin Thời Chiến Tranh</a></h2></div><span class="pl_date">24/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 180)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">Mỹ sẽ giúp Việt Nam giải quyết vấn nạn chất độc thời Chiến Tranh VN còn tồn đọng qua việc ký kết bản ghi nhớ hôm 23 tháng 1, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-24"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_6 pl_row_last"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Vụ Án ‘Vũ Nhôm’ Có Thể Đe Dọa An Ninh, Kinh Tế VN" class="pl_atitle" href="/p124a276809/vu-an-vu-nhom-co-the-de-doa-an-ninh-kinh-te-vn">Vụ Án ‘Vũ Nhôm’ Có Thể Đe Dọa An Ninh, Kinh Tế VN</a></h2></div><span class="pl_date">24/01/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 582)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">SINGAPORE - Chương trình chống tham nhũng của lãnh tụ đảng CS Vietnam Nguyễn Phú Trọng đã tràn qua biên giới với vụ trùm địa ốc Phan Văn Anh Vũ cũng là thượng tá công an của chế độ độc đảng toàn trị tại Vietnam.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-01-24"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div></div></div>